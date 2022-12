Espero una contienda respetuosa: Del Mazo

‘Tenemos el gran reto de combatir la violencia y la delincuencia contra las mujeres’ * El tema de la semana: Que nadie se diga engañado ni sorprendido, todos sabíamos de las siniestras intenciones del “Presidente de todos los mexicanos” para desaparecer al INE

GALIO GUERRA

El pasado miércoles compartimos el pan y la sal con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en el tradicional desayuno con medios de comunicación con motivo del fin de año.

Durante dicho evento tuvimos la oportunidad de escuchar mensajes de su coordinador de Comunicación Social, Jorge Pérez, así como de él.

Del Mazo Maza afirmó que ante el complicado proceso electoral de 2023, la apuesta será generar un ambiente de estabilidad, de paz y de gobernabilidad.

“Sin duda siempre que hay un proceso electoral se encienden los ánimos, las posturas se empiezan a distanciar un poco más y se radicalizan más y lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que se genere un buen ambiente, donde pueda haber una contienda en paz, en calma; yo aspiro a que sea una contienda respetuosa, creo que en general a la gente le gusta más una contienda respetuosa, es decir, las descalificaciones llaman la atención, pero en general se ve más serio y profesional un ambiente de respeto”, señaló.

Asimismo, el mandatario mexiquense aprovechó esta reunión para indicar que ante el próximo periodo electoral que se vivirá el próximo año en el Edomex, su gobierno trabaja para generar condiciones de paz y tranquilidad, que garanticen a la ciudadanía unos comicios donde prevalezca el respeto”, sostuvo.

“Queremos generar un ambiente de paz, de gobernabilidad, sin duda cada vez que hay un tema electoral se encienden los ánimos, las posturas se empiezan a distanciar un poco más, se radicalizan un poco más las posturas, y lo que tenemos que hacer es generar esas condiciones para que se genere un buen ambiente donde pueda haber una contienda en paz, en calma, con respeto. Yo aspiro a que sea una contienda respetuosa”, externó.

Sobre qué es lo que viene para su administración en 2023, el mandatario mexiquense recalcó que deberán “cerrar fuerte”, bajo el entendido de que será el año de consolidación, de concluir obras, pendientes, programas y de cerrar de la mejor manera los seis años de gestión.

“Es una administración que ha ido avanzando con pendientes y con temas que todavía no se han podido resolver y hacia adelante, tendremos que fortalecer más algunos temas como el de seguridad… hay que reconocer que hay todavía pendientes, tenemos que seguir trabajando en ellos y consolidar esta parte del legado, de gestión para cerrar muy bien”, dijo.

Durante el encuentro, al cual fuimos invitados, el gobernador Del Mazo Maza enfatizó algunos de los logros obtenidos por su administración en los últimos cinco años, entre ellos brindar más protección y atención a las mujeres, además de impulsar acciones que permitan a la sociedad aspirar a una mayor igualdad y garantías que permitan a las mexiquenses tener una vida libre de violencia.

“Una de las cosas importantes que queremos dejar como legado, como administración, es toda la agenda de trabajo, de apoyo, de respaldo a las mujeres. Ustedes lo han vivido, me han acompañado, con nosotros, ha sido una prioridad en nuestro gobierno desde que empezamos, hemos tenido una agenda de respaldo, de apoyo, prioritaria, y la gran mayoría de los programas de gobierno inclusive están enfocados, mayoritariamente, en apoyar a las mujeres, desde los temas sociales, las becas. Tenemos el gran reto de seguir combatiendo la violencia y la delincuencia hacia las mujeres, en especial, y promover la igualdad de oportunidades”, recalcó.

En el desayuno con directores de diarios y revistas, así como editores, jefes de información, reporteros, camarógrafos y fotógrafos, el gobernador señaló que, como parte de la agenda de género del gobierno estatal, se acentuó el fortalecimiento que se ha dado a la red estatal de apoyo a las víctimas de violencia, para lo cual existen refugios, Centros Naranja, Centros de Masculinidades Positivas, líneas telefónicas de orientación y asistencia, la creación de la Policía de Género o la edificación de proyectos como las Ciudades Mujer, que antes de finalizar este sexenio serán abiertas en los municipios de Amecameca, San Mateo Atenco y La Paz.

Subrayó que parte del legado de su administración es el proyecto educativo que incluye la impartición de la materia de igualdad de género a estudiantes de nivel básico, de escuelas públicas y privadas del estado, con lo cual se busca atender y resolver el problema de la violencia de género desde su origen.

Por otro lado, Del Mazo Maza informó que en este periodo también se han impulsado proyectos que fortalecen el tejido social, como la recuperación de 76 espacios públicos, entre ellos el Parque de la Ciencia Fundadores o la modernización de la Plaza de los Mártires, que dan un nuevo rostro al centro de la capital estatal, donde anunció la próxima intervención en la Plaza González Arratia.

