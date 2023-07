Faramalla, el juego de los partidos políticos

Lo que critica el Presidente de la oposición es lo mismo que hace Morena * Dijo el inquilino de Palacio Nacional que antes del fin de semana él diría quién es el candidato de la oposición porque ya era una decisión tomada. Bueno, ya es domingo y su “predicción” nomás no surgió

GALIO GUERRA

“La teoría de los impulsos es el psicoanálisis… El superego se constituye por una conversión de la agresividad”: Sigmung Freud.

Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de políticos simuladores faramallosos.

Esta semana desapareció la alianza Va por México para dar paso al Frente Amplio por México, integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y De la Revolución Democrática (PRD).

Ha reunido, dijeron, el apoyo de más de 250 asociaciones civiles y, aseguran, están listos para sacar del poder al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Esta simbiosis, como podrán imaginar, desató la furia de AMLO, quien aprovechó, como siempre lo hace, la tribuna de su conferencia mañanera para atacar con todo al Frente y sus integrantes.

“Sólo quieren seguir robando”, dijo el señor López, al tiempo de señalar que el proceso de elección de candidato opositor es “faramalla”, y eso los hará “mostrar el cobre”.

Bueno, digo yo -con todo respeto verdad-, “el burro hablando de orejas”, porque lo que la oposición supuestamente hace es lo mismo que él y sus leales “corcholatas”.

Recuerdan que la semana pasada platicábamos que Morena y sus candidatos se movían entre la simulación y la incongruencia. Bueno, pues ya no están solos y ahora todos jugarán el mismo juego, entre la simulación, la incongruencia y la faramalla.

Esto dio pie para que “el Presidente de todos los mexicanos” hiciera lo que mejor le queda: mentir.

Dijo que antes del fin de semana él diría quién es el candidato de la oposición porque ya era una decisión tomada. Bueno, ya es domingo y su “predicción” nomás no surgió.

Porque, recordemos, insistió en que el proceso de la oposición para elegir al candidato presidencial es “una faramalla”, por lo que él mismo adelantaría el nombre del abanderado. Y nanay… no’mbre, si es bien fácil hablar… como dijeran en mi pueblo “de lengua me como un taco”.

‘EL QUE OPERA ES SALINAS”

“Son los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara, el representante de todo el bloque conservador es Claudio X González hijo, pero desde luego detrás está Salinas y otros y él es el que opera, y está muy activo Fox, Quadri, Xóchitl, Lilly Téllez, […] Gustavo de Hoyos, [Santiago] Creel… ya lo vamos a dar a conocer, porque todo es una faramalla. “¿Quiénes escogen?, pues los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X. González, ese es el gran elector, Claudio, aunque ese nada más señala, es el del dedazo, pero atrás le están diciendo quién”, aseveró.

Les voy a ser sincero, voy a tratar de tener honestidad valiente. Yo creí que hablaba de Morena cuando farfulló “eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto, por eso yo les voy a decir antes, espérense, no, no, no. Tienen que mostrar más el cobre, o sea, tienen que decantarse, ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna se están retirando, que ya se dieron cuenta del truco, pero va a ser muy interesante, nada más espérense, porque vamos a esperar un tiempo más a que se manifiesten”.

OFENDER, INSULTAR Y DIFAMAR, SU JUEGO FAVORITO

En su ejercicio favorito de ofender, insultar y difamar, mostró su ira por ver que la oposición no está “moralmente derrotada”, sino que es una fuerza real.

Por ello espetó: “es una minoría que se acostumbró a la corrupción, no quieren dejar de robar y quieren reconquistar el gobierno para seguir medrando, no le tienen respeto ni mucho menos amor al pueblo, su Dios es el dinero y, desde luego, hay un acompañamiento de medios de información o manipulación, intelectuales alcahuetes, sectores aspiracionistas y mucha gente con pensamiento conservador, no pocos, millones”.

“Su Dios es el dinero”. Ah, caray. Mira quién habla de nuevo.

Estimados amigos, hay que aceptarlo, lo que estamos viviendo es un proceso electoral adelantado inducido por quien, se supone, debe respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, pero que realiza todo lo contrario.

La simulación, incongruencia y faramalla estarán a la orden del día, y mientras más avance el proceso, más iracundo se pondrá “el señor” cuando vea que sus hermanos nomás no levantan y su favorita pierde más que la voz.

PRESENTA ALFREDO DEL MAZO EL INVENTARIO ESTATAL FORESTAL Y DE SUELOS 2022

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que, producto del esfuerzo y del trabajo permanente de miles de familias dedicadas al cuidado de los bosques, así como de diversas estrategias implementadas en su administración, la masa forestal del Estado de México aumentó más de 15 mil hectáreas y más de 36 mil hectáreas se recuperaron e incorporaron a la superficie boscosa, además de que se consiguió un incremento de 6 por ciento de la superficie de vegetación forestal, en los últimos cinco años.

Al encabezar la presentación del Inventario Estatal Forestal y de Suelos del Estado de México 2022, el mandatario mexiquense recalcó que la entidad es la única en el país que aumenta su superficie forestal año tras año, lo cual es un gran avance y representa un reto para continuar trabajando y mantener el ritmo de crecimiento forestal, mediante el desarrollo de tecnología e infraestructura, capacitación, impulso de plantaciones forestales comerciales para la reconversión productiva, la apertura de mercados de productos maderables y no maderables, entre otras acciones.

