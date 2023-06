La campaña circense de Morena

No hay candidato ni debate, sólo promoción de los logros de la 4T * No se entiende cómo se presentará el corcholataje lopezobradorista para defender un proyecto de gobierno que lleva a México directo hacia el abismo… y eso que a título personal cada aspirante tiene ‘cola que le pisen’, el arma perfecta de la oposición para iniciar la desacreditación

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

No hay candidato, no hay campaña, no hay debate, solo difusión de avances de la Cuarta Transformación.

En un acto circense propio del estilo de Andrés Manuel López Obrador, dio inicio a la campaña encubierta de las seis corcholatas aspirantes a la candidatura presidencial por Morena.

Todo bajo el disfraz de que no se trata de una campaña para designar candidato, sino de nombrar un coordinador para dar a conocer los avances de la 4T. No hay avances cuando que todo en el gobierno destructor de la Nación ha sido fracaso y retroceso.

No hay explicación de cómo se presentará el corcholataje del pestilente establo lopezobradorista para defender un proyecto de gobierno que lleva a México directo hacia el abismo.

Sus reiteradas agresiones a la diplomacia internacional, sus nulos resultados en política social con seis millones de mexicanos incorporados a la pobreza durante el fatídico obradorato.

La enorme corrupción familiar -Andy, José Ramón y Pío- con cargo al tesoro nacional, propiedad del pueblo de México, al que López Obrador dice tanto defender. Será interesante cuando las corcholatas pretendan explicar todos los fracasos de López Obrador.

1.- Los despilfarros del Tren Maya traducidos en un fiasco sin rumbo y hacia ninguna parte.

2.- El malogrado aeropuerto Felipe Ángeles a donde en un año apenas completan los vuelos de tres días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

3.- El desastre de la refinería Dos Bocas, en donde a pesar de haber sido inaugurada hasta la fecha no produce un solo barril de petróleo. Estos tres desastres han costado al país y a los mexicanos más de un billón de pesos.

4.- Las tensiones internacionales por el carácter beligerante y hostil de López Obrador:

-Ofende al Parlamento Europeo al llamarlos borregos por pedirle se esclarezca las decenas de asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y protectores del ambiente y la naturaleza.

-Sus lamentables pronunciamientos en contra de España al exigirle con absoluta falta de respeto, pida perdón a México por los 300 años de dominación durante la Colonia.

-Su actitud injerencista en Perú por la caída de Pedro Castillo y la respuesta de la presidenta Dina Bolouarte al declarar a López Obrador persona non grata.

-Su intromisión ante la justicia norteamericana, al asegurar que a Donald Trump lo quieren enjuiciar para impedirle sea otra vez candidato a la presidencia de Estados Unidos, aun cuando su ignorancia es absoluta sobre los cargos fincados al ex presidente.

-En otro atentado más a la diplomacia internacional llama a no votar por el Partido Republicano, agrede al gobernador de Florida Ron DeSAntis e incita a no votar por él en las próximas elecciones presidenciales.

Con total falta de respeto al Senado norteamericano acusa de corrupción a los legisladores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio sin prueba de por medio como siempre acostumbra.

-Se pronunció en contra de la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, por la destitución del delincuente Evo Morales como presidente de la República.

En respuesta la presidenta le llamó cobarde matoncito, un calificativo extendido hacia los mexicanos que no merecen una ofensa de ese tamaño por los graves dislates diplomáticos de López Obrador.

-Arremetió en contra del gobierno de Panamá porque no le aceptaron a Pedro Salmerón como embajador, célebre acosador sexual del Instituto Nacional de Antropología y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y sin algún respeto por la soberanía panameña se atrevió a llamar a la canciller Erika Mouynes como la Santa Inquisición de México. Eso le valió también la respuesta del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, al llamarlo un personaje infantil.

-Y en el exceso llamó al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, jefe del departamentito de Estado.

Todos estos atentados y de falta de respeto a la política internacional, vulneran la credibilidad de México en el exterior y violentan el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ordena la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Algo que el señor López no entiende.

5.- Cómo van a explicar los corcholatas los avances de la Cuarta Transformación con los 160 mil muertos, los 40 mil desaparecidos, los 12 feminicidios diarios y los 3 mil niños asesinados entre abril y octubre de 2022.

6.- Tampoco tiene justificación las agresiones diarias al Poder Judicial, las amenazas al Instituto Nacional Electoral, el bloqueo al nombramiento de los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para ocultar los graves actos de corrupción del lopezobradorismo con el 80 por ciento de las obras sin licitar. Todo por instrucciones de López Obrador.

7.- No hay explicación al fraude de Segalmex por 15 mil millones de pesos y sin castigo para Ignacio Ovalle Fernández, verdadero responsable del quebranto patrimonial con cargo al hambre y el ayuno de los marginados.

La seguridad alimentaria terminó en más hambre y más miseria para los pobres, con el cuento de que el pueblo es primero.

8.- No tendrán argumento las corcholatas cuando se les cuestione sobre la desaparición del Insabi y el desperdicio de 485 mil millones de pesos, los 45 millones de recetas sin surtir por parte del IMSS, la cancelación de un millón 300 mil mastografías, un millón de consultas sin realizar y las más de 8 mil intervenciones quirúrgicas dejadas de practicar.

9.- El criminal genocidio sanitario decretado por López Obrador al cancelar 32 Normas Oficiales Mexicanas, atentatorias al tratamiento de la diabetes, hipertensión arterial, cáncer de mama, cáncer de próstata y obesidad, entre otras, aunque en su demencia asegure que México tendrá un sistema de salud mejor al de Dinamarca.

Un grave atentado a la salud de los mexicanos para desviar recursos a sus obsesivas obras condenadas al fracaso por anticipado, lo que ha ocasionado la intervención del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ante la muerte anticipada de miles de mexicanos por falta de medicamentos.

10.- La desaparición de 109 fideicomisos para transferir 135 mil millones de pesos a sus malogradas obras, en tanto la población se queda sin protección del Fondo de Desastres Naturales, del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el Fondo Minero, el Fondo para la Investigación del Conacyt.

Con tantos negativos y pasivos del gobierno lopezobradorista, las corcholatas se vuelven impresentables e imposibilitadas para defender el desastre en que López Obrador ha sumido al país.

Tampoco podrán dar respuesta cuando se les exija explicar el pésimo desempeño sobre la responsabilidad gubernamental a su cargo.

Adán López no tendrá ningún argumento para justificar los muertos, desaparecidos, feminicidios y la presencia de la delincuencia organizada, cuando que como jefe de la seguridad nacional ha resultado un fracaso.

Claudia Sheinbaum no pasará la prueba cuando se le cuestione sobre los 30 muertos en el Metro de la Ciudad de México por el abandono en que se encuentra el transporte colectivo.

Tampoco podrá explicar el abandono de la ciudad en alcaldías como Iztapalapa y Tláhuac, en donde carecen de agua potable desde hace más de 25 años.

La irresponsabilidad de Claudia Sheinbaum es evidente. Aunque renunció formalmente apenas el 16 de junio pasado, en realidad su ausencia data desde hace más de dos años con su cuento y su mentira de difundir por el país las políticas públicas exitosas de la Ciudad de México.

En cualquier país democrático Claudia Sheinbaum sería acusada de homicidios por omisión en vez de aspirar a ser presidenta, cuando que ni siquiera en la Ciudad de México tiene presencia. Lo atestigua la pérdida de 9 alcaldías de 16 en las elecciones de 2021.

La Cuarta Transformación es indefendible e impresentable. Y quedan muchos pendientes. Ampliaremos…