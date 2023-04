¿Quién ganará: La maestra con encuestas o Ale del Moral con propuestas?

El senador se suma a la campaña de Alejandra del Moral * Las señales de su adhesión ‘por la libre’ ya estaban enviadas por parte de la abanderada de la coalición Va por el Estado de México * Se confirman las diferencias con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado * El senador alista su regreso al PRD y manda al carajo su declaración de que Del Mazo ya había entregado la gubernatura mexiquense y que no se prestarían a la farsa

ESTÉFANO ESCOBAR*

Fuentes bien informadas y cercanas a esta MANO NEGRA DE ALTO IMPACTUS adelantan que, en breve, el senador Juan Zepeda, líder de Movimiento Ciudadano (MC), se sumará a las filas de la candidata de la Coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela.

No habrá anuncio oficial, ni evento especial o específico para dar a conocer su inclusión, simplemente, en algún acto de campaña de la candidata hará su aparición y la propia Alejandra del Moral le dará la bienvenida, y con toda seguridad, este punto de inflexión marcará un nuevo derrotero en la contienda electoral.

Esta información, no tan descabellada, tiene su origen en el primer punto de acercamiento, “en el restaurante El Rescoldo, de la colonia San Isidro, en San Mateo Atenco, donde Juan Zepeda, dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, se reunió con representantes del PRI PRD y PAN, para adherirse a la campaña de Alejandra del Moral Vela, en este proceso electoral 2023”.

Y es que en la tarde del viernes 21 comenzó a circular también el video de la entrevista que la abanderada de la Coalición, Alejandra del Moral, sostuvo con el periodista Ciro Gómez Leyva el pasado 3 de abril, en la que Ale tuvo expresiones de mucho afecto hacia el senador Juan Zepeda, argumentando que “tengo, tenemos en el senador Zepeda un gran activo en el Estado de México”.

EL ENVÍO DE SEÑALES DE ALE DEL MORAL

Así fue la conversación con Ciro en una parte de la entrevista:

CGL.- Hablando de los municipios poblados de la zona oriente del estado, Nezahualcóyotl, ¿vas a buscar a Juan Zepeda?

ADM.- Sí, por supuesto. Hay que buscar a todos. Hay que sumar a todos.

CGL.- El corazón de Juan está más cerca del otro lado…

ADM.- “¡No!, pronto tendremos buenas noticias…

CGL.- ¿Sobre Juan?, ¿lo vas a buscar?, ¿te vas a tomar una foto con él, te vas a echar buen taco con él?

ADM.- Ojalá me lo acepte. Es muy buen tipo, no tengo duda. Tengo, tenemos en el senador Zepeda un gran activo en el Estado de México.

Señala Del Moral que ambos tienen algo en común: Trabajar por la entidad mexiquense, “la joya de la corona”.

No olvidar que el senador es uno de los políticos más conocidos en el oriente del Estado de México por el municipio de Nezahualcóyotl, lugar que ven como uno de los lugares más importantes de este estado que se deben de atender, y Zepeda es la parte activa que requiere la abanderada Ale del Moral.

¿SE ACUERDAN QUE ‘LA ELECCIÓN DEL 4 DE JUNIO SERÍA UNA FARSA’?

Recordemos que cuando Movimiento Ciudadano anunció que no participaría en la disputa por la gubernatura mexiquense, expresó: “Estamos pensando el país que queremos, en mi caso, cuando he sido candidato he entregado los mejores resultados, por eso no tengo la menor duda de que mi escenario en esta elección sería crecer en medio de la polarización, pero saben qué, eso sería utilizado por las viejas políticas para justificar sus derrotas o un acuerdo de reparto en lo oscurito”.

Indicó que, por ejemplo, en Sonora, Sinaloa, Campeche, Hidalgo, se han dado resultados atípicos, “donde todo indica que se han dado acuerdos para entregar esos estados y eso se confirma cuando los que han gobernado esos estados, hoy son embajadores”.

Aseveró que en los comicios pasados se ha acusado a Movimiento Ciudadano de dividir el voto, por lo que “hemos llegado a la conclusión de que en esta elección no debemos de participar, para no ser comparsas de una farsa que ya está acordada”.

La mejor contribución, dijo, es dar un “paso lateral para que demuestren que hay tiro, porque nosotros nos estaremos preparando para la batalla de 2024”.

Todavía rondan en los cafés políticos las palabras de Juan Zepeda, luego de que el emecista declinara a participar como candidato del movimiento naranja a la gubernatura de la entidad alertando “de la extraña relación que existe entre los gobiernos del PRI, en donde termina ganando Morena, y donde los exgobernantes antes tildados de ‘corruptos’ terminan siendo embajadores o cuyos diputados votan en el Legislativo de forma favorable al oficialismo”.

EN CONCRETO

Es de sabios cambiar de opinión y Zepeda se prepara para sumarse a eventos de la candidata de la Coalición Va por el Estado de México.

Las señales de su adhesión ya estaban enviadas por parte de la abanderada de la coalición Va por el Edomex.

La decisión de sumarse a la campaña de la alianza opositora fue por la libre, sin la anuencia de Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, por lo que todo indica que Zepeda regresa a su casa, al Partido de la Revolución Democrática, en donde nunca debió de salir.

Juan recula en la decisión tomada en días pasados, cuando difundió que MC no participaría en la elección mexiquense del 4 de junio y se lanzó a la yugular de los partidos tradicionales y al propio gobernador Alfredo del Mazo, a quien acusó de haber entregado la gubernatura mexiquense, por lo que no se prestarían a la farsa.

Repito, es de sabios cambiar de opinión, Juan recapacitó en estos días y todo cambió, ya mandó al carajo de que estaba entregada la gubernatura mexiquense.

Ale del Moral confirma que sigue sumando liderazgos valientes de Morena, PVEM, PT… y ahora de MC.