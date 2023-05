La intromisión de AMLO en los procesos electorales

Todo inició a raíz de que el columnista evidenciara las actitudes de los hermanos Martín y Pío López Obrador * “En el fondo no se trata de responder a un periodista, se trata de resolver las preguntas que hace la sociedad, la invitación queda abierta, porque si de rendición de cuentas se tratara, vale mucho más una entrevista así, que mil Mañaneras con preguntas a modo”, expresa Loret de Mola

GALIO GUERRA

Vaya pleito casado el que se traen el periodista Carlos Loret de Mola y el “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador.

Todo inició a raíz de que el columnista evidenciara las actitudes de dos hermanos del Ejecutivo federal, Martín y Pío López Obrador, quienes fueron grabados en video cuando recibían sobres amarillos repletos de dinero de manos de un empresario. ¿Le suena?

Ante esto, el Primer Mandatario de la nación se comprometió a dar testimonio por escrito a la Fiscalía General de la República, pero hasta la fecha no lo ha hecho.

Por ello es que Loret ha estado pidiéndole una entrevista periodística al inquilino de Palacio Nacional, quien optaba por guardar silencio, hasta la Mañanera del pasado miércoles que aprovechó para insultar, una vez más, al conunicador.

López Obrador rechazó la entrevista y mejor se puso a insultar a Loret, quien le contestó por la noche en su espacio de LatinUs y, ante la negativa presidencial, que mejor le formularía en ese momento las preguntas.

En la Mañanera del miércoles en Palacio Nacional -les decía-, López Obrador profirió: “¡Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar! No lo quiero ver; o sea, es un hampón; o sea, me reservo el derecho de admisión, aquí me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no, no, no, nada, nada”.

Todo con la sonrisa socarrona que acompaña sus improperios y ante la mirada complaciente de su corte de aduladores.

Agregó a su diatriba: “Él tiene muchísimo más dinero, mal habido. Lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo, y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo”.

Insultos, agresiones, descalificaciones, pero ningún argumento válido, algo que abonara a un intercambio de opinión entre dos personas civilizadas.

En palabras de Loret: “no dio un solo argumento e insultos no le faltaron”.

Fue por ello, como platicábamos líneas arriba, que entonces Loret le respondió también a través de su colaboración en LatinUs.

LAS PREGUNTAS DE LORET PARA AMLO

Voy a tratar de poner lo más textual las preguntas que formuló Loret a López y seguido a ella intentaré formular un pequeño comentario.

P: “¿Dónde quedó el dinero de sus hermanos Pío y Martín, que recibieron tantas veces en sobres amarillos? ¿Se lo quedaron ellos? ¿Se fue a su campaña? ¿Se lo dieron a usted? ¿Le parece correcto que su hijo José Ramón haya vivido en una mansión de un contratista de su gobierno, eso está bien?

C: Bueno, qué se puede decir que no conozcamos ya. Lo más revelante y relevante al respecto es que el hermanito de AMLO, Pío López, ha demandado a Loret y al portal LatinUs por la publicación de los videos donde recibe dinero. Pío López, informó el mismo portal de noticias, solicitó 400 millones de pesos como reparación del daño por la difusión de los videos.

Aunque el Presidente López Obrador no ha dicho ni pío sobre los videos de su hermano, él mismo confirmó en entrevista con Joaquín López-Dóriga la entrega del dinero por parte de David León, aunque aseguró que “no se hizo nada con esos recursos y que fueron aportaciones para apoyar al movimiento. Que no se confunda con apoyar a un partido político”. Ay ajá.

P: “¿Los amigos íntimos de su hijo Andy tienen negocios en el Aeropuerto de Texcoco, que usted canceló? ¿Los amigos de su hijo Andy han recibido contratos millonarios de su gobierno? ¿Por cuánto dinero?

C: La respuesta a esta interrogante habría sido dada por el propio Andrés Manuel en su Mañanera al asegurar que su hijo Andy no tiene “nada que ver” con los contratos por más de 100 millones de pesos otorgados a sus amigos. “Pues sí, deben de existir (los contratos), pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos”.

