La ley es la ley y se respeta: TEPJF a AMLO

A Morena le podrían detener la pasarela de sus mal llamadas “corcholatas” * El Señor López está a un tris de dirigir sus baterías ante un nuevo e imaginario adversario. Porque ya sabe usted que si no se está con él se está contra él en su obnubilada concepción de la realidad

GALIO GUERRA

Parece que al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les está recordando que sí, que “la ley es la ley” y hay que respetarla.

A López Obrador se le ordenó “abstenerse de realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad”.

Y a Morena le podrían detener la pasarela de sus mal llamadas “corcholatas” hasta que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emita un nuevo acuerdo, en el que determine si los hechos denunciados -contra los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030- violentan el principio de equidad en la contienda y, de ser así, dicte las medidas necesarias para detener los actos o hechos que podrían constituir una infracción, con el propósito de evitar daños irreparables a los principios que rigen los procesos electorales.

Pero vayamos por partes estimados amigos.

Miren, estimados todos, el pasado jueves el TEPJF confirmó, por unanimidad de votos -y sin citar a sesión pública en términos de su reglamento interno-, las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en su vertiente de tutela preventiva, que tuvieron como fin ordenar al Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) abstenerse de realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad.

Como podemos recordar, la controversia se originó a partir de la denuncia que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó contra Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de Presidente de la República, y quienes resultaran responsables, por las manifestaciones expuestas en la mañanera del 26 de junio pasado, en las que descalificó a los partidos de oposición y mostró su apoyo al partido Morena.

Y es que luego del revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Plan B de López Obrador y Morena, el Presidente de la República señaló: “Hay un Plan C, que no piensen que ya se terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores. Sí a la transformación. Ese es el Plan C, ya lo aplicamos en 2018. Fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación”.

Si eso no es una arenga política, una inducción al voto en favor de su partido y contra el bloque opositor, no sé cómo llamarle.

Al respecto, estimados amigos, el INE precisó que Andrés Manuel ya había emitido pronunciamientos vinculados con temáticas electorales en sus Mañaneras del 27 de marzo; 19 de abril; 9, 11, 15 y 24 de mayo e indicó que ya se le había conminado a ajustarse a los parámetros constitucionales.

En atención a ello el TEPJF ordenó que el Ejecutivo federal se abstuviera de emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, de forma que cuide que su actuar se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad.

Para mí que ante lo que vaya a responder López Obrador -porque ya sabe usted cómo es-, el Pleno de la Sala Superior del TEPJF consideró que la medida no se trata de una censura previa, por la previsibilidad de la conducta (al ceñirse a la emisión de manifestaciones sobre temáticas electorales), así como el deber del servidor público de preservar la imparcialidad y neutralidad de los procesos democráticos.

En el mismo tenor, también la Sala Superior revocó, por mayoría de votos, el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que rechazó las medidas cautelares solicitadas contra los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030.

La Sala Superior determinó, señoras y señores, que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no cumplió con su deber de realizar un análisis preliminar de los hechos denunciados de manera individualizada para cada persona involucrada, a partir de las pruebas ofrecidas por los denunciantes y las recabadas por la propia autoridad administrativa, a fin de establecer si, en apariencia del buen derecho, se justificaba la adopción de medidas cautelares.

En ese sentido se ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias emitir un nuevo acuerdo, en el que determine si los hechos denunciados violentan el principio de equidad en la contienda y, de ser así, dicte las medidas necesarias para detener los actos o hechos que podrían constituir una infracción, con el propósito de evitar daños irreparables a los principios que rigen los procesos electorales.

Como recordaremos, el asunto inició a partir de las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y Jorge Álvarez Máynez, en contra de la participación de Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y el partido político Morena en diversos hechos, que estimaron que se tratan de actos anticipados de precampaña y campaña.

El INE, en su momento amigos, rechazó las medidas, sosteniendo que los eventos y recorridos relacionados con el acuerdo de Morena para elegir a la Coordinación Nacional para profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación, eran válidos. Los denunciantes impugnaron esta negativa ante la Sala Superior.

Así las cosas, yo creo que el señor López está a un tris de dirigir sus baterías ante un nuevo e imaginario adversario. Porque ya sabe usted que si no se está con él se está contra él en su obnubilada concepción de la realidad.

Lo único que se les está diciendo a Morena y su propietario es que “la ley es la ley”. Que no se pueden emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales sin ajustarse a los principios de imparcialidad y neutralidad.

Sobre las giras de las “corcholatas” la moneda está en el aire. Nada más hay que tener muy en cuenta que el fallo podría resonar hasta la casa de enfrente.

COMO PARTE DEL LEGADO DEL TRABAJO EN EDOMEX, DISMINUYERON 26% LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS: ALFREDO DEL MAZO

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 26 por ciento durante los últimos seis años en el Estado de México y aseguró que estos resultados son el legado del gran trabajo que día tras día realizan las y los elementos de la Secretaría de Seguridad para brindar un mejor entorno a las familias del estado.

Lo anterior, amigos, lo afirmó al presidir la Ceremonia de Graduación de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana e Investigación Policial, y del Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo.

El mandatario estatal aseguró que este tipo de logros reflejan el trabajo hecho desde el inicio de la administración, cuando se crearon las Secretarías de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, que constituyen los cimientos de un proyecto que aspira a servir a la sociedad a través de una justicia confiable, y de un programa que tiene como ejes la prevención, construir instituciones de seguridad más confiables, promover la participación social, además de la capacitación constante y el fortalecimiento de infraestructura.

Por otro lado, el gobernador también felicitó y reconoció el esfuerzo de los 63 elementos egresados de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana e Investigación Policial, así como de los 367 que concluyeron el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo.

Por su destacada labor y esfuerzo, el mandatario estatal les entregó reconocimientos y, ante ellos, resaltó la importancia de la profesionalización como una de las principales prioridades para desarrollar, fortalecer y mejorar el quehacer policial.

En este sentido, Del Mazo Maza destacó que la creación de la Universidad Mexiquense de Seguridad es uno de los legados más importantes de su gobierno, ya que a través de la profesionalización esta institución fortalece la confianza de las familias en los cuerpos a cargo de tareas de seguridad, además resaltó que en sus aulas se han capacitado más de 60 mil elementos estatales, municipales, de la Guardia Nacional y de otras corporaciones.

En relación a las mejoras de las condiciones laborales de las y los policías, el mandatario mexiquense subrayó que durante su administración se aumentaron los sueldos en un promedio de 43 por ciento, en el primer escalafón, además de que se renovaron uniformes, y se entregaron 840 vehículos nuevos durante el sexenio, alcanzando un total de 3 mil 540, y lo que representa un 20 por ciento en el parque vehicular destinado a labores de seguridad.

LAURA BARRERA FORTUOL Y ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, LA MEJOR DUPLA PARA EL SENADO DE LA REPÚBLICA

Estimados amigos, como todos sabemos el próximo año, 2024 -políticamente hablando-, se habrá de jugar absolutamente todo en la renovación de las Cámaras de Senadores y Diputados, así como el Poder Ejecutivo federal. Sin duda alguna será una jornada histórica y de oportunidades.

Miren, si la oposición al grupo dominante, Morena, desea recuperar espacios deberá contar -para la jornada electoral- con perfiles nuevos, limpios, que sean competitivos, ganadores. Vaya, con hombres y mujeres que no tengan esqueletos en el clóset y -sobre todo- con gran credibilidad en las calles.

Si de verdad quieren ser competitivos y -además- ganadores, tanto el Partido Acción Nacional (PAN), como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no pueden repetir perfiles que han perdido reiteradamente elecciones, que no han dado resultado en las encomiendas hechas. Por supuesto deben evitar -a toda costa- caer de nueva cuenta en la simulación y la traición.

Miren amigos, ante el panorama que se presenta es indudable que la dupla formada por el panista Enrique Vargas del Villar y la priísta Laura Barrera Fortoul afianzaría el mensaje de esfuerzo conjunto, mensaje de congruencia para la Cámara de Senadores.

Una dupla que, por cierto, cumpliría con lo mandatado por el INE con relación a la paridad de género. Ambos son políticos jóvenes cuya labor en el Senado sería de suma trascendencia para el Estado de México.

Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué gana el PAN? Y yo, humildemente les respondo: un posicionamiento de marca, sobre todo, después de perder alrededor de 200 mil votos en la elección del pasado 4 de junio del presente año.

En tanto, estimados todos, la coalición y -por ende el PRI- con Laura Barrera tendría a una candidata que ha demostrado su capacidad en todas las tareas asignadas. Baste recordar que recorrió todo el Estado de México en apoyo a la coalición. Fue aspirante a la gubernatura y demostró su institucionalidad al sumar a la campaña sin escatimar esfuerzo y apoyo. Además, por supuesto y pese al revés, entregó muy buenos resultados en las actividades asignadas.

No sé ustedes, pero yo creo que Laura Barrera Fortuol y Enrique Vargas del Villar son los perfiles que -ante las circunstancias, pero sobre todo por su capacidad y liderazgo- pueden entregar buenas cuentas.

Y habrá preguntas, muy válidas por cierto, ¿y por qué Ana Lilia Herrera no? Y yo le vuelvo a contestar: porque mi muy querida amiga ya fue y no podría serlo de nuevo. Así de simple y sencillo. ¿O no?