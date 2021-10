Ariel Juárez, creador y defensor de la mafia en Cuautitlán de Romero Rubio

SOS en Chiapas: necesita gobernador * Elecciones extraordinarias o juicio político y desaparición de Poderes

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Como resultado de la evidente ingobernabilidad en el estado de Chiapas, seis municipios se quedaron sin autoridades municipales. En tres no se pudieron realizar elecciones y en la otra mitad hubo necesidad de decretar la nulidad de los procesos electorales ante la evidente intromisión y manipulación por parte de las autoridades gubernamentales.

Para recomponer esta gravísima irregularidad, Rutilio Escandón Cadenas, sedicente gobernador de Chiapas, ordenó al Congreso del Estado emitir el decreto número 438 y el acta número 16, mediante la cual se acuerda la designación de Concejos Municipales en Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa.



Con ese atentado a la legalidad y al orden constitucional, Escandón exhibe su propensión a la imposición y a la impunidad, pero también acepta que en Chiapas se perdió el Estado de Derecho y la incapacidad para gobernar.

En la exposición de motivos para designar a los Concejos Municipales, la Comisión Permanente (que no tiene facultades) esgrime como argumento, para no realizar elecciones extraordinarias, “de no existir condiciones políticas y sociales existentes en cada uno de los seis municipios”.

Una confesión de ese tamaño sería suficiente para obligar a renunciar a Rutilio Escandón por no tener la capacidad de gobernar. Ello demuestra la imposibilidad de crear las condiciones necesarias de gobernabilidad para cumplir con los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Chiapas y todas las leyes secundarias que norman y regulan las elecciones extraordinarias, cuando estas no pudieran realizarse, se decrete la nulidad de las mismas o hubo desaparición de ayuntamientos.

Lo malo fue que para la creación de los Concejos Municipales se invocaron normas constitucionales, leyes electorales y normas locales, que finalmente quebrantaron sus propios emisores: el Ejecutivo de Chiapas y el Congreso del Estado.

1.- Artículo 115, fracción I, párrafo quinto de la Constitución federal. Al respecto, este numeral mandata que cuando se declare desaparecido un ayuntamiento y no exista la posibilidad de que se realicen nuevas elecciones, las Legislaturas locales designarán Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos.

De la transcripción de este artículo se observa que se refiere cuando se trata de la desaparición de ayuntamientos y desde luego la conclusión de periodos constitucionales de tres años, pero jamás de anulación de elecciones y con grave usurpación de atribuciones constitucionales.

El único órgano facultado para designar Concejos Municipales es el Congreso del Estado con sus 40 diputados, y no una lamentable Comisión Permanente en funciones de pillaje político.

2.- Artículo 81, párrafo cuarto, de la Constitución de Chiapas. Este dispositivo establece que si por alguna circunstancia no se hubiere efectuado la elección municipal o fuera declarada nula, el Congreso del Estado ordenará la realización de una elección extraordinaria conforme a lo que establezca la ley.

Otro atentado más de Rutilio Escandón y el propio Congreso del Estado al orden constitucional, al permitir que la Comisión Permanente nombrara a los Concejos Municipales, en vez de asumir a plenitud su responsabilidad el Poder Legislativo, aun cuando la violación fuera evidente y grave.

3.- Artículo 179 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Con notaria vaguedad este mandamiento no establece la obligación de realizar elecciones extraordinarias. Simplemente se limita a enunciar que si por cualquier circunstancia no se hubiesen realizado elecciones o se procedió a su anulación, el Congreso del Estado nombrará un Concejo Municipal. Otro atraco más a la ley para justificar Concejos espurios nombrados por autoridad incompetente, en vez del Congreso como previene la ley.

4.- Artículo 19 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Estado de Chiapas. Se determina que el Congreso del Estado nombrará, entre los vecinos que gocen de buena reputación, a los integrantes de los Concejos Municipales encargados de concluir los periodos respectivos.

De la transcripción del texto anterior puede observarse que concurren tres situaciones: El Congreso del Estado es la autoridad responsable de nombrar a los Concejos y no la Comisión Permanente, se infiere que con anterioridad hubo la desaparición del ayuntamiento y no la nulidad de la elección, y se nombrarán Concejos para concluir el periodo de tres años, y no por tres años que es un periodo de gobierno municipal completo.

5.- Artículo 23 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Estado de Chiapas. Este artículo faculta al Congreso del Estado para decidir elecciones extraordinarias o para designar un Concejo Municipal, en caso de no haberse realizado elecciones o hayan sido declaradas nulas.

Redactado el texto de manera tramposa y a gusto de Rutilio y su pandilla, se pretende que al no fijar temporalidad para los Concejos Municipales, estos puedan permanecer por tres años en absoluta ilegalidad. Hasta aquí el sustento ilegal e inconstitucional de la Comisión Permanente para nombrar Concejos espurios.

Burdos, ignorantes y abusivos, los autores de tan aberrante determinación, pasan por alto que en el sistema Constitucional mexicano existe una jerarquía de leyes y de autoridades que obligatoriamente debe de ser observada para la preservación del Estado de Derecho.

El artículo 115 de la Carta Magna ordena que “cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine”. La violación a este mandato Constitucional es evidente. La Comisión Permanente nombró, del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024, los seis Concejos Municipales, en usurpación del voto popular, único investido de soberanía para designar por tres años a los presidentes municipales. Con ello se quitó el derecho humano de los ciudadanos mexicanos de votar y poder ser votado en las elecciones populares, en violación grave al artículo 35 de la Carta Magna.



Nombrar de esa manera Concejos Municipales por todo un período de tres años es lo contrario de la elección directa, pues la Comisión Permanente se tomó la atribución de hacer una elección indirecta que únicamente es procedente cuando se trata de suplir un ayuntamiento desaparecido y no por la anulación de una elección.

Así, Rutilio Escandón y sus incondicionales han quebrantado todo principio del orden constitucional y continúan en su cometido. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ha ordenado la realización de elecciones extraordinarias en los tres municipios donde fueron anuladas. Sin embargo, en una abierta violación a la legalidad y a la Constitución, se niegan a acatar la orden que emana de autoridad competente.

Ello pone aún más en peligro el frágil equilibrio en que se encuentra el estado de Chiapas. Rutilio Escandón y los autores de tan grave ilegalidad obligan a la intervención de la Fiscalía General de la República para interponer la respectiva acción de inconstitucionalidad, son sujetos de juicio político por afectar intereses públicos fundamentales y ponen al borde de la desaparición de Poderes al estado de Chiapas. Ampliaremos…



