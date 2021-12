En Miami mandan al carajo denuncia de UIF contra García Luna

Mark Zuckerberg, fundador del gigante tecnológico, expresa que a la empresa aún le queda ‘mucho por construir’

POR JOVIRA

Facebook se rebautizó como Meta, desvinculando su identidad corporativa de la red social del mismo nombre cargada de contenido tóxico, y destacando un cambio hacia una plataforma informática emergente centrada en la realidad virtual.

Meta se ocupará para la casa matriz, pero los nombres de las diferentes redes, incluyendo el propio Facebook, Instagram y WhatsApp, se mantendrán sin cambios.

“El metaverso es la próxima frontera”, dijo su director general (CEO), Mark Zuckerberg, en una presentación en la conferencia Connect de Facebook, celebrada virtualmente este jueves.

“A partir de ahora, seremos metaverso primero, no Facebook primero”.

El cambio de nombre de Facebook es la señal más definitiva hasta ahora de la intención de la empresa de apostar su futuro a una nueva plataforma informática: el metaverso, una idea nacida en la imaginación de los novelistas de ciencia ficción.

Según la visión de Facebook, la gente se reunirá y se comunicará entrando en entornos virtuales, ya sea para hablar con colegas en una sala de juntas o pasando el rato con amigos en rincones remotos del mundo.

The metaverse is the next evolution of social connection. It's a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ

— Meta (@Meta) October 28, 2021