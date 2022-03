La farsa de la revocación

El ‘modus vivendi’ del Presidente * WikiLeaks muestra el “entreguismo más vil y deleznable” que puede mostrar un político para llegar al poder al ofrecer a Estados Unidos, “si es elegido, apoyar a varios de sus principales objetivos”

GALIO GUERRA

Desde hace tiempo se dice que siempre queda un twitter para probar algo. En este caso no es un tweet sino un cable de WikiLeaks el que pone en su lugar a quien ha hecho de la mentira y el engaño su ‘modus vivendi’, su forma de cazar incautos y comprar simpatías.

En sus tres campañas presidenciales Andrés Manuel López Obrador prometía bajar las tarifas de luz, gas, gasolinas y diésel. Cuando se enfrentó a la realidad, el 1 de diciembre de 2018, las cosas cambiaron.

Las promesas de sacar al Ejército de las calles, de no militarizar el país y de bajar el costo de los combustibles y la energía eléctrica quedaron en el olvido.

Pero, mudos testigos de la historia, ahí están cual Puerta de Alcalá, los cables difundidos hace años por Julian Assange, y que el propio -hoy Presidente de la República- López Obrador aplaudiera en su momento.

Esos cables filtrados por Assange fueron utilizados, una vez más, por López contra la académica y periodista Denisse Dresser, a quien López Obrador tildó de “informante”, vaya casi casi espía, por acudir a la embajada de Estados Unidos hace años a dar conferencias periodísticas o exponer sus puntos de vista sobre los procesos electorales en el país.



Pero, miren, vamos paso a paso en esta ampliada andanada de ataques del Presidente López Obrador contra un grupo de periodistas que no lo halagan con salameras notas u opiniones empalagosas como hace la comparsa de seudoperiodistas que se presentan por cortesía de Jesús Ramírez en las conferencias mañaneras.

Fue en una de éstas, a media semana, que el tabasqueño atacó -una vez más- a la académica Denisse Dresser. Ahora utilizó, como les comentaba antes, un cable de WikiLeaks en el que mencionaban a la también periodista.

“Son los cables de la información secreta y ahí en esos cables que tienen que ver con México aparecía que la señora Denise Dresser iba a la embajada de Estados Unidos a informar”, dijo el dueño del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La dolosa insinuación, insidiosa diría yo, dio pie para que Denisse Dresser le respondiera al Presidente y le recordara que en esos mismos cables que la mencionaban a ella también aparecían los nombres del mismísimo López Obrador y de algunos de sus actuales funcionarios como el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

La respuesta de la académica fue tan contundente que obligó a que el líder de Morena se inventara un tour por Palacio Nacional para evitar que la prensa nacional hiciera eco de su bola contra la periodista y del jonrón que ella le asestó.

En una carta-respuesta de dos cuartillas la académica le hizo ver al tabasqueño, por si ya lo había olvidado, todo lo que él había prometido a los funcionarios norteamericanos y sus aviesas intenciones en caso de ganar desde el 2012.

Y es que López Obrador señaló en su conferencia mañanera que algunos de los medios críticos de su gobierno están fundados con “intervención de Estados Unidos”, refiriéndose al apoyo que el gobierno del Tío Sam da a entes no gubernamentales en su lucha contra la corrupción y en pro de un periodismo crítico y veraz.

Con esta base, según el Presidente que dice que “ya está cansado y que ahora sí se va”, concluyó “entonces, qué me puede sorprender que ahora siga con esa postura o que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos”.

Pero, ¡oh santa simplicidad!, diría Santa Teresita de Jesús. “El que a hierro mata a hierro muere” y, como platicábamos líneas arriba, en la carta que publicó la periodista señaló “si aplicamos la lógica presidencial, según la cual asistir a una embajada extranjera es suficiente para ser catalogado como ‘informante’, el Presidente también lo es”.

“Si aplicamos el criterio presidencial que convierte en espía a cualquiera que va a una Embajada, aquella reunión que él sostuvo en 2006, debería ser suficiente para clasificarlo como ‘informante’ de un gobierno extranjero. En mi caso no aplica. En el suyo quizá él querría explicar por qué dijo lo que dijo, y a quien se lo dijo”.

Dresser se refería a un cable de WikiLeaks en el que se hace referencia a un encuentro del entonces candidato perredista López Obrador con el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, el famosísimo Tony Garza.



El 31 de enero de 2006, López Obrador planteó a Tony Garza militarizar el país, según reveló un cable de WikiLeaks.