En el vivero invernadero que aloja el Conjunto Sedagro, en Metepec, donde se dieron cita representantes ejidales y de bienes comunales de distintos municipios, Del Mazo Maza explicó que este inventario se realizó a través de un gran equipo de trabajo y, como resultado, este documento valida el crecimiento de la masa forestal en la entidad, además de ser una herramienta que permite reconocer mejoras y tomar decisiones enfocadas a la preservación de los bosques, además de conocer el estado, la ubicación, la cantidad y otros datos de los recursos naturales para disponer de información actualizada.

En este sentido, y para consolidar el cuidado ambiental en suelo mexiquense, Alfredo Del Mazo también entregó apoyos del programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos a cuidadores de bosques de los municipios de Amanalco, Chapa de Mota, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Lerma, Malinalco, San José del Rincón, Temascaltepec, Tenango del Valle, Villa de Allende, Villa Guerrero y Zinacantepec.

En su mensaje, el gobernador aprovechó para subrayar la importancia y el papel fundamental que tienen los bosques en el medio ambiente, ya que ahí se recargan los mantos acuíferos, son indispensables para evitar la erosión, para generar oxígeno, entre más beneficios, y por ello existen diversos programas del gobierno estatal en pro del cuidado de la naturaleza, entre los que se encuentran Reforestando Edomex, Plantaciones Forestales Comerciales, Edomex Procarbono, Edomex Manejo Forestal Sustentable y Servicios Ambientales Hidrológicos.

Por otro lado, el mandatario mexiquense dio a conocer que la meta de plantar 90 millones de árboles, en 90 mil hectáreas, planteada al inicio de la presente administración, está cerca a cumplirse porque a la fecha hay registro de 87 millones de árboles sembrados, y anticipó que en agosto próximo se logrará este objetivo de su gobierno, gracias al comienzo de la campaña de reforestación 2023 que también puso en marcha.

La secretaria del Campo, Leticia Mejía García, pormenorizó que estas acciones son el mejor testimonio para mostrar lo que el gobierno estatal realiza para cuidar el legado ambiental de toda la sociedad, además de que los esfuerzos impulsados por el gobernador Del Mazo han permitido proteger los bosques, por lo cual en 2022 se realizó la actualización del Inventario Estatal Forestal y de suelos del Estado de México, con una metodología ampliada por la Conafor, incorporando un nuevo capítulo relativo al establecimiento, seguimiento y evaluación de 74 sitios permanentes de monitoreo, adicionando temas de suelos forestales y captura de carbono.

CABILDO ABIERTO ENRIQUECE INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE POBLACIÓN Y GOBIERNO: RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL

En la Novena Sesión de Cabildo Abierto, el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, enfatizó que este ejercicio de participación ciudadana enriquece el intercambio de ideas entre la población y el gobierno, luego de referir que las diversas áreas de la administración atenderán en orden de prioridad las peticiones realizadas en el Salón “Felipe Chávez Becerril”.

La primera participación fue del señor Guadalupe Vázquez Robles, quien solicitó el cambio de drenaje de la avenida Río Lerma en El Cerrillo Vista Hermosa en aproximadamente un kilómetro, ya que esta tubería es obsoleta, luego de 30 años de brindar servicio a la comunidad, y hoy es insuficiente.

Referente al tema, Martínez Carbajal respondió que se realizará un diagnóstico y se elaborará un proyecto ejecutivo para que el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca pueda ejecutar la obra.

Por su parte, la ciudadana María Eugenia Rodríguez Cordero, de la delegación San Buenaventura, pidió apoyo para la construcción de una cisterna en las instalaciones de la iglesia de la colonia Guadalupe; al respecto, el alcalde dijo que, aunque no le compete al Ayuntamiento, se buscarán la forma de “sí ayudar”.

Al tomar la palabra, Amelia Lorena Granados Martínez también solicitó la introducción de drenaje en la Privada del Rosario, colonia Apilulco, en San Juan Tilapa, así como un estudio vial de la calle 16 de Septiembre, para ver la posibilidad de que sea un solo sentido, temas a los que el primer edil indicó que se evaluará la factibilidad vial, en tanto que para el drenaje también se realizará un diagnóstico.

La vecina de la delegación San Martín Toltepec, Juana Hernández Valdés, solicitó la ampliación de la red eléctrica en la calle Sebastián Lerdo de Tejada, también la rehabilitación e instalación de lámparas de alumbrado público, la pavimentación de la calle Camino Viejo a Mina México y la conclusión del drenaje y pavimentación de la calle Juan Escutia.

Sobre la red eléctrica, Raymundo Martínez Carbajal explicó que es competencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, se buscará un acercamiento con la paraestatal para resolver esa petición. En cuanto a las solicitudes de alumbrado, dijo que de manera inmediata se mandarán las brigadas.

La última participación del Cabildo Abierto fue de Deisy Bazán López, quien refirió la necesidad de pavimentar la calle Hidalgo del Barrio Buenavista, en Tecaxic, la rehabilitación del alumbrado público y del parque de la tercera edad.

El alcalde mencionó que se considerará la pavimentación de la calle en el proyecto de obras que se tiene, sin embargo, analizarán el presupuesto.

Finalmente, Martínez Carbajal, entusiasmado, señaló que desde el Cabildo Abierto se promueve la participación ciudadana pues se presentan propuestas e inquietudes de manera directa a los integrantes del cuerpo edilicio, lo que sirve para trabajar en equipo y resolver de manera específica las necesidades de las y los toluqueños.