“Nada, nada, absolutamente nada, no hay ningún problema, que porque el primo del amigo de la hermana, que es amiga de Andrés, ¿y?, nada, vean ustedes mismos, hagan el análisis del reportaje”.

A propósito, como platicábamos la semana pasada, la FGR estaría investigando al expresidente Enrique Peña Nieto por operaciones bancarias por 26 millones de pesos, pero los cien millones de pesos en contratos otorgados de manera preferencial a los amigos de Andy “no es nada”. ¿Y? ¿Entonces?

P: “Por cierto, ¿De qué viven sus hijos? ¿En qué trabajan? ¿De verdad con una chocolatería les alcanza para darse vida de millonarios?

C: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán han estado en el vértice del huracán por diversas circunstancias. El mayor, José Ramón, por el asunto de la Casa Gris, Andy por lo de sus amigos y Gonzalo, presuntamente, es promotor de béisbol.

Ah, se me olvidaba, tienen una fábrica de chocolates mejor que la de Willie Wonka y les da lo suficiente para vivir como reyes. Y, últimamente, como dijera López Obrador, ¿y?

P: ¿Por qué su prima Felipa sigue recibiendo contratos millonarios de Pemex, a pesar de que usted prometió que se cancelarían?

C: según nota del portal Emeequis de enero de este año, “Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha recibido 904 millones de pesos en contrataciones públicas a través de la empresa Litoral Laboratorios Industriales bajo el periodo de mandato de su primo”.

Podría abundar más, pero ahí les dejo este dato, a su amable consideración.

P: ¿Cuál es su relación con el Cártel de Sinaloa? ¿Usted considera que tener buena relación con el crimen organizado le ayuda a la gobernabilidad del país?

C: en octubre del año pasado López Obrador hablo al respecto en La Paz, Baja California, y dijo: “Nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad y en el caso del combate a la delincuencia, así como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, una cosa es la autoridad y la otra es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos”. Quiero creerle…

Según Loret de Mola, de darse la entrevista -que AMLO ya rechazó-, “le preguntaría de su récord de asesinatos, de los abrazos que da a los verdaderos hampones y malandros. No me diga que no sería una entrevista interesante. Le insistiría para que acepte que a México la pandemia le costó 800 mil muertos, que fue el quinto peor país del mundo”.

El también columnista del periódico EL UNIVERSAL agregó a su soliloquio: “Y si sale con que ya se resolvió el desabasto de medicamentos, lo invitaría a que nos fuéramos a un hospital al azar, sin avisar, cámara al hombro para que platique con la gente que está ahí, a ver qué le dicen de la medicina y los tratamientos. Él dice que es un presidente muy cercano a la gente, no debería negarse”.

“En el fondo no se trata de responder a un periodista, se trata de resolver las preguntas que hace la sociedad, los periodistas solo somos el vehículo. Qué lástima que el Presidente respondió con insultos a mi invitación”.

“Por cierto, la invitación queda abierta, porque si de rendición de cuentas se tratara, vale mucho más una entrevista así, que mil Mañaneras con preguntas a modo”, concluyó Loret de Mola en su ejercicio periodístico.

NO PERMITIREMOS QUE MORENA VENGA A DESTRUIR EL ESTADO DE MÉXICO: ALEJANDRA DEL MORAL

El pasado jueves, entre militantes y simpatizantes que la arroparon, Alejandra Del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, aseguró que no le va a permitir a Morena destruir el Estado de México.

“El Estado de México es sagrado, no se toca y no le vamos a permitir a Morena que venga a destruir nuestra casa que es el Estado de México”, dijo la exalcaldesa ante cientos de simpatizantes aliancistas.

En un evento anterior, y en medio de aplausos y humo amarillo, rojo y azul, Del Moral Vela agradeció que integrantes de Movimiento Ciudadano, de Morena y de la organización Líderes Unidos, se sumen a su campaña y al camino de la reconciliación que encabeza.

“Agradezco la adhesión de Movimiento Ciudadano y de quienes estaban en Morena y que eligieron el lado correcto de la historia, juntas y juntos vamos a lograr mejorar las condiciones de La paz”, aseguró.

A este respecto, déjenme platicarles que el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI exigió que los gobiernos municipales emanados de Morena saquen las manos del proceso electoral del Estado de México y dejen de desviar recursos materiales en favor de su candidata Delfina Gómez, pues hay evidente injerencia que deben sancionar los órganos electorales.

