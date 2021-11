La ‘No represión’ y ‘Abrazos no balazos’, vía libre al anarquismo

En el presente Manuel Bartlett revive el pasado * El que fuera secretario de Gobernación estuvo a cargo de ese viciado proceso electoral que evidenció lo que ya todos suponían: el contubernio entre el PRI y PAN

POR GALIO GUERRA

Vaya que va con todo la ‘cuatroté’ para el segundo periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En una entrega anterior comentábamos que andaba con la espada desenvainada, y ahora parece que ha gritado, como vil pirata de la política: “al abordaje”.

En los últimos meses se la ha pasado afirmando que lo suyo no es la venganza, pero sus actos contravienen sus palabras. Ahí está el ejemplo palmares de Rosario Robles, presunta artífice de “La Estafa Maestra” (LEM), verdadera obra maestra de la ingeniería financiera con la cual sacaron miles de millones de pesos de las arcas, pero a quien no han podido fiscales una sólida acusación.

La “presa política” del actual gobierno está detenida por “omisión de funciones”, mientras que cercanísimos colaboradores de ella e implicados en LEM, ya han sido procesados y recibido actos de formal prisión.

EL “JEFE” DIEGO

Ahora, les voy a pedir un favor, déjenme hacer una introspección y referirme a otro evento que -pese a la distancia- está más fresco que nunca: “La caída del sistema”, ese infausto, ilegal e inmoral -Andrés dixit-, acontecimiento que coronó años de corrupción sistémica en nuestro país.

Vamos a buscar adentro y retrotraigámonos a la noche del 6 de julio de 1988. Quien esto escribe contaba con apenas 28 imberbes años y empezaba a despabilarse en el maravilloso mundo del periodismo.

Aunque su servidor por ese entonces laboraba en el departamento de cables de “El periódico que dice lo que otros callan”, apenas acabado el turno me escabullía de inmediato a la redacción, donde estaba el sistema cardiaco de esa casa editora.

La noche del 6 de julio de 1988 la sangre bulla en todo el sistema editorial del diario. El candidato del sistema, Carlos Salinas de Gortari, llevaba las de perder ante un carismático y querido político de oposición, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del gran “tata” Lázaro Cárdenas del Río.

Cuauhtémoc había logrado unificar a toda la oposición en el Frente Democrático Nacional y los votos que se contaban en la antigua y desaparecida Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal (sí, el gobierno en turno organizaba los comicios y validada sus “triunfos”), daban una posible ventaja a Cárdenas.

Fue entonces cuando, en el paroxismo de la excitación electoral ocurrió algo impensable, ilegal, irracional, inmoral y que maculó la democracia mexicana, que de por sí nunca fue muy limpia, la “caída del sistema”.

Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación, estuvo a cargo de ese viciado proceso electoral que evidenció lo que ya todos sabíamos desde siempre: el contubernio entre el PRI y PAN. Es aquí donde surge un personaje gracias al amasiato entre priístas y panistas: Diego Fernández de Cevallos.

Pese a que por años Bartlett negó tozudamente que la caída del sistema obedeciera a una concertacesión entre esos dos personajes, CSG y el Jefe Diego, el contubernio rindió buenos dividendos para el blanquiazul que desde su curul ordenó la quema de las boletas electorales para validar un proceso inmundo que llenó de inmundicia la nunca bien ponderada democracia mexicana.

AMASIATO CSG-PAN

Hace unos días, con motivo de la Glosa del tercer informe de López Obrador y en defensa de la contrarreforma energética, el ahora titular, otra vez, de la CFE, Manuel Bartlett, recriminó a los panistas su postura en contra y les echó en cara, por primera vez, su concubinato antinatura con CSG.

Durante la comparecencia en comento Bartlett respondió a los panistas que le inquirían sobre la caída del sistema: “Si me pica un poquito verdad, como están jugando con mi biografía, voy a hacer un poco grosero porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes, muchos años. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari. ¡Así fue, un amasiato entre Salinas de Gortari y el PAN!”.

Zaz, y a partir de ese 26 de octubre se descosió porque ya habla a diestra y siniestra sobre el tema.

