Un circo turbio y sombrío

EMMA ESPÍNDOLA

El circo tiene más de tres pistas.

Acapara la atención, porque está plagado de incógnitas. Es turbio y con un panorama