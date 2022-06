La ley permite las corridas de toros

No hubo plan alguno, pero nada justifica lo realizado… aunque bien sé que continuarán con sus hipótesis y lindos comentarios

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Llegó el Superbowl XLIX. Patriotas enfrentó a los Halcones Marinos de Seatle. Tom Brady se impondría a Russell Wilson. Una intercepción en la penúltima jugada en la zona de anotación de Malcolm Butler acabó con el sueño de los Halcones. Pésima decisión del coach Pete Carroll, pues sólo tenía que mandar a su corredor Marshawn Lynch a avanzar una yarda. Era una jugada de librito, pero quiso humillar a Bill Belichick, pero el humillado fue él.

Bajé de la zona asignada a los reporteros, en el estadio de Arizona, 5 minutos antes del final. Estuve en la cancha durante la entrega del trofeo Vince Lombardi. Acudí al área de prensa para las entrevistas de rigor y, después, estuve en los vestidores de los Patriotas.

¿Por qué este relato? Por la insistencia que han tenido (cada quien en su tiempo) agentes del FBI, la NFL, reporteros de México y aficionados en general. ¿Morbo? Tal vez. En fin, así fueron los hechos que tampoco había revelado antes.

En los vestidores como de costumbre: entrevistas y fotos de todos a todos. Un caos. Me percaté que varios jóvenes al servicio del estadio ayudaban a recoger los cascos, pantalones, zapatos, jerseys y demás indumentaria y los colocaban en un contenedor de ropa sucia o dentro de las maletas de los jugadores.

Uno de esos ayudantes envolvió un jersey y lo colocó sospechosamente no en el mencionado bote, sino a un lado, escondido. Miraba nervioso a todos lados. Siguió recorriendo y levantando la ropa. Ni tardo ni perezoso, dejé que se alejara un poco y de repente moví el jersey y vi que decía ¡BRADY! Ya en mis manos, no lo solté. El muchacho regresó y buscó; removió todo, pero nada encontró.

Hasta febrero de 2017, el propio Tom Brady se enteró que el jersey que tenía en su casa no era el que había usado en el juego. ¿Qué pasó? Seguramente quienes manejan los uniformes le entregaron el segundo jersey que tenían listo en caso de alguna avería del primero. “Lo lavamos”, supongo que le habrían dicho, sin saber en realidad qué pasó con el bueno.

Como se ve, no fue nada elaborado. No hubo plan alguno. Nada justifica, en cambio, lo realizado. Espero no se tome este relato como un acto de cinismo. Todo lo contrario, ya que estoy dando mi versión de lo sucedido, no quiero obviar nada, ni tampoco que se especule más ni se creen nuevas historias. Aunque bien sé que continuarán con sus hipótesis y lindos comentarios.

Ya en casa tenía muchos artículos valiosos de la NFL. Todo, absolutamente todo, adquirido legalmente durante casi 17 años a través de las casas de subastas especializadas y de la propia NFL. Igual, aunque parezca increíble, algunos jugadores me obsequiaron zapatos y guantes en los vestidores. Kurt Warner, por ejemplo, lo hizo en el Estadio Azteca. Anthony Wright, QB sustituto de los Gigantes de Nueva York, hizo lo mismo en el SB XLII. Claro, había que pedírselos.

Quizá la motivación de “tomar prestado” ese jersey y el del SB LI fue que, sin duda, ni yo ni ningún otro aficionado tendría jamás acceso a esos recuerdos. No se trataba de su precio, pues no había (ni hay) dinero que pudiera comprarlos, ya que Brady nunca los soltaría, a menos que done alguno al Museo del Salón de la Fama.

Con el segundo jersey pasó casi lo mismo. Entré a la cancha antes que el resto de los reporteros y fotógrafos. Tras la premiación, llegué a los vestidores junto con los jugadores por la puerta de acceso que da al campo. Mientras, los medios aguardaban por otra puerta.

Tom Brady se percató que su jersey no estaba en el locker. Los reporteros aún no habían entrado. No había adentro nadie ajeno a los Patriotas ni a la seguridad del estadio. ¡Ah, pero claro!, quien esto narra era el intruso. Hasta saludé y me tomé fotos con el jugador que ya es cinco veces el MVP del SB. Brady lo sabía, lo recordaba. No había mucho que pensarle. Aún más, cuando le pedí la selfie al mariscal de campo, el fotógrafo oficial de los Pats tuvo el tino de registrar ese momento. La suerte estaba echada.

Sólo era cuestión de tiempo para que Brady me identificara por nombre. Supongo que al paso de los días y las semanas, tanto el jugador como los Patriotas y la propia NFL esperaban que el famoso recuerdo no fuera a tener un final no deseado, cualquiera que este pudiera ser. No fue así, gracias a Dios.

Al regresar a México lo primero que estalló en mi cabeza fue el enterarme que Tom Brady había denunciado en los mismos vestidores que su jersey había sido robado. “Se acabó”, me dije. No lo supe hasta acá, en la ciudad capital. De haberlo sabido antes… Si me hubiera quedado en los vestidores unos minutos más… Algo hubiera hecho, pero el hubiera no existe.

Hubo la versión de que un joven aficionado de Nueva Inglaterra dio la pista de quién lo podría haber sustraído. Ayudó, sí, pero el camino ya estaba trazado. Su testimonio dio fuerza a la línea de investigación. No hay delito perfecto, se dice bien. A ese joven, a quien le compré un jersey usado por Deion Branch (otro MVP de los Patriotas), le compartí tiempo atrás la foto de la playera del SB 49. No dudó en hacerlo saber a las autoridades cuando sucedió lo del SB 51. Hizo bien.

El resto es historia y ya la conté.

Sólo agregaría que jamás pensé en vender o intercambiar los jerseys. Eran valiosos souvenirs para la colección. Siempre supe lo valiosos que eran monetariamente. Cuando estaba seguro de que darían conmigo, los guardé con mucho más cuidado, pues entendía que esa podría ser mi única moneda de cambio, de negociación. Y así fue.

No sólo eso: ya había acordado con mi familia que procedería de manera recta y leal, aceptando la responsabilidad, devolviendo las playeras y pagando las consecuencias. Bíblicamente, caminaría cristianamente; admitiría y confesaría el robo; pediría perdón a Dios y al agraviado; restituiría o pagaría el daño causado; asumiría las consecuencias de mis actos y buscaría, sinceramente, el arrepentimiento. Así ha sido hasta ahora.

No hay casualidades. Estoy leyendo el libro “Tus Cicatrices son Hermosas para Dios”, de Sharon Jaynes. Hay frases y pasajes que los hago míos a propósito del presente relato. La autora comparte que durante meses recibió este mensaje de Arriba: “No te avergüences de tus heridas”. No lo estoy, respondía ella y agregaba: “cuento mis historias con lujo de detalle por donde voy”. Entonces recibió otro mensaje: “Hay más. Ayuda a otros a entender”.

Creo que el testimonio propio es lo más honesto y firme que uno puede hacer. No consejos, tampoco recetas ni estrategias, sino platicar lo que se ha vivido en carne propia. Lo que Cristo ha hecho por y en uno. El autor Rick Warren dice, con razón, que los no creyentes pierden el interés si citas a teólogos, pero se sienten atrapados acerca de experiencias que ellos no han vivido.

Es mi deseo que lo hasta ahora escrito cumpla un propósito periodístico, pero sería mucho mejor si al final mueve a la reflexión y ayuda a que nuestros corazones sean más humanos y menos de piedra.