Esta semana, por ejemplo, tuvo un diálogo bastante amplio con los periodistas de Sin Embargo, Alejandro Paz Varela y Álvaro Delgado, ante quienes abundó sobre esa caída.

El director general de la CFE aseguró que la famosa frase de “la caída del sistema” fue inventada por el “Jefe” Diego, entonces miembro del PAN.

En la entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado del programa Los Periodistas de Sin Embargo, recordó las polémicas elecciones mexicanas de 1988, donde se le acusa de haber contribuido a la victoria de Carlos Salinas de Gortari con la polémica “caída del sistema”.

“¿Quién quemó las boletas? Fernández de Cevallos. Las que tenían los resultados que se fueron a contar al Colegio Electoral, no en Gobernación el día de la elección, no; ahí fue en donde se declaró presidente con el apoyo del PAN y han gobernado juntos a partir de entonces. Entonces, la caída del sistema es una frase ridícula de Fernández de Cevallos, que salió a criticarme ahora cuando él fue el que quemó las boletas. ¿Por qué quemó las boletas Fernández de Cevallos? Pues, ahí con Salinas se puso de acuerdo”, dijo Bartlett Díaz a los periodistas.

Recordó que fue “El Jefe” Diego quien supuestamente participó en una quema de boletas.

Relató Bartlett que fue un acuerdo directo de Carlos Salinas de Gortari; y desde entonces, consideró, han gobernado juntos PRI y PAN.

“Hay un movimiento de Clouthier, el panista, un movimiento para exigir que no se permita la presidencia de Salinas. Los dueños del PAN mandaron llamar a esos y les dijeron: ‘no van a estar en contra de eso, porque no vamos a aceptar que si echan abajo la candidatura de Salinas, gana Cárdenas y nosotros no lo queremos’, y se alinea el PAN con Salinas!”, aseguró.

¿Qué más nos espera con esta nueva caja china? Diría mi abuela, doña Juliana Córdoba Crisante, “sepa la bola”. Yo le agrego: “Sólo Dios sabrá”.

EDOMEX, TÍTULOS DE PROPIEDAD

En Chalco, Estado de México, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó mil títulos de propiedad en beneficio de familias de 59 municipios, y especificó que durante su administración se han otorgado más de 38 mil títulos de este tipo, que permiten a las personas tener certeza jurídica, y que equivalen a una superficie de 34 millones de metros cuadrados, similar a la del municipio de Coacalco.

En ese evento, donde entregó títulos de propiedad a familias de la región de los Volcanes, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuéllar, el mandatario mexiquense reconoció y felicitó a todas las familias que hoy dan un paso muy importante en su vida, porque después de muchos años tienen en sus manos la titularidad de la propiedad de sus hogares, de sus casas o de sus predios.

Asimismo, explicó que en este programa participa el Instituto Mexiquense de la Vivienda (Imevis), que acompaña en los procesos a las personas, y reconoció también el trabajo que se hace junto al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a cargo de los juzgados especializados en los juicios sumarios de usucapión, para entregar más ágilmente los títulos de propiedad, y también destacó la colaboración del Colegio de Notarios y del Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Del Mazo Maza puntualizó que, a través de este programa, las familias pueden ahorrar una importante cantidad de dinero, ya que el procedimiento a través del juicio sumario de usucapión podría costar hasta 40 mil pesos, y con esta iniciativa del gobierno estatal, el mismo procedimiento tiene más del 80 por ciento de descuento, y llega a tener un costo de cerca de 11 mil pesos, mientras que otros trámites son gratuitos.

El gobernador también entregó la modernización de los Parques Huexoculco y Calle Norte 10, en Chalco, cuya inversión superior a los 180 millones de pesos fue destinada a mejorar todas sus áreas, pues hacía más de 25 años que no recibían mantenimiento.

Tras recorrer parte de esta nueva infraestructura, Alfredo Del Mazo explicó que las familias de esta región tienen a su alcance dos espacios renovados y seguros, que fomentan la convivencia y dan realce a las colonias aledañas, al contar con canchas de usos múltiples, canchas de frontón, ejercitadores o alumbrado público.

