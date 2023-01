AMLO compra a los pobres

Declaraciones del Presidente lo confirman: Ayudándoles va uno a la segura * Cuando se necesite defender la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos’, expresa el Ejecutivo federal; “no es un asunto personal, es una estrategia política’, añade

GALIO GUERRA

Dicen que el pez por su boca muere. Y sí, en este caso, es una muestra palmaria de cómo repitiendo una mentira una y otra vez la gente, en verdad, se la cree.

Así ha pasado con el eslogan político-electoral del ahora “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño ha repetido hasta la saciedad de que “por el bien de todos, primero los pobres”. Y sí, por desgracia, los pobres; las personas de la tercera edad; las personas con alguna discapacidad física o intelectual; las madres solteras; los niños y jóvenes que reciben alguna beca, en verdad, creen que el dinero que les llega vía los programas sociales (clientelares, diría yo), se los da López Obrador, y no es así.

Ese dinero no sale del bolsillo que presume traer sólo un billete de 200 pesos en la cartera.

Empero, tanto los han engañado que ellos tienen como “la mera verdad”, que el dinero, la beca o el apoyo se los da el señor López.

Yo sé que ninguna de esas personas que reciben tal apoyo va a leer estas líneas, pero permítanme referirme a ellas en diálogo directo porque, afortunadamente, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado muy en claro que tales apoyos no son, para nada, de manera personal, sino que son parte de una estrategia política.

Esto porque, cuando se necesite, los beneficiarios de los programas sociales (clientelares, diría yo), saben que “tienen que hacer paro”.

¿No me la cree? Mire, el pasado miércoles 4 de junio, cuando estaba en su Mañanera, López Obrador refirió que hace un mes se encontró a Claudio X. González padre, a quien señaló que ayudar a los pobres es “un asunto de estrategia política”.

En la Mañanera del pasado miércoles en Palacio Nacional, López Obrador contó: “(Claudio X. González, padre) me habló, que por qué se polarizaba. Le digo, ‘si no se polariza, se politiza’. Y con toda franqueza les hice ver de que para transformar se necesitaba una base social y que además era uno muy feliz ayudando a los pobres”.

“No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, ni todo el oro del mundo vale eso. Pero, además, ayudando a los pobres va uno a la segura”, dijo.

“Porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos”, insistió.

O sea, ¿entendieron o se los explico con palitos y bolitas? El Presidente López Obrador señaló tajante “pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad.

Sí, es en serio, López ha reconocido el verdadero leitmotiv de su política. El verdadero objetivo no es apoyar a los pobres porque lo necesiten, el apoyo se da porque se deben sentir ”obligados” a responder a ese apoyo cuando se les necesite, por ejemplo, para mostrar músculo como en noviembre pasado cuando el “pueblo bueno y sabio” fue convocado para manifestarse “libremente” contra los organismos electorales.

También, me atrevería a pensar, fueron “utilizados” cuando “a mano alzada” se votó contra todo rigor, contra toda ley y contra toda ética, por la desaparición del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

Para que les quede bien claro, déjenme ponerles aquí el textual del oriundo de Macuspana, Tabasco: “Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política y el ejemplo muy doloroso que tenemos los mexicanos es el caso del asesinato del presidente Madero”, declaró.

“Entonces, nosotros hemos aprendido eso, y es una lección para todo el que quiera llevar a cabo una política de transformación: se necesita contar con base social de apoyo, de respaldo; si no, no funciona”, agregó.

Otra cosa que dejó muy en claro López Obrador es su “distanciamiento”, por llamarlo de alguna manera, con la clase media y “los de arriba”.

“No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad, entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”, reiteró.

También criticó a intelectuales y opositores a su gobierno, pero, dijo, ya no tienen la relevancia del pasado.

“No hay que molestarse tanto, ellos jugaron un papel en un tiempo, sobre todo en el periodo neoliberal. Ahora ya no tienen ni la importancia política ni la creatividad de antes, porque también, como decía ese crítico ruso, Bielinsky, cuando un hombre se entrega por completo a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento”, comentó.

Entonces ¿quedó claro? El apoyo a los grupos vulnerables ni es porque se reconozca la deuda que como sociedad civil, tenemos todos con ellos. Es porque, aparte de ser “carne de cañón”, “escudos humanos” en sus marchas, plantones y manifestaciones están cooptados, coaccionados para “dar apoyo” cuando se les necesite. O sea, cómo se diría vulgarmente, están “comprados” para lo que se ofrezca. Tan sencillo como eso.

EM MARCHA YA EL PROCESO ELECTORAL EN EDOMEX

Con Sesión Solemne el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio inicio al Proceso Electoral ordinario para la elección de gubernatura de 2023, en donde consejeros electorales coincidieron en que velarán porque sea una contienda íntegra, certera y transparente.

El diario Capital Estado de México, vía nota de Alma Rodríguez, dio a conocer que la consejera presidenta, Amalia Pulido Gómez, expresó “estamos listos”, al asegurar que la tarea será construir el proceso electoral más íntegro que jamás haya habido, cuidando las reglas del juego electoral.

La nota de capital Estado de México señaló además: “Seremos escrupulosos en garantizar que las y los actores políticos ejerzan sus derechos político electorales, pero debemos ser claros, nadie está por encima de la ley”, exclamó tras comprometerse a brindar información confiable, cierta y libre de sesgos.

Por su parte, la consejera Karina Vaquera Montoya indicó que la democracia atraviesa por una crisis por el desencanto de la ciudadanía en las autoridades locales y en los procesos, por lo que dijo, el reto será garantizar una contienda confiable, libre de la compra y coacción del voto, y libre de violencia política en razón de género.