Agregó que pese a los retos causados por la pandemia por Covid-19, el Estado de México ha logrado recuperar también los empleos perdidos por la contingencia sanitaria e impulsar al sector económico con la captación de más de 470 mil millones de pesos en lo que va de administración, de los cuales 40 por ciento fue captado en el último año, producto de las ventajas competitivas del estado.

Entre ellas refirió la agilización de trámites, la construcción de infraestructura carretera, como la autopista Naucalpan-Toluca o la Autopista Siervo de la Nación, además del desarrollo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Tecámac, junto con el gobierno federal.

“El Estado de México, a pesar de la pandemia, y contrario a lo que pensábamos, creció más la inversión después de la emergencia sanitaria que lo que había crecido antes; son 470 mil millones de pesos que se han captado en cinco años de inversión en el Estado de México, el 40 por ciento de esa inversión se captó en el último año y esto es algo que no necesariamente esperábamos, pero que habla de este trabajo que se ha venido haciendo en el estado para posicionarnos cómo un centro logístico a nivel nacional”, apuntó.

En esta reunión, el gobernador también reconoció el papel de los medios de comunicación al mantener informada a la ciudadanía, y agradeció el trabajo que los comunicadores hacen en especial en épocas complicadas como la pandemia.

Sobre los alcances de su gobierno, Alfredo del Mazo Maza resaltó que han logrado captar una inversión por 470 mil millones de pesos, de los cuales el 40% se captó tan sólo en el último año; se consolidó el esquema de atención a la mujer con la instauración de Centros Naranja, Centros de Masculinidades Positivas, se concretó la estrategia curricular de igualdad de género y próximamente las tres Ciudades Mujer en San Mateo Atenco, La Paz y Amecameca.

Además, comentó que se tiene una red amplia de atención a la discapacidad; en el tema de seguridad se pasará de 200 elementos de Policía de Género a 2 mil al final de la administración; en salud, indicó que se han distribuido 35 millones 375 mil vacunas contra Covid-19 y en infraestructura y obra, comentó que son más de 76 espacios rehabilitados.

Entre ellos el nuevo rostro de la capital mexiquense con el Parque de la Ciencia, la Plaza de los Mártires y la remodelación de la Plaza González Arratia.

Tras afirmar que existe una excelente coordinación entre la Ciudad de México y el gobierno federal, anunció que de la mano seguirán concretando obras, informando que se prevé que sea en julio cuando el trolebús Chalco-Santa Martha esté concluido e informó que sostuvo reciente una reunión con el gobierno de México para evaluar el avance del tren Interurbano México-Toluca, obra que dijo, prácticamente ya está concluida en el tramo del territorio mexiquense.

LOS MEDIOS PERMITEN COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y CIUDADANIA: JORGE PÉREZ

Les decía al principio de estas líneas que el coordinador general de Comunicación Social, Jorge Alberto Pérez Zamudio, también nos convidó un mensaje, y en él externó su agradecimiento y reconocimiento a los integrantes de los medios, consideró que los últimos cinco años han sido de gran aprendizaje y de renovación en la forma de comunicar, a raíz de sucesos como el sismo de 2017, al inicio de la administración, y posteriormente por la contingencia sanitaria.

También señaló que la función de los medios permite establecer comunicación entre las autoridades y la ciudadanía, y destacó la cobertura de los más de mil eventos del gobierno estatal en cinco años, periodo en el cual la Coordinación a su cargo ha emitido cerca de 17 mil comunicados, con información de todas las dependencias estatales.

Gracias totales. Por la tarde del mismo miércoles hubo otra reunión de fin de año, pero de ella hablaremos en otra ocasión.

EL PLAN B, LA MISMA COCHINADA DE MORENA Y SUS SECUACES

Que nadie se diga engañado ni sorprendido. Todos sabíamos de las siniestras intenciones del “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador, para desaparecer al Instituto Nacional Electoral y crear otro a modo donde el gobierno sería juez y parte.

Con la aprobación del mentado Plan B, el gobierno morenista se apresta a crear un partido hegemónico en nuestro país para que nadie pueda arrebatarle el poder por ningún medio.

Dejo aquí la definición de diccionario para que se entienda lo que quieren López y sus huestes. Ponga usted tantita atención.

Se entiende por hegemónico el “dominio o supremacía que un grupo ejerce, de tal modo de dictar los términos y parámetros de la acción social en todos los sentidos y mantener la oposición fuera de la ley o la legitimidad”.

Así que las mentiras de López caen por sí solas con decisiones ególatras y absolutistas cuando todos sus vasallos obedecen sin chistar el tronido de los dedos sin ponerse tantito a razonar, ya no digamos pensar, sobre las iniciativas antidemocráticas y anticonstitucional, que es lo que tanto le gustan al señor López.

