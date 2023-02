AMLO confunde gimnasia con la magnesia

Norma Piña demuestra que sí hay separación de Poderes * Nadie registró alguna falta de respeto a la investidura presidencial, pero no olvidar que el primero que no tiene respeto por nada y por nadie es el Presidente de la República… y no le digan por favor que “la ley es la ley”

GALIO GUERRA

De repente, el que insulta todos los días, el que ofende, el que critica, el que polariza, el que agrede, el que hace de la diatriba su herramienta de trabajo, se dijo ofendido, sentido, porque la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no se levantó de su asiento para sumarse a los corifeos que adulan al “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador.

El Ejecutivo federal ha tildado de “racistas”, “corruptazos” y “rateros” a quienes no comulgan con él o le profesan lealtad ciega.

Miren, quien se “sintió” porque una mujer no se levantó a rendirle pleitesía todos los días etiqueta a millones de mexicanos que no comulgan con él de “conservadores”, “neoliberales y “corruptos o corruptazos”. Estos son sus principales insultos a quienes etiqueta de “sus adversarios” por no estar con él.

Pero también los ha etiquetado de “hipócritas”, “racistas”, “clasistas”, “aspiracionistas”, “déspotas”, “rateros”, “deshonestos”, “simulados”, “ladinos”, y hasta de “sabiondos”.

Por lo anterior fue que ideas encontradas poblaron mi ancestral cerebro al momento de tratar de hilvanar ideas concretas para esta entrega.

Y es que no es para menos. Por momentos me gana la risa y de repente la indignación me reclama por tomar a ligereza asuntos tan importantes para el devenir de la patria.

Todo empezó hace una semana en el Teatro de la República, en Querétaro, cuando en la conmemoración por el 106 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, no se levantó de su asiento a la entrada del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uy no lo hubiera hecho porque de inmediato los lambiscones, los aduladores, los lamesuelas, los lamegüe… no pa’ qué le sigo, mostraron su “indignación” por tamaña afrenta.

Cómo es posible que alguien osara no hacer reverencias a “Su Malignidad” si él es quien ha traído la luz a este país inmerso en las tinieblas del neoliberalismo, la oligarquía y el conservadurismo.

(Sí se notó la ironía, ¿verdad?).

Miren, aquí déjenme abrir otro paréntesis porque quienes faltaron al protocolo fueron aquellos que se encargaron de cambiar a los del presidium de lugar, haciendo a un lado muy extremoso a la ministra Piña y al senador Santiago Creel.

De inmediato el comandante de su parte de adelante, el sedicente director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, tuiteó: “En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres Poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia”.

Uy, qué sentidos. Si he sabido que se inflan no les soplo.

A su lamento borinqueño el jibarito Ramírez Cuevas agregó una fotografía para “demostrar” cómo la ministra Norma Piña no se había levantado ni sumado al caudal de aplausos para agradecer a “Su Malignidad” que esa mañana tuviera a bien levantarse porque sólo por eso es que salió el Sol.

No era necesario que nos lo ejemplificara porque millones observábamos el acto protocolario a la distancia y nadie registró ninguna falta de respeto a la investidura presidencial.

En su Mañanera del día siguiente “Su Malignidad” Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien decir “Ayer me dio mucho gusto, porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la SCJN, pero me dio mucho gusto, muchísimo, porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Presidente, desde luego en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba de la división del equilibro entre los Poderes, pero en la realidad el poder de los Poderes era el Ejecutivo”.

Textual, lo dijo así “En la formalidad, desde el porfiriato se hablaba de la división, del equilibrio entre los Poderes, pero en la realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto? Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo una transformación. Ya no es el Presidente el que le da órdenes a ministros”, apuntó. Ay, ajá.

Si a usted le dio risa lo anterior “pérese”, cómo decía Meade en la pasada campaña presidencial de 2018, porque el chiste no ha terminado.

Dos días después “Su Alteza bajísima” coronó su tontería con otra que sacó de su chistera. No se sorprenda. No lo escribo yo. Sólo lo transcribo: “La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el Presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo con una sonrisa sardónica trazando su cara.

Tratando de levantar su alicaído ánimo se aventuró a asegurar “Nosotros no imponemos nada en la Corte. Y es tan evidente que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de la iniciativa que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo”. Si no echa esa, revienta.

A esta hilarante declaración el “presidente de todos los mexicanos” siguió con un reclamo un día después porque, según él, los medios de comunicación magnificaron la noticia e “hicieron un escándalo, y además con muchísima manipulación en los medios. Sobre todo en la radio (…) Es una vergüenza porque antes la radio era la campeona de la libertad y ahora es la campeona de la manipulación”… pero si sólo se reportó lo que dijo.

El colofón a esta tragicomedia del mandibulín presidencial se presentó el jueves durante la Marcha de la Lealtad cuando, al inicio de la misma, se dieron breve saludo en avenida Juárez. Ah, se me pasaba, y una vez más fue colocada lo más lejos del Presidente para dejar bien clara la separación de Poderes.

CONVENCIÓN PRIÍSTA SERÁ EN TEXCOCO Y NO ES PROVOCACIÓN; TRAS LA PRECAMPAÑA EMPIEZA EL TIRO: ALEJANDRA DEL MORAL

Como se consideró desde el inicio de la precampaña, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI del Estado de México realizará en la zona oriente de la entidad su Convención de Delegados y Delegadas que ratificará la precandidatura de este instituto político al gobierno estatal.

