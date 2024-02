Hay diferencias

La caída de la Línea 12 del Metro fue por falta de mantenimiento, expresa el hombre más rico del país * La tragedia que costó la vida a 26 personas se dio en la administración de Claudia Sheinbaum y hasta el momento no hay una sola persona detenida ni imputada * La inseguridad es una asignatura pendiente, todo lo demás está bien, advierte el magnate mexicano

GALIO GUERRA

Sólo un hombre en México puede poner en palestra todos los temas importantes de la actualidad, tocarlos y salir airoso. Ese hombre es Carlos Slim, el hombre más rico del país, de América Latina y uno de los diez más acaudalados de todo el planeta.

Esta semana ofreció su tradicional conferencia de prensa anual que duró alrededor de cuatro horas y en ella tocó múltiples temas, desde la caída de la Línea 12 del Metro hasta la sangrienta ola de violencia que asuela al país.

Pero, al parecer, la conferencia no fue simple y sencillamente para compartir otros datos con los medios de comunicación, sino para aclarar que su fortuna -que se duplicó en la presente administración- no creció por contratos con el gobierno federal sino por otras razones.

“De toda la obra pública que ha hecho este gobierno, solo hemos recibido la etapa II del Tren Maya; de las siete etapas, solo recibí la dos, de la que no hicimos viaducto ni estación. De esta etapa realizamos solo 80 por ciento”, agregó.

Al Presidente Andrés Manuel López Obrador que casi a diario parafrasea a su némesis favorito, Carlos Salinas de Gortari, diciendo que “todo en México es maravilloso”, le aclaró que “salvo por la seguridad, todo lo demás está bien y va a seguir muy bien”.

“Es una tarea pendiente”, dijo y agregó: es “una tarea pendiente que todos estamos esperando que se resuelva”.

La conferencia dio mucho que hablar no sólo por los temas que se tocaron sino por quien la dio: Carlos Slim, un hombre que mueve no sólo por lo que hace sino también con lo que dice.

Hay que tener en cuenta que estamos a quince días de que empiecen las campañas y a tres meses y medio de las elecciones del 2 de junio, las más grandes en los últimos años en nuestro país.

Slim Helú tocó temas como Telmex, empresa que -dijo- ya no es negocio, sin embargo, a pesar de que ya no es redituable, aseguró que no la venderá por tratarse de una empresa mexicana.

“Quedé con mis hijos en que no la íbamos a vender”, dijo.

Refirió que tiene diferencias con López Obrador y también se refirió a la jornada laboral de 40 horas.

Al respecto reiteró no estar de acuerdo en que se reduzca la jornada de 48 a 40 horas a la semana, sino que, argumentó, la solución es aumentar los salarios.

“Yo lo que pienso es que el valor adquisitivo y el bienestar de la población no se logra trabajando menos, se logra ganando más”, añade.

“Todos los trabajadores que no laboran en sábado, trabajadores privados, del sector financiero… 40 horas, que ganen el salario mínimo. Y al que trabaje 48 horas, en lugar de que trabaje 40 y busque hacer horas extras, subirle 20% el salario, y que siga trabajando las 48 horas. Y que si no le gusta trabajar 48 horas, que se cambie a una actividad de 40″, expresa Slim.

Sobre las diferencias con López Obrador, el magnate mexicano reveló que éstas son sobre el expresidente Porfirio Díaz, a quien AMLO califica de autoritario y antidemócrata y él lo considera como un modernizador del país.

“Como él (AMLO) dice, diferimos en varias cosas, de las que vamos a hablar cuando acabe, empezando por Porfirio Díaz, que fue un gran presidente, modernizó al país, pero no nos metamos en eso”, añade.

Sobre el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, obra que se realizó durante el gobierno de Marcelo Ebrard, Slim resaltó que no considera el derrumbe un defecto de construcción porque, adujo, operó sin fallas más de doce años. Fue por falta de mantenimiento, y no por defectos en la construcción original, reiteró.

Hay que recordar que la tragedia que costó la vida a 26 personas se dio en la administración de Claudia Sheinbaum y hasta el momento no hay una sola persona detenida ni imputada.

“En muchas cosas que se han hecho ha faltado mantenimiento, no sólo en este gobierno, en varios; no sólo en este lugar, en varios”, dijo Slim,

“Algo que dura doce años con millones de personas pasando por ella y luego presenta un problema, yo no lo veo como falla”, agregó.

López Obrador se refirió a la conferencia del magnate el martes y aunque reconoció las “diferencias cordiales” que señaló Slim Helú, tampoco quiso ahondar en ellas.

TOLUCA SE EDIFICA SOBRE LOS PILARES DE RECONCILIACIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

La reconciliación y el respeto por los derechos humanos son pilares fundamentales sobre los cuales se edifica una Toluca sólida, equitativa y unida, principios que guían cada paso de la administración municipal.

Al ser testigo del ejercicio democrático y normativo de rendir cuentas a la sociedad, el presidente municipal de Toluca, Juan Maccise, reconoció el invaluable apoyo de la doctora María José Bernal Ballesteros al frente de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos por un periodo de seis años.

Luego de que Bernal Ballesteros rindió el Informe de Actividades del periodo 2023, en el que resultó positiva la implementación de políticas específicas y programas con el objetivo primordial de asegurar que las mujeres gocen de igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida, además de su contribución para que el marco normativo municipal refleje de manera más justa y equitativa las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos de Toluca.

Ante la presencia del titular de la Unidad Jurídica y Consultiva y representante de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Óscar Romo Martínez e integrantes del Cabildo, Maccise refirió que este compromiso no es simplemente un requisito legal, sino una expresión de la dedicación por la protección y promoción constante de la dignidad humana.

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

Al termino del Informe, se llevó a cabo la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, donde aprobaron la exención del 100% del pago de derechos por concepto de expedición de actas informativas, a fin de aliviar la carga económica de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, con vigencia hasta el 31 diciembre de 2024.

Al dar continuidad a la sesión, se aprobó declarar visitante distinguido al señor Lee Jae Joon, alcalde de la ciudad de Suwon, República de Corea, quien visitará Toluca del 14 al 16 de marzo para celebrar el 25 aniversario del hermanamiento de ambas ciudades.

El Ayuntamiento entregará un reconocimiento especial en sesión solemne de Cabildo el 15 de marzo.

En otro punto del orden del día, se aprobó la terna para designar al o la titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca, quienes deberán presentar su proyecto de trabajo en la siguiente sesión.

Al respecto, el presidente municipal de Toluca, Juan Maccise, señaló que las decisiones tomadas en el pleno del Cabildo muestran su compromiso con la construcción de un municipio más inclusivo y solidario, donde se generan soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.