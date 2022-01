El recuento de daños

Las promesas y esperanzas quedaron en eso…. en promesas y esperanzas * La decepción permea un día y otro también en gasolinazos, desaparición de fideicomisos y del Seguro Popular, falta de medicamentos para niños con cáncer, Ejército y Marina en las calles, mal manejo de la pandemia, el testamento político, etc… y lo peor: no se ve la luz al final del túnel

GALIO GUERRA

El domingo 1 de julio de 2018 los mexicanos celebramos las elecciones más copiosas en la historia moderna y en el nuevo siglo. De ese proceso surgió el actual Ejecutivo Federal que llegó a Palacio Nacional con más de 30 millones de votos en su favor.

Se dijo que ese día los mexicanos votaron más con el hígado que con el cerebro, pues estaban ahítos de tanta corrupción, delincuencia y violencia generada en las presidencias alternadas del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional.

También a nivel estatal sufragaron contra la Revolución Democrática a la que Morena le arrebató su bastión, la Ciudad de México.

Empero, en los tres años de gobierno que llevan Andrés Manuel López Obrador y sus correligionarios la decepción permea un día y otro también.

GASOLINAZOS

Y es que las promesas se quedaron en eso. Que si las gasolinas y el diésel ya no iban a aumentar han quedado rebasadas por los constantes gasolinazos que nos han puesto al borde de la desesperación.

Los gasolinazos no sólo no han desaparecido sino que han sido más brutales, ya que en las épocas de vacaciones y fiestas que es cuando más se consumen, la Secretaría de Hacienda reduce o cancela el subsidio al impuesto y los consumidores tienen que pagar un injusto gravamen que los morenistas habían jurado retirar.

“Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y pequeños y medianos empresarios. Para que se tenga una idea: si ya estuviésemos en el Gobierno, si Morena estuviese gobernando a México, en estos momentos la gasolina no costaría catorce pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos: diez pesos el litro…”.

Lo anterior es el punto 24 de sus promesas de campaña y la realidad, hoy es otra las dos gasolinas y el diésel han aumentado más de diez pesos por litro cuando él decía que costarían “cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos: diez pesos el litro…”.

FIDEICOMISOS

No obstante ésas no han sido las únicas decepciones que hemos tenido con Morena y sus políticos, pues en todos los sectores de la vida política, económica y social los yerros han sido más severos que con los sistemas políticos anteriores.

Miren, déjenme decirles. De entrada el gobierno actual llegó a desaparecer los fideicomisos, instrumentos con los que se apoyaba, por ejemplo, a los estados en casos de desastres naturales.

El Fonden, en este caso proveía a los estados afectados por esos eventos naturales de recursos suficientes para su recuperación.



Otro ejemplo está con los de apoyo a los campesinos que cuidaban los bosques y se encargaban de evitar o controlar los incendios forestales. A raíz de su desaparición miles y miles de hectáreas de áreas naturales protegidas se vieron afectadas por la falta de recursos y mano de obra.

Al llegar el Presidente López Obrador al poder desaparecieron los Cendis o guarderías porque, dijeron, habían encontrado que 80,000 niños registrados no aparecían en las revisiones a las estancias infantiles.

Sin embargo, un año después se autorizó una partida de 800 millones de pesos para las estancias del Partido del Trabajo, el principal acusado de simulación y duplicidad en el caso de los niños beneficiados, según denuncia de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

EJÉRCITO Y MARINA

Durante sus más de doce años de campaña por la Presidencia de la República, ya que perdió ante el panista Felipe Calderón en 2006 y el priísta Enrique Peña Nieto en 2012, el propietario del Movimiento Regeneración Nacional prometía que de llegar a la primera magistratura del país sacaría al Ejército de las calles en los primeros seis meses de su gobierno, pero, oh maldita realidad, no ha podido hacerlo por los altos índices de inseguridad que se registran a lo largo y ancho de todo el país.



Es más, el tabasqueño no sólo no ha sacado al ejército de las calles sino que le ha encargado desde la construcción de un nuevo aeropuerto de difícil y penoso acceso, un tren turístico que ha cometido ecocidio en la península yucateca y la edificación de inoperantes sucursales de un mal llamado Banco del Bienestar que nomás no arranca y está destinado a ser el elefante blanco de su administración.

NIÑOS CON CÁNCER

Desde el inicio de su administración López se enfrascó en una estéril lucha con los laboratorios farmacéuticos trasnacionales y les canceló tanto los contratos de compra y distribución de medicamentos que acabaron por evidenciar las carencias y suplicios de los enfermos en el sistema nacional de salud.

En este apartado los más afectados han sido los niños que padecen cáncer, pues los fármacos que necesitaban para su tratamiento prácticamente desaparecieron de los anaqueles de las farmacias en los hospitales.

Así los mexicanos pasamos de las quimios falsas que se denunciaron en la administración del gobernador priísta de Veracruz a la ausencia total de fármacos por un pleito que acabó regresándole la venta al laboratorio al que Cofepris había atacado.

SECTOR SALUD

Y ya que hablamos de salud y medicinas, ¿qué tal nos la hemos pasado con la desaparición del Seguro Popular y la llegada de la pandemia del coronavirus? Increíble ¿Verdad? Millones de mexicanos quedaron en el desamparo con la extinción de ese tipo de seguro para los no afiliados al Seguro Social o al ISSSTE.