Recordemos que el Instituto Federal Electoral nació en 1990 luego de las controvertidas elecciones de 1988, cuando al nefasto Manuel Bartlett Díaz se le “cayó el sistema” justo en los momentos que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano lideraba las cifras electorales.

Curiosamente al llegar el nuevo día las preferencias electorales habían “cambiado” de milagro y ahora Carlos Salinas de Gortari obtenía el voto mayoritario que lo encumbraría en la Presidencia de la República.

Lo que se vino después fue una historia ignominiosa con la quema de las boletas electorales, con lo que se sepultaban las pruebas de un presunto fraude electoral.

En esos mismos días se empezaron a dar las primeras “concertacesiones” que son las mismas que ahora hace el gobierno federal con los partidos políticos aliados, léase Partidos Verde y del Trabajo.

Comentábamos al principio que nadie podía decirse engañado con lo que sucedió en el Senado de la República porque era una decisión cantada. El partido en el poder tenía todo para aprobar el mal llamado Plan B y la consecuente desaparición de un instituto que nació como un reclamo de la sociedad para que el gobierno ya no fuera juez y parte en los procesos electorales.

Exacto, es lo que ahora Morena y sus rémoras están reviviendo. Retrotraen los vicios del pasado, contra los que durante muchos años los mexicanos peleamos para implementarlos ahora que ellos son gobierno.

No nos dejemos sorprender, ni la indefinición ni la indecisión del senador Ricardo Monreal Ávila tuvieron nada que hacer ante los deseos del señor para apoderarse del ente electoral que valide los resultados que él desea.

Aunque el zacatecano Monreal votó contra el Plan B de la reforma electoral y mencionó que era a modo personal y no partidista, a sus correligionarios prácticamente les valieron las calificaciones de ilegal, inmoral y anticonstitucional y la aprobaron tal y como se las enviaron.

Monreal explicó, horas después, que su inútil voto en contra no fue para buscar espacios políticos ni en la oposición ni en Morena.

“Mi decisión legislativa que ejercí en el Senado no fue motivada para buscar espacios políticos en la oposición ni siquiera espacios políticos en la estructura del Poder. No es esa mi motivación, es la defensa de la Constitución estrictamente, la congruencia de mi actuar y el decir, y mi consecuencia como maestro universitario que enseña derecho y que no podía actuar desde mi punto de vista de otra manera”, dijo.

En su cuenta de Twitter, el legislador publicó un video en el que mencionó que no podía tolerar que la Constitución fuera ignorada o burlada… e incluso recordó que es un hombre “que enseña derecho”.

Bueno, pues ni con eso logró convencer a sus compañeros de partido para que votaran contra el oprobioso Plan B.

“Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella el caos y la anarquía imperarían”. ¿Y todo eso para qué nos sirve, si luego de todo lo que dijo se negó a acompañar a la oposición en una controversia constitucional?

“Aclaro que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario en el que participo, es un asunto que me mueve asumirlo con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte”. ¿Y?

“Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche, pueden alejarse de los principios constitucionales y esa es mi defensa”, expresó el presidente de la Jucopo del Senado.

ENTREGAN PRESIDENTA DEL DIF Y ALCALDE DE TOLUCA FORTALECEN LA ECONOMÍA FAMILIAR Y EL AUTOEMPLEO

La presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, y el presidente municipal Raymundo Martínez Carbajal entregaron constancias a 318 egresados de los nueve talleres de oficios impartidos por el DIF, para fortalecer la economía familiar y fomentar el autoempleo.

Durante la clausura de los talleres, la Dra. Viridiana Rodríguez Rico explicó que la educación, capacitación y adiestramiento son herramientas poderosas para cambiar vidas, por lo que la presente administración impartió talleres de cultura de belleza, corte y confección, panadería, repostería y cocina, serigrafía e impresión digital, carpintería, herrería, metalistería, electricidad y reparación de electrodomésticos así como de manualidades, en 12 espacios ubicados en nueve centros de salud y asistencia social de Toluca, la plaza comunitaria y los Centros de Desarrollo Comunitario.

Por su parte, el presidente municipal reconoció a las mujeres y hombres que recibieron su constancia, pues tomaron una decisión positiva al asumir la tarea de dedicarse a una actividad decente y productiva para estar en posibilidad de ofrecer servicios a la población. Además, agradeció a los integrantes del Cabildo por apoyar las actividades encaminadas a reconstruir el tejido social.

En nombre de todos los beneficiados, la alumna del taller de electricidad y reparación de electrodomésticos, María Mancilla Pérez, agradeció a las autoridades por poner a su alcance la oportunidad de aprender un oficio con personal capacitado y con experiencia en todos los ramos, para tener una mejor calidad de vida y poder insertarse en el ámbito laboral.