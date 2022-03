¡Tragedia aérea en China!

Un avión,. con 132 personas a bordo, se desploma sobre una zona montañosa en la región de Guanxi

GAEL BUENDÍA

Un avión de la línea aérea China Eastern se estrelló este lunes en la región de Guangxi, en el sur de China, con 132 personas a bordo cuando cubría la ruta entre las ciudades de Kunming, en el suroeste, y Cantón, en el sudeste del país, según informe de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC).

Los equipos que consiguieron llegar al lugar del siniestro, en una remota zona montañosa en las cercanías de la localidad de Wuzhou, no detectan señales de vida, según medios chinos, en lo que se teme que podría ser el peor accidente aéreo en décadas en territorio de la China continental.

China Eastern lanza un comunicado a la Bolsa de Shanghái, donde cotiza, al indicar. “Expresamos nuestro más sentido pésame por los pasajeros y miembros de la tripulación que fallecieron en el accidente”.

Hasta el momento se desconoce la causa del siniestro, ocurrido apenas tres minutos después de que el avión, en mitad de su ruta, comenzara a perder altura de modo súbito y con enorme rapidez: casi tres kilómetros por minuto.

El Boeing 737-800 se precipitó sobre las montañas de la zona de Wuzhou, en Guangxi, en lo que según vídeos parece haber sido una caída en picada. El impacto desató un incendio en la zona del siniestro, extinguido posteriormente por los equipos de emergencias.