“Han caído en la desesperación por el desplome de su campaña y no vamos a permitir que se violente la equidad de la contienda”, manifestó el dirigente estatal del PRI, Eric Sevilla, al denunciar que autoridades de Ixtapan de la Sal y Ecatepec incurrieron en actos ilegales para apoyar la campaña de Morena.

Y es que, miren amigos, en las últimas horas, se registró que unidades vehiculares rotuladas con la imagen del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal que preside Edgar Ocampo Ayala fueron utilizadas para trasladar sillas y utilitarios al acto de proselitismo que realizaron con su candidata.

Mientras tanto en Ecatepec es clara la intromisión del alcalde Fernando Vilchis Contreras que se dedica a promover la imagen de la candidata de Morena en el transporte vehicular, en lugar de atender la inseguridad y la falta de servicios públicos como el agua que demandan miles de ciudadanos.

En ese sentido, el PRI del Estado de México acudirá a las instancias correspondientes para levantar la denuncia formal en contra de los servidores públicos que violentaron las disposiciones legales en materia electoral, afirmó el dirigente partidista.

De igual forma, el PRI mexiquense formulará una denuncia ante la instancia correspondiente porque hay evidencia que la campaña de Delfina Gómez pidió al titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, que “trabaje” en el municipio de Tlalnepantla.

LLEVAN A CABO LA XV SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO

Se llevó a cabo la Décima Quinta Sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde autoridades de diversas instancias del Estado de México expusieron estadísticas y estrategias que este organismo impulsa, con la finalidad de ofrecer más tranquilidad a las familias y avanzar con firmeza en el combate a la inseguridad en territorio mexiquense.

En este marco, se informó que, producto de la colaboración y el trabajo de los integrantes de las Mesas para la Construcción de la Paz, de este Consejo Ciudadano, de los ayuntamientos y los poderes del Estado, los delitos de alto impacto han registrado una disminución en la entidad, además de que el año en curso es el que presenta la menor cantidad de ilícitos en comparación con los seis años anteriores.

En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en Metepec, el gobernador mexiquense aseguró que el Estado de México responde al desafío de mejorar la seguridad, sumando capacidades y recursos con el gobierno federal, los ayuntamientos, las Fuerzas Armadas y con la sociedad, para cumplir con el deber de mantener la paz y la estabilidad.

Esta colaboración se traduce en un programa de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia, que deriva en una fuerza policial más preparada, y más comprometida, además de fortalecer las capacidades operativas, procedimentales y de investigación de las instituciones de justicia, impulsando un trato más equitativo y justo al ciudadano, al tiempo de respaldar los esfuerzos del Poder Judicial por modernizar la justicia, que a través de la tecnología ha mejorado la protección a víctimas del delito.

“Las instituciones que conformamos el Consejo Estatal de Seguridad Pública avanzamos en el combate a la inseguridad, la labor del Consejo impulsa la cooperación interinstitucional, lo que mejora los esquemas de seguridad, la transparencia de la justicia, y la confianza ciudadana en las instituciones, esta causa nos une y nos compromete a todos”, externó el Ejecutivo estatal.

Acompañado por los secretarios General de Gobierno y de Seguridad, el gobernador reconoció la dedicación y el compromiso en el combate a la delincuencia a cargo de este Consejo, y recalcó que su labor ha sido fundamental para mejorar la seguridad de más de 17 millones de mexiquenses.

Se dio a conocer también el incremento de 9 por ciento del presupuesto de seguridad pública, y que en el Presupuesto estatal de Egresos se estableció, por primera vez, una previsión especial para fortalecer el equipamiento en materia de seguridad pública municipal, y por lo cual, los ayuntamientos que han cumplido con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con los Acuerdos del Consejo Nacional y el Consejo Estatal de Seguridad, obtendrán recursos de forma equitativa.

Se compartió que en el Estado de México fue creada la Policía de Género, que derivado de 47 mil visitas domiciliarias ha generado más de 2 mil 700 carpetas de investigación, y contribuido a emitir más de 2 mil 500 órdenes de protección.