La consejera Patricia Lozano Sanabria enfatizó que el IEEM ha realizado más de 10 elecciones, todas dentro del marco de la legalidad, y puntualizó que habrán de dar puntual seguimiento a medios de comunicación para garantizar equidad en la difusión de los mensajes.

Paula Melgarejo Salgado señaló que habrá respeto a los derechos humanos, igualdad y equidad en el proceso.

Sandra López Bringas recalcó la importancia de que la ciudadanía ejerza el 4 de junio un voto libre, informado y razonado.

Laura Daniella Durán Ceja afirmó que actuaron con altos niveles de calidad y profesionalismo, mientras que Francisco Bello Corona refirió que la contienda deberá servir al Instituto para ser autocrítico y visualizar las cosas que debe corregir.

REPRESENTACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS

Las y los representantes de partidos políticos indicaron que esta será una elección histórica por su magnitud al poder sufragar más de 12 millones de personas y por ser la antesala del Proceso Electoral de 2024.

Manifestaron su compromiso de ser propositivos y actuar conforme a la norma, y solicitaron al árbitro electoral actuar bajo los principios rectores de transparencia, legalidad, máxima publicidad, independencia, certeza y objetividad para incentivar la participación ciudadana.

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tonatiuh Medina Meza, recalcó que su partido y sus aliados quieren defender el Estado ante la incapacidad de gobernar de Morena, de sus ocurrencias, de un manejo pésimo de la economía, de la manipulación y persecución.

Las representaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN), Araceli Casasola y Alfonso Bravo Álvarez Malo, respectivamente, se declararon listos para el proceso, mostraron su respaldo al IEEM ante la intención del gobierno federal por desaparecer los órganos públicos locales electorales y prometieron ser vigilantes de cualquier acto ilegal que se pudiera presentar en el proceso electoral.

Francisco Vázquez Rodríguez, de Morena, afirmó que la transformación está llegando y es irreversible el cambio en la entidad; señaló que es momento de que se acaben los malos gobiernos y exigió a las autoridades electorales pulcritud en su actuar, pues dijo, no permitirán el fraude electoral.

Del Partido del Trabajo (PT), Joel Cruz Canseco hizo un llamado a que haya un clima de paz y seguridad en la contienda; del Verde Ecologista de México (PVEM), Alhely Rubio Arronis pidió no anteponer intereses personales; por Movimiento Ciudadano, Anselmo García Cruz hizo un llamado a las fuerzas políticas para que en este proceso no se tengan actos que alejen la participación ciudadana, apegándose a una campaña de propuestas y no descalificaciones; y Efrén Ortiz se comprometió a que Nueva Alianza competirá bajo una política constructiva y propositiva, bajo la construcción de acuerdos y anteponer los intereses de la ciudadanía por encima de los privilegios de unos cuantos.

AHORA SÎ DETIENEN AL HIJO DEL ‘CHAPO’, OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ

A tres años y tres meses del vergonzoso “culiacanazo” fue detenido (esta vez sin inmediata liberación) Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La captura se dio, oh ironía, también a tres días del encuentro trilateral (3) entre los jefes de Estado y de Gobierno de México, Estados Unidos de América y Canadá.

Por esta próxima cumbre más de uno jugó con la idea de que la aprehensión de “El Ratón” era un tipo de “ofrenda” al mandatario norteamericano Joe Biden, aunque otros más apuntaban a que había sido una exigencia del gobierno estadounidense para acudir al encuentro trilateral.

Dicha captura, ustedes se dieron cuenta, desató, una vez más, horas de violencia criminal en Culiacán, Sinaloa.

En redes sociales, por ejemplo, circuló un vídeo en el que se aprecia cómo un avión de pasajeros es atacado a balazos, por lo que detuvo su viaje hacia la Ciudad de México.

El canciller Marcelo Ebrard se apresuró a decir que, aunque si hay solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, ésta no se daría de manera inmediata porque primero debe cumplir su proceso en nuestro país.

Bueno, con todo respeto, verdad, yo no tomaría muy en serio al titular de la SRE porque su jefe lo ha dejado en entredicho varias veces, y ahora hay que esperar a ver cuál es la postura de Joe Biden.

Aunque, déjenme aventurarme, si Biden truena los dedos, al primer chasquido más de uno estaría firmes como aquella mascota de RCA Victor.

No cabe duda que la captura del mayor traficante de fentanilo al vecino paîs del norte es un gran golpe, máxime cuando su padre Joaquín Archivaldo Guzmán Loera purga una condena de cadena perpetua en aquella nación.

Es importante que el Estado Mexicano tenga aquí, esta vez es muy necesario, un Plan B por la aprehensión del líder de los menores, pues sus sicarios no se van a quedar con los brazos cruzados.

Algo muy interesante tuvo que haber ocurrido del 17 de octubre de 2019 al 4 de enero de 2023 porque en esta ocasión no hubo contraorden para liberar al criminal para evitar (López dixit) un “baño de sangre”.

Lo del jueves en Culiacán apenas es el inicio de algo. El robo de vehículos de todo tipo ya bien sea para quemarlos, utilizarlos en bloqueos o para ataques a comercios es sólo una pequeña muestra de lo que son capaces los sicarios del “Ratón”.

Cómo dijera el “Presidente de todos los mexicanos”: “lo mejor es lo peor que se va a poner”. Lo dijo Løpez, no yo, que conste.