PARQUE DE LA CIENCIA FUNDADORES

Y ya que hablamos del Edomex, déjenme les platico que, a un mes de inaugurado el Parque de la Ciencia “Fundadores”, se calcula que aproximadamente 20 mil personas lo han visitado, provenientes de distintos municipios mexiquenses, así como de otros estados y países, quienes disfrutan en el corazón de la capital del Estado de México el rescate más importante de un espacio público en el Centro Histórico de Toluca.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra dio a conocer que la concentración del mayor número de visitantes se registra los fines de semana y durante el espectáculo de las fuentes artísticas, que disfrutan adultos y especialmente los niños, en los distintos horarios vespertinos y nocturnos con sus luces de colores, programados de martes a domingo.

Los visitantes y vecinos de Toluca pueden disfrutar la fuente danzante a las 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas; mientras que la fuente de niebla es deleite de todos a las 15:00, 17:00, 19:00 y 20:00 horas.

En esta época del año, con el cambio de estación de otoño a invierno, la experiencia se completa con amaneceres y atardeceres que permiten apreciar la transformación de colores en los árboles y las plantas de la región que habitan el parque, en un área de 7 mil metros cuadrados.

Tras recorrer el parque y disfrutar el espectáculo de las fuentes, los visitantes tienen la opción de entrar al planetario, disfrutar el área de exposiciones, llevar a los niños a la zona de juegos, tomar un café, comprar productos mexiquenses en la Tienda de Artesanías Casart o aprovechar para adquirir un libro en Castálida.

ALCALDES VENDERÁN NOCHEBUENA

El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, encabezó el evento “Xochimilco se viste de rojo”, para la venta de nochebuena, con apoyo de alcaldes y alcaldesas de Tláhuac, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

Destacó que la compra de estas flores dejará una derrama de 500 millones de pesos y se hará directamente con las productoras y productores “sin intermediarios”.

Armando Quintero, alcalde de Iztacalco, agradeció la invitación y reconoció la tradición e historia de Xochimilco; reafirmó el compromiso de los siete alcaldes para continuar con el proyecto de reactivación económica.

Uno de los puntos a fortalecer es el relativo a la reactivación económica, por lo que se comprometió a plantar flores de nochebuena en parques y camellones de Iztacalco. Exhortó a los demás alcaldes y alcaldesas a fomentar el comercio con los pequeños productores para llenar de color rojo toda la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa de Milpa Alta, Judith Vanegas Tapia, se comprometió a hacer una compra directa de flores de nochebuena para embellecer aún más la demarcación que gobierna y apoyar a los productores de Xochimilco.

Berenice Hernández, alcaldesa de Tláhuac, destacó la relevancia que tendrá en la activación económica la venta de nochebuena.

En su intervención, Francisco Chíguil Figueroa, alcalde de Gustavo A. Madero, agradeció la invitación y señaló que se adquirirán más de 15 mil nochebuenas para las vecinas y vecinos de la alcaldía que gobierna, tal y como se ha venido haciendo desde hace 3 años.

Mencionó que el próximo lunes 22 de noviembre dará inicio la Feria Navideña en la explanada de la alcaldía, con productores de nochebuena, artesanos y dulceros de Xochimilco.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, afirmó que se realizarán 100 mil acciones de reactivación económica en estas siete alcaldías, que incluyen ferias para la venta de diversos productos locales y regionales; impulso al comercio local; apoyo a quienes tuvieron que cerrar su negocio en pandemia; creación de miles de cooperativas; y el respaldo a las personas que perdieron su empleo por la contingencia sanitaria para que obtengan uno nuevo.

Anunció que Iztapalapa adquirirá más de 15 mil nochebuenas a productores de Xochimilco para colocarlas en la calzada Ermita Iztapalapa, en la avenida Rojo Gómez, en las Utopías y en algunos otros camellones de la demarcación y subrayó la disposición de la alcaldía para realizar una feria de la nochebuena, que será muy bien aceptada por la población iztapalapense.

Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa de Venustiano Carranza, informó que su gobierno adquirirá 10 mil flores de nochebuena a los productores de Xochimilco para embellecer los parques, plazas y camellones de la demarcación carrancense.