Se dijo que para subsanarlo se crearía el Instituto de Salud y Bienestar (Insabi), que no ha hecho absolutamente nada en tres años de gobierno y menos en la pandemia.

El tratamiento que la Secretaría de Salud ha dado a la lucha contra la Covid-19 ha sido verdaderamente desastroso, pues lo dejó en manos de subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, quien ha dado muestras de incapacidad una y otra vez, pero que cuenta con la probación del actual inquilino de Palacio Nacional.

Durante los picos de la pandemia el también llamado “doctor muerte” dijo que no se podía desviar una vacuna para un niño con problemas de comorbilidad porque no estaba demostrado que la necesitara, mientras millones de ellas eran enviadas a países afines al gobierno de López Obrador.

“La OMS no ha recomendado la vacunación a niños. Hay que tenerlo muy en claro (…) En México no estamos considerando vacunar a niños menores de 15 años”, dijo el “dm” cuando en realidad el órgano rector mundial había dicho todo lo contrario.

Empero, amigos, la torpeza no es nada más de él, pues como bien dicen “no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre”.

Miren, y no voy a decir su nombre porque usted seguramente ya lo sabe, aquel que decía que “no mentir, no robar y no traicionar” era la mejor medida para no contraer el Covid-19 ya ha sido contagiado dos veces y pese a que recomienda tecitos, miel con limón (con lo caro que está el limón) y vaporub para combatir al bicho (ah, perdón, también las caricias son buenas), ha tenido que recurrir a las medicinas alópatas para combatir sus males. Es menester recordar que hace unos días le realizaron un cateterismo “programado” en el Hospital Central Militar.

TESTAMENTO POLÍTICO

Bueno, y ya que hablamos del que “no debe ser nombrado”, o lo que es lo mismo de “ya sabes quién”, su última puntada se la aventó un día después de haber sido dado de alta.

Este lunes aclaró lo que quiso decir y abundó que “tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba yo a someterme a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que, en caso de mi fallecimiento, se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad.

“Que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado, sería irresponsable el no prever estas cosas”.



No pos sí, digo, yo toco el tema porque él lo puso en la mesa de discusión, nada más que no hace falta ningún testamento ni ningún “dedazo” en caso de que, “Dios no lo quiera verdad”, el señor no lograra terminar su mandato.

Sólo que para eso está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su Artículo 84 dice:

En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del Artículo 82 de esta Constitución”.

Así que, si no quiere “recomendar a alguien”, como Chávez hizo con Maduro, y ya ven cómo le va a Venezuela, mejor ya “dénle su cocol”.

O algo mejor, cámbienlo de circ, circunjnw, circunscrccc…, cir-cun-s-cri-c-ci-ón.

LIDERAZGO DEL EDOMEX SE BASA EN LA SOLIDEZ DE SUS INSTITUCIONES: DEL MAZO

Amigos, en lo que fue su reaparición tras una semana de aislamiento por dar positivo en la prueba del Covid-19, con síntomas leves, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, indicó que el Ejecutivo mantiene con los Poderes Judicial y Legislativo una relación cercana y de respeto, para construir una justicia accesible y cotidiana, así como para generar oportunidades de desarrollo para las familias mexiquenses.

Lo anterior, amigos, lo señaló al asistir al Segundo Informe de Desarrollo Estratégico del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar.

Ahí Del Mazo puntualizó que el liderazgo de la entidad se basa en la solidez de sus instituciones, en el respeto del marco normativo del que derivan los derechos individuales y colectivos, y en la vocación de servicio que distingue a las y los servidores públicos mexiquenses.



En el Palacio de Justicia en Toluca, el Ejecutivo mexiquense señaló que los mexicanos han impulsado una política nacional de inclusión mediante la integración comunitaria, la equidad educativa, y el desarrollo de infraestructura, que promueven una economía con sentido social para disminuir las brechas de desigualdad, por lo que, apuntó, es necesario dar continuidad a estos avances para alcanzar mejores niveles de desarrollo.

Del Mazo sostuvo que para lograrlo se tiene que garantizar el acceso a un Estado de Derecho en el que las leyes estén al servicio de la sociedad y las instituciones alienten la confianza ciudadana y la unidad social.

En este sentido destacó algunos de los avances del Poder Judicial, como lo es su actualización digital, desarrollo organizacional y compromiso con la igualdad.

Al respecto, estimados todos, manifestó que el Poder Judicial se ha consolidado como un Tribunal Electrónico de vanguardia, con la creación del Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea, así como el Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Agregó que ejerciendo su facultad para presentar iniciativas de Ley ante el Congreso del Estado de México, en 2021 entró en vigor el juicio hipotecario, medida que fortalece los esquemas de responsabilidad patrimonial, otorgando certeza jurídica y procesal al mercado inmobiliario.

Se encuentran también sus avances del Observatorio Ciudadano en Favor de la Justicia y la creación del Observatorio Mexiquense de la Abogacía, además de los Juzgados Especializados y el fortalecimiento de la carrera judicial con base en el modelo por competencias.