Se determinó que este 12 de febrero se realice el acto protocolario en el municipio de Texcoco para entregar la constancia que acredite a Alejandra Del Moral Vela como precandidata electa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del Estado de México.

El presidente del CDE del PRI, Eric Sevilla, señaló que se entregaron las atenciones necesarias al gobierno local para llevar a cabo la reunión de los delegados y delegadas del partido, incluido el operativo de seguridad vial para salvaguardar la integridad de las y los asistentes.

Dejó en claro que no existe acto de provocación o desesperación alguna, como lo quiere disfrazar Morena, porque ya se había planeado el cierre de precampaña en la zona oriente del Estado de México, “entidad que es de todas y todos, y porque el oriente también es el Estado de México y no le pertenece a ningún partido político”.

El líder estatal del PRI agradeció a las autoridades municipales de Texcoco sus disposiciones para que se pueda garantizar la seguridad y llevar a cabo el evento del tricolor.

por cierto, Alejandra Del Moral Vela, la precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, llamó a la militancia a mantener un compromiso firme de cara a la campaña electoral.

“Hoy para mí es muy importante que todas y todos nos quedemos con el compromiso firme, porque terminamos el domingo esta precampaña y después empezamos el tiro, el tiro de a de veras, que es la constitucional”, puntualizó.

Al reunirse con militantes de Sultepec y Almoloya de Alquisiras, Del Moral Vela llamó a ir por todas y todos los priístas. “Que ninguno se nos quede, y si hay alguien enojado vayamos a ofrecer una disculpa, porque la humildad también pasa por la valentía”, apuntó.

Exhortó a no olvidar que el Revolucionario Institucional es el partido que ha sido protagonista de la historia del Estado de México y ha trabajado junto con millones de mexiquenses para construirlo.

La precandidata priista invitó a los delegados del PRI a acompañarla a Texcoco este domingo, porque “el Estado de México es de todos y vamos a ir a donde tengamos que ir para defenderlo”.

“Hoy vengo a pedirles con toda humildad y con todo el corazón que me acompañen. Los que son delegados que me acompañen el 12 de febrero que es domingo, a la convención que va a ser en Texcoco”, dijo.

Del Moral Vela dejó en claro que los priístas no dejarán que se destruya, en un abrir y cerrar de ojos, por capricho o por querer enquistar una ideología política, lo que generaciones de mexiquenses han logrado construir.

“Eso es lo que tenemos que llevarnos el día de hoy”, expresó.

ESTE MES CONCLUYEN REHABILITACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EN EDOMÉX

Para seguir proporcionando espacios dignos y una mejor formación a los jóvenes estudiantes que tienen alguna discapacidad, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que 162 de los 171 Centros de Atención Múltiple que existen en la entidad, se han rehabilitado y aseguró que durante el mes en curso concluirá la remodelación de todos estos espacios.

“Esta red, que es la más grande a nivel nacional, requería de un apoyo, de una mejora para poder estar en mejores condiciones y, a lo largo de la administración, se han rehabilitado 162 de los 171 CAM que tenemos en todo el Estado de México. Y en este mes de febrero estaremos terminando los 171 CAM que tenemos en el estado.

“Es decir, queremos que todos los CAM que están en el Estado de México estén en buenas condiciones, tengan el equipamiento necesario, el personal necesario para apoyar a las familias y que podamos fortalecer toda esta red que tenemos en el Estado de México”, puntualizó.

En gira de trabajo por Villa Victoria, Alfredo Del Mazo destacó que durante su administración se han impulsado diversas estrategias para hacer frente al reto de atender a quienes viven con alguna discapacidad, ya que en el estado este grupo poblacional suma cerca de 750 mil personas.

Por ello, refirió que, entre otras acciones, el DIF Estado de México entregó 70 unidades móviles adaptadas a 70 municipios, a finales del año pasado, con la intención de facilitar los traslados de quienes padecen algún tipo de discapacidad, además de que se han creado nuevos centros regionales especializados en rehabilitación, en Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli y Tecámac, y pronto estarán listos los de Chalco y Tejupilco.

En presencia de la alcaldesa de Villa Victoria, María Luisa Carmona Alvarado, diputados, alumnos, padres de familia, docentes y directivos, el gobernador entregó becas a estudiantes de distintos Centros de Atención Múltiple de los municipios de Almoloya de Juárez, Metepec, Huixquilucan, San Mateo Atenco y Villa Victoria, desde el nivel de educación básica hasta superior.

Del Mazo Maza recalcó que los retos que enfrentan día tras día las personas con discapacidad son mayores, y que los gastos en transporte, medicamentos o en terapias representan un gran desafío para sus familias, por lo que subrayó la importancia que tiene este respaldo escolar que, simultáneamente, recibieron este día 6 mil 500 alumnos, y que durante la administración ha llegado a más de 56 mil familias.

“Sabemos del gasto en el transporte, el gasto en la educación, en las terapias, tratamientos, medicinas, inclusive, y por eso, este programa de becas de apoyo nos permite que muchas familias, muchos jóvenes que tienen alguna discapacidad, puedan continuar con sus estudios. Hoy estamos entregando, de manera simultánea, 6 mil 500 becas para apoyar a las familias que tienen alguna discapacidad, y esto es parte de un programa más amplio, que a lo largo de estos años hemos logrado llegar a más de 56 mil familias que tienen alguna discapacidad y que reciben o han recibido una beca para poder continuar con sus estudios”, refirió.