Sí, tal y como usted acaba de leerlo, López Obrador, contrario a lo que propalaba de regresar a los soldados a los cuarteles, prometía al embajador de EU en ese entonces militarizar el país, tal y como lo ha hecho ahora.

Baste recordar que no sólo ha mantenido a los soldados en las calles sino que también le ha entregado en bandeja de plata la administración de todas sus obras emblemáticas.

El cable fechado el 31 de enero de 2006 daba cuenta que, en esa reunión con Tony Garza, López Obrador estuvo acompañado de su asesor de política exterior, José María Pérez Gay, y su asesor económico, Rogelio Ramírez de la O.

Ahí mismo propuso, además, como parte de la estrategia antinarcóticos, otorgarle más poder a los militares “porque es la menos corrupta de todas las agencias de México y puede ser la más efectiva”. Al respecto consideraba a la PGR como una institución “demasiada corrupta”.

“Sus promesas, aunque carentes de detalles, muestran que Andrés Manuel López Obrador conoce las percepciones comunes sobre su candidatura y que trató de tranquilizarnos. También sentó las bases de buscar la ayuda de Estados Unidos, si es elegido, para apoyar a varios de sus principales objetivos”, dice el resumen de esa nota.

Déjenme aquí hacer especial énfasis en este último párrafo que muestra el “entreguismo más vil y deleznable” que puede mostrar un político para llegar al poder al ofrecer a Estados Unidos, “si es elegido, apoyar a varios de sus principales objetivos”.

Dónde quedó el no ser “agachones” ante las políticas del vecino país del norte que tanto pedía a los presidentes en turno. No se necesitaba ser “injerencista” al gobierno americano, si se le ofrecía “apoyo a sus principales objetivos” en caso de ganar.

Esto viene a cuento porque también a mediados de esta semana, y con el conflicto Rusia-Ucrania a cuestas, el secretario de Estado de EU, Antony Linken, condenó los asesinatos de periodistas en nuestro país, y pidió al gobierno de López Obrador poner especial énfasis en ellos, a lo que el Presidente le respondió que los “asesinatos de periodistas no son crímenes de Estado, está malinformado”. Lo acusó de “injerencista”.

¿Es necesario ser injerencista cuando se ha puesto “de a pechito”, con tal de llegar al poder?. Lo dicho: López Obrador es un mentiroso, mentiroso.

FIRMAN EDOMEX Y MICHOACÁN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD

Los gobiernos de los estados de México y Michoacán firmaron un Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad que tiene como propósito establecer mecanismos de coordinación, a fin de prevenir, investigar, combatir y disminuir la incidencia delictiva en el área limítrofe entre estas entidades.

Entre otras medidas, el acuerdo plantea la creación de una agenda de seguridad conjunta, la ejecución de acciones como intercambio de información y de frecuencias, destacamentos de seguridad ambiental, patrullajes de reconocimiento, así como la coordinación de los desplazamientos de las policías estatales en la frontera.

Por su naturaleza, este mecanismo fortalecerá el trabajo en los municipios que están ubicados en los límites de estas entidades, la calidad de operativos y la atención a las demandas de seguridad de la población.

Además, en materia ambiental, coadyuvará en la preservación de la Reserva de la Mariposa Monarca, que comparten ambos estados.

En la firma de este acuerdo, que tuvo lugar en el Teatro Juárez, en El Oro, el gobernador mexiquense mencionó que el convenio refleja el interés por trabajar en coordinación para dar más condiciones de seguridad en esta región, ya que la delincuencia no reconoce límites territoriales y es fundamental trabajar en equipo para hacerle frente.



Refirió que este mecanismo de colaboración también lo lleva a cabo el Estado de México con el gobierno de la Ciudad de México, dando buenos resultados en la zona metropolitana que comparten estas entidades, y aseguró que más allá de las posturas partidistas, lo más importante es privilegiar el diálogo y la coordinación en la tarea de otorgar más seguridad a la ciudadanía.

Asimismo, señaló que a través de casi mil 400 operativos, se fortalece la seguridad en los municipios mexiquenses que colindan con Michoacán: Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Luvianos, Otzoloapan, San José del Rincón, Santo Tomás, Temascalcingo y Villa de Allende; y que estos operativos son reforzados con más de 200 dispositivos y arcos en las carreteras Toluca-Cd. Altamirano, Toluca-Valle de Bravo, Atlacomulco-El Oro y Atlacomulco-Acambay.

El mandatario mexiquense reconoció el apoyo que en tareas de seguridad brindan el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía del Estado de México y de Michoacán, las Fiscalías de ambas entidades y el Centro de Inteligencia de los dos estados, así como el trabajo de las Mesas de Coordinación para la Paz, del gobierno federal.

