Lo hecho por AMLO está mal hecho

Santa Lucía ya luce vacía * Cobra vigencia la frase “Primero los pobres”… cierto… primero los pobres para que sigan siendo más pobres, mientras López dilapida el patrimonio nacional

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El pasado 21 de marzo se inauguró el aeropuerto general Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía.

La parafernalia de un proyecto anticipadamente fallido no pudo estar más acorde con el nuevo mesías que imitó a cabalidad los excesivos actos protagonizados por el otro mesías: Luis Echeverría Álvarez.



Ni en los mejores tiempos del PRI se había visto tanto acarreo, sumisión y dispendio para justificar un gasto innecesario, con cargo a la miseria, el hambre y el ayuno de los marginados.

Cobró vigencia la frase: “Primero los pobres”. Cierto. Primero los pobres para que sigan siendo más pobres, mientras López dilapida el patrimonio nacional.

El cuento de que Santa Lucía es una obra del pueblo contrasta con la verdadera intención lopezobradorista: es un capricho personal, alimentado por los traumas, los rencores y las fobias de un Presidente empeñado en borrar todo rastro que signifique competencia y comparación con su antecesor.

No hay tal obra del pueblo. El pueblo ni enterado está de que se gastaron 125 mil millones de pesos en ese remedo de aeropuerto. Lo real es que a López le molestaba que Peña Nieto fuera recordado por muchos años al haber dejado un aeropuerto considerado como uno de los 10 mejores del mundo cuando entrara en operación.



Al presidente Miguel Alemán siempre se le relacionó con una enorme corrupción durante su gobierno, pero se le reconocía por dos obras excepcionales: la construcción del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y la construcción de la Ciudad Universitaria.

Hoy, ante la enorme corrupción de la transformación de cuarta, el alemanismo palidece comparado con la dilapidación del tesoro nacional y con el 80 por ciento de las obras sin licitar.

Lo anterior tiene sustento. Una decena de empresas creadas desde la improvisación y la opacidad surgieron vía ‘fast track’ para convertirse en contratistas favoritas del Ejército y la farsa de izquierda llamada 4T.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que 21 empresas obtuvieron contratos por mil 573 millones de pesos sin licitación.

La más beneficiada fue Austef Automation, constituida apenas el 24 de junio de 2020, para encargarse del suministro integral del sistema de manejo de equipajes mediante adjudicación directa internacional.

La trampa para beneficiar a esta empresa se fraguó en el mes de junio, cuando se declaró desierto el proceso, pero que apenas al día siguiente se le otorgó un generoso contrato.

Y una más dentro de otras tantas. Prefamóbil Infraestructura se creó el 18 de agosto de 2019 en Naucalpan, Estado de México, a la que se le asignó un contrato de 77 millones de pesos para la venta de trabes, también por asignación directa.

Por donde quiera que se le vea, Santa Lucía es la historia de un fracaso anunciado y con severos síntomas de corrupción.



En un documental a modo, titulado una obra del pueblo, el Presidente López aseguró que Santa Lucía había costado 75 mil millones de pesos, en tanto que en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se iban a gastar 200 mil millones de pesos, o sea, según él, un ahorro de 125 mil millones.

Como López Obrador siempre tiene otros datos, no se sabe si su aserto es mentira o ignorancia. A la fecha el aeropuerto de Santa Lucía no está terminado, le faltan accesos carreteros, no tiene agua ni servicios básicos y se llevan gastados ya 125 mil millones de pesos, un 67 por ciento más de lo presupuestado.

Ello irremediablemente tiene el tufo de la corrupción, ya sea por hurto o por incapacidad técnica. Sólo que a los 125 mil millones de pesos habría de agregarse los 331 mil millones perdidos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

López Obrador inmediatamente refutó las cifras y obligó a David Colmenares a retractarse y a rectificar que no eran 331 mil millones sino “apenas” 113 mil millones de pesos. El cinismo lopezobradorista en su más alta expresión.

De todos modos, una pérdida de más de 100 mil millones de pesos es una cantidad exorbitante que cancela servicios públicos esenciales de alimentación, salud y educación a miles de niños, adultos, ancianos y mujeres.

Sólo que para mala fortuna de López Obrador, su antiguo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ha corroborado lo que la ASF encontró como grave irregularidad en la cancelación del aeropuerto de Texcoco.



Diría Urzúa: “A los 125 mil millones de Santa Lucía, habría que agregarle los más de 300 mil millones de Texcoco, con lo cual el Felipe Ángeles ha costado, hasta hoy, 446 mil millones de pesos”.

La casi misma cifra reveló el diputado panista Santiago Creel Miranda, al asegurar que en Santa Lucía se llevan gastados 116 mil millones de pesos que sumados a los 300 mil millones de Texcoco, ese aeropuertito del pueblo, que no es del pueblo, significó al pueblo 416 mil millones de pesos.

Hasta hoy ni Carlos Urzúa ni Santiago Creel han sido reconvenidos por un personaje tan belicoso como es Andrés López, que a la menor crítica reacciona con violencia verbal desde el púlpito del poder.

Con todas esas veleidades y dispendios, Andrés Manuel López Obrador puede y debe de ser el primer Presidente procesado y encarcelado, si el fracaso alcanza también a Tres Bocas y el fiasco del Tren Maya.

El día de la inauguración del aeropuertito el espectáculo circense fue en extremo grotesco. El vuelo inaugural a Villahermosa y otro a Tijuana quedó evidenciado que hubo acarreo para llenar los aviones. Hacia el interior de las aeronaves se oía el desgastado grito de batalla del lopezobradorismo: “Es un honor estar con Obrador” cuando que la verdadera frase debería de resumirse en: “Es un horror estar con Obrador”.

Nada justifica haber cambiado la sede a un aeropuerto que en nada puede competir con lo que iba a significar el NAIM para la Ciudad de México. Santa Lucía apenas tiene 12 vuelos diarios y bajo amenaza. El actual aeropuerto Benito Juárez tiene mil 243 despegues y aterrizajes diarios, y en Texcoco estaban previstos 4 mil vuelos diarios.

Santa Lucía no es un aeropuerto internacional cuando apenas alcanza el rango de aeropuerto regional, y para hacerlo aparecer como internacional se pidió ayuda al dictador asesino Nicolás Maduro para que enviara un Airbus de 340 plazas, de las cuales apenas se utilizaron 70 asientos.

El único vuelo internacional será a Venezuela, cada quince días, ya que Delta y United Airlines, así como las aerolíneas europeas, se niegan a bajar en un aeropuerto degradado de la categoría 1 a 2 por no reunir las condiciones de seguridad requeridas para despegar y aterrizar sin algún contratiempo. Después del bullicio de la inauguración, hoy Santa Lucía luce vacía.

Pero el mayor ridículo lo hizo Claudia Sheinbaum, cuando manifestó haberse conmovido hasta las lágrimas al ver el documental de Santa Lucía.



Sin ningún recato llegó a la mayor abyección con tal de congraciarse con el que cree le dará la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, aunque jamás será candidata.

Pronto se le recordó su vileza ante la indiferencia por no llorar por la muerte de los niños del Rebsamen cuando ella era delegada en Tlalpan, ni tampoco por los 27 muertos de la Línea 12 del metro y por lo cual, en vez de sus aspiraciones presidenciales, debió de haber sido separada del cargo y sujetarla a proceso penal. Y tampoco se dolió de la muerte de los 10 trabajadores de Santa Lucía y los 98 lesionados. Ampliaremos…

