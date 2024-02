No descarta una derrota el 2 de junio

AMLO apunta que sus reformas son para que -en caso de que regresen al poder los partidos de oposición- les resulte “muy difícil” revertir esta nueva situación * “Nunca en los 36 años de dominio oligárquico se reformó la Constitución para procurar la justicia, no hay nada que lo demuestre, todo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías”, expresa el Presidente de la República

GALIO GUERRA

“Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder”: Gimme tha Power, canción de Molotov.

El pasado lunes 5 de febrero, tal y como lo había anunciado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una batería de 20 propuestas de reformas a la Constitución.

La oposición, como ya lo había anunciado, señaló que aprobaría las que resultaran benéficas para el pueblo, pero rechazaría las inviables.

La iniciativa privada fue prudente al señalar que los tiempos electorales que estamos viviendo no son el marco ideal para la discusión y análisis de las reformas.

Hay que recordar que las campañas iniciarán el viernes 1 de marzo.

Pero quien no tuvo empacho en reconocer la naturaleza de las reformas fue el mismo López Obrador en su Mañanera del día siguiente, pues afirmó que son electoreras porque, exacto, vienen las elecciones del próximo domingo 2 de junio y “una elección es también para definir un proyecto de nación.”

Se presentaron -dijo con total desfachatez el otrora eterno candidato que antes reclamaba la no injerencia del gobierno en los procesos electorales y ahora lo hace con total desvergüenza- “porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir”.

Según Andrés Manuel, dueño de la verdad absoluta, gobiernos anteriores avalaron “adulteraciones” para “ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes de la nación a una minoría”.

“Nunca en los 36 años de dominio oligárquico se reformó la Constitución para procurar la justicia, no hay nada que lo demuestre, todo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías”, remató.

Y previendo ya la derrota el 2 de junio, apuntó que dichas reformas son para que -en caso de que regresen al poder los partidos de oposición- les resulte “muy difícil” revertir esta nueva situación.

DOS VISIONES DEL ESTADO DE DERECHO

El mismo lunes 5 de febrero tuvimos dos visiones del Estado de Derecho. La primera fue expuesta por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, en el sentido de que “no hay nadie por encima de la Constitución”.

“El Poder Judicial entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie, no permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal esta que por ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete”.

La otra vino de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, llena de politiquería, demagogia y populismo aderezada con la soberbia y prepotencia que caracterizan a los funcionarios de la autollamada Cuarta Transformación.

“Las reformas que conocemos hoy y que vamos a conocer esta tarde, junto a las de los últimos cinco años, son el camino de regreso al pacto social, fundamentado desde el pacto federal”.

Como podemos ver, el presidencialismo en su máxima expresión en voz de una funcionaria.

López Obrador lo único que hizo fue presentar en Palacio Nacional la munición, la metralla, las armas que el partido de su propiedad, Morena, y sus candidatos habrán de tener para el próximo proceso electoral disfrazadas de propuestas de reformas constitucionales.

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que en tiempos electorales si no es ilegal, sí es inmoral presentar reformas a la Constitución.

Pero al Primer Mandatario no le gusta que le vengan con que la ley es la ley. Él quiere el avasallamiento total de todos los poderes y todas las instituciones. Autoritarismo total.

López Obrador debe estar consciente de que sus propuestas no pasarán, salvo las que cuenten con el apoyo de la oposición como la que haría en el caso de las pensiones, pero el objetivo es dar material a los candidatos de Morena para acusar, como es su costumbre falsamente, a los partidos de la oposición de estar contra los beneficios populares.

Las reformas electoreras son para denostar al frente opositor por defender la ley y oponerse a las falacias de López Obrador.

La lucha por el poder será inclemente.

¡Ah, feliz 107 aniversario a la Construcción!

HOMENAJE A HUMBERTO LIRA MORA EN TOLUCA

Amigos, familiares e invitados especiales se reunieron en la capital mexiquense para rendir un sentido homenaje al destacado jurista, académico, politólogo y servidor público Humberto Lira Mora, en el primer aniversario de su fallecimiento.

El presidente municipal de Toluca, Juan Maccise, acompañó a la familia del homenajeado, en especial a doña Sonia Iniesta de Lira, así como a distinguidas personalidades y amigos, como la senadora Beatriz Paredes, Laura Pavón Jaramillo, Luis Rivera Montes de Oca y Tomás Ruiz Pérez, entre otros.

En su mensaje, Maccise resaltó la invaluable contribución de Lira Mora al desarrollo de un sistema legal más justo y equitativo en el Estado de México.

“El legado de Lira Mora ha dejado una marca indeleble en varias generaciones de líderes políticos, quienes consideramos su obra como una fuente de inspiración y un referente de ética y responsabilidad”, destacó el alcalde.

Juan Maccise subrayó que la mejor manera de honrar la memoria de Lira Mora es actuar con integridad, sirviendo de guía y apoyo para las generaciones futuras en todas las áreas de responsabilidad.

Posteriormente, y tras emotivos mensajes de amistad y amor hacia el homenajeado por parte de familiares y amigos, se llevó a cabo la presentación del libro “Humberto Lira Mora: Universitario y Servidor Público”, una obra de 275 páginas que relata la vida y obra del destacado político mexiquense, cargada de relatos, historias y hechos trascendentales.