El gobernador de Michoacán dijo que este convenio era necesario y afirmó que plantea acciones específicas, como mantener los operativos interinstitucionales de seguridad en los santuarios de la Mariposa Monarca, para dar garantías de tránsito a todos los visitantes; instrumentar operativos conjuntos que blinden las colindancias entre los estados, inhibir la incidencia delictiva, aplicar protocolos de atención entre ambas entidades, establecer enlaces entre los C5 del Edomex y Michoacán para coordinar la actuación ante delitos y mejorar el trabajo en inteligencia.

CONSOLIDAR A TOLUCA COMO UNA CIUDAD SEGURA

El presidente Municipal de Toluca hizo un llamado a las y los empresarios y dueños de negocios para que se sumen a la visión del gobierno municipal de consolidar una ciudad fuerte y segura, por lo que los exhortó a seguir las normas, a dirigir sus empresas apegados a la Ley y, con ello, evitar la corrupción y la extorsión para contribuir al bienestar de la población.

Durante la Primera Sesión de Cabildo Abierto -un ejercicio democrático y de diálogo con la población, para escuchar sus peticiones e inquietudes en temáticas de interés de la comunidad-, el alcalde explicó que Toluca busca ser una ciudad normativa, que se apegue a Derecho y que garantice el bienestar de todas y todos los toluqueños, por lo que se tendrá una regulación muy severa y estricta a fin de convertir a Toluca en una ciudad segura y abatir las principales fuentes de inseguridad: el alcohol, las drogas y las armas.



Por esta razón, en respuesta a la solicitud del ciudadano de la Delegación Colón, Arturo Alejandro Flores Nava, respecto a que algunos espacios recreativos de la zona no respetan los decibeles establecidos en el Bando Municipal, adelantó que se están revisando los dictámenes de giro, lo que permitirá hacer una inspección a los negocios a través de una Comisión Edilicia conjunta y ex profeso en materia de salud, regulación sanitaria, combate a las adicciones y seguridad pública, la cual realizará un diagnóstico completo y estricto de la zona del Centro Histórico, para aplicar la Ley a quien no cumpla con la norma.

Por esta razón, hizo un llamado a la unidad y a que “nuestros amigos empresarios que tienen negocios en todo el municipio nos escuchen y atiendan esto que les estamos diciendo, porque al final del día es la mejor manera de llegar a buen puerto, sin necesidad de confrontaciones”.

Por otro lado, el secretario general sección Toluca del Suteym, Juan Gabriel Garduño López, en nombre de los trabajadores agremiados manifestó su agradecimiento y total apoyo hacia el presidente municipal por el compromiso efectuado desde el primer día de su gestión respecto al cumplimiento para sufragar los pagos pendientes de la administración pasada, y reconoció el esfuerzo que se está realizando para recuperar la belleza y el encanto que han distinguido a la ciudad.

En este sentido, el primer edil recordó que asumió un compromiso muy fuerte con los compañeros trabajadores para pagar los salarios y prestaciones pendientes, ante lo cual ya hay una Comisión Edilicia estructurada y una mesa de trabajo abierta para diseñar la estrategia con la que se van a atender de la mejor manera los compromisos pendientes; marco en que reiteró la garantía de que los servidores públicos tienen sus quincenas aseguradas y las cobrarán en tiempo y forma durante su gestión.

En su intervención, la toluqueña Fabiola Berenise Solís Hernández, de la Unidad Territorial Básica Galaxia Toluca, San Diego Linares Autopan, solicitó alumbrado público, bacheo, seguridad pública y un convenio de colaboración de pago de agua potable para los adeudos de los vecinos de la zona, pues muchos de ellos son demasiado altos para solventarlos.

En respuesta a esta ciudadana, el presidente municipal explicó que el Cabildo ha autorizado la posibilidad de condonar hasta un 100% los adeudos en materia de agua para las zonas más deprimidas, que incluye dicha unidad habitacional, por lo que les aseguró que una vez que se concreten las reglas de operación del programa se llevará a la zona para, juntos, verificar personalmente que se cumpla, por lo que el primer edil solicitó a la ciudadana que les lleve un mensaje de confianza a los vecinos de que se va a resolver el problema en beneficio de la población.

Asimismo, solicitó al titular de la Dirección de Seguridad Pública y Protección que se realicen de forma inmediata recorridos por parte de los policías municipales, en tanto les explicó que se está integrando un programa que de manera ágil busca la recepción del fraccionamiento con el objetivo de ofrecerles los servicios que se merecen y, con ello, trabajar juntos para Toluca.