Presuntos vínculos con el narcotráfico, su ‘viacrucis’ * El Presidente ya lanza un ataque directo contra periodistas y medios de comunicación * Califica de “pasquín inmundo” al New York Times * Se sobreentiende que Estados Unidos prefiere tener 26 mil policías gratis para detener la ola migrante que aceptar que investiguen a López Obrador por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

GALIO GUERRA

Cero y van tres. El círculo íntimo de Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado -una vez más- de presuntos vínculos con el narcotráfico, provocando la ira presidencial que ha lanzado un ataque ya directo y sin recato alguno contra periodistas y medios de comunicación.

Como se recordará, la primera ocasión fue por un artículo del periodista estadounidense Tim Golden, dos veces ganador del premio Pulitzer, quien señaló que -según una investigación ya cerrada de la DEA- el otrora chofer de AMLO, Nicolás Mollinedo, habría recibido entre 2 y 4 millones de dólares para su primera campaña presidencial de 2006.

Tim Golden publicó un artículo titulado “¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?”, con lo que se levantó una racha de reacciones negativas contra el Ejecutivo federal y su primer círculo, estando en él sus hijos, familiares y sus asistentes más allegados.

La siguiente vinculación se dio en el noticiario del periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió en el canal de Internet “Latinus” una entrevista con el narcotraficante Celso Ortega, cuyas declaraciones vinculaban al grupo criminal de Los Zetas, liderado por Alejandro Treviño Morales, con el entones candidato López Obrador.

Según esto, el presunto líder de ‘Los Ardillos’, Celso Ortega, recibió la orden de dejar Michoacán para regresarse al estado de Guerrero y, según él, organizar actividades proselitistas en favor de López Obrador y el PRD.

Como era de esperarse, al día siguiente, en su Mañanera del viernes 16 de febrero, López Obrador rechazó las acusaciones de haber recibido millones de dólares de ‘Los Zetas’ durante la campaña presidencial de 2006, como se desprendió en la entrevista publicada en el programa de Carlos Loret de Mola.

La tercera denuncia en menos de un mes se dio en el periódico norteamericano “The New York Times”.

El diario estadounidense expuso una supuesta investigación del gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos y pagos del crimen organizado a hijos y colaboradores cercanos del Primer Mandatario para su campaña presidencial de 2018 y posteriormente.

Para defender la investidura presidencial, según él, López Obrador difundió el cuestionario que la jefa de la corresponsalía del Times en México, Natalie Kitroeff, le envió a Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, para que fijara una posición sobre la nota que publicarían.

El artículo está firmado por Kitroeff y su colega, Alan Feuer. Lo publicaron con el título “EU revisó las acusaciones de vínculos entre cárteles y aliados del Presidente de México”.

AMLO no sólo leyó las preguntas, sino que también expuso el número telefónico de Kitroeff, y calificó como “falsario” y “pasquín” al diario y a “quienes les mandaron a hacer el reportaje”.

“Es una vergüenza, no cabe duda de que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times”, manifestó el mandatario en su Mañanera del pasado jueves.

Demandó al gobierno norteamericano informar sobre la investigación, pues -dijo- de confirmarse sería una intervención en un país independiente y soberano.

The New York Times denunció que la exhibición del cuestionario y datos personales de su periodista son “una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento”.

Ante esto, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue cuestionado tras la publicación en The New York Times y respondió que no existe investigación sobre López Obrador.

“No hay ninguna investigación sobre el Presidente López Obrador”, dijo Kirby, quien recordó que el Departamento de Justicia estadounidense ya había aclarado hace unas semanas que no había investigación abierta contra AMLO y que, en todo caso, esa instancia “tendría la responsabilidad de revisar cualquier acusación”.

La determinación estadounidense de señalar que no tiene investigación contra López Obrador parece justificarse con la siguiente parte de la respuesta de Kirby: “Continuamos trabajando con la Administración del señor López Obrador para hacer lo que podamos para abordar esta migración sin precedentes en el hemisferio y la situación en la frontera, que sigue siendo un gran enfoque para el presidente Biden en esta Administración”.

Con este párrafo se sobreentiende que Estados Unidos prefiere tener 26 mil policías gratis para detener la ola migrante que aceptar que investiguen a López Obrador por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El viernes otra periodista norteamericana de la cadena Univision cuestionó a AMLO sobre la difusión de los datos personales de su colega de “TNYT”.

Para sorpresa de todos, López Obrador respondió que no fue un error difundir el número telefónico de Natalie Kitroeff y desestimó violar la Ley General de Datos Personales.

Con gran desparpajo López Obrador minimizó el riesgo de esta acción y apuntó que ‘no pasa nada, no pasa absolutamente nada’.

Dijo que lo haría de nuevo si otros periodistas se atreven a ‘difamarlo’ y cuando “se trate de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México”.

“Si ustedes calumnian, aquí hay réplica, con todo, sea quien sea”, advirtió.

De ese tamaño la furia del Presidente de todos los mexicanos contra los periodistas y medios de comunicación que, según él, se atreven a difamarlo y a sus hijos sin pruebas.

Si se viola la ley con sus acciones es porque está -dice él- defendiendo la investidura presidencial.

Así las cosas con quien juró defender y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

EN TOLUCA EL BIENESTAR CIUDADANO POR ENCIMA DE PARTIDISMOS

El compromiso del actual gobierno municipal de Toluca es gobernar de manera imparcial, sin afiliaciones partidistas: Trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos.

“En esta administración local no se gobierna para un partido político, es transparente y atiende a todas las expresiones políticas por igual”, enfatizó el presidente municipal Juan Maccise en la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo.

En cuanto a las participaciones en asuntos generales, el alcalde destacó que todos los días se preocupa por la solución de las diferentes necesidades de la población, especialmente la problemática del abasto de agua y se opone a que se dé un uso político a un tema tan sensible como la falta del vital líquido.

Tras solicitar el apoyo y comprensión de los integrantes del Cabildo a temas como bacheo, pavimentación, seguridad pública, abasto de agua, entre otros, Maccise dijo: “Soy demócrata y el diálogo constructivo nos permite tener buenos acuerdos y sacar adelante a la ciudadanía”.

Hizo hincapié en no tener intereses electorales, políticos, ni de otra especie, pues asumió la responsabilidad de ser alcalde con el propósito de dejar mejor a la ciudad y trascender, ya que la mejor manera de hacerlo es de la mano de todos los que integran el Cabildo de Toluca.

Después de exponer el plan de trabajo por parte de quienes integraron la terna para seleccionar al Defensor Municipal de Derechos Humanos de Toluca, el Cabildo decidió asignar, por unanimidad, a Zulairam Janet Arreola Arreola como la nueva defensora.

La elección se definió de entre tres perfiles destacados con una amplia trayectoria y un evidente interés por contribuir al resguardo y promoción de los derechos humanos en el ámbito municipal.

Ante la presencia del Visitador Adjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Eduardo Maya Sánchez; el alcalde tomó protesta a la nueva defensora municipal y le pidió hacer cumplir la ley y poner en práctica todos sus conocimientos y experiencias en favor de la población toluqueña.

En otro punto del orden del día, los ediles aprobaron -por mayoría de votos- el Segundo Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.

Asimismo, se turnaron asuntos a las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Planeación para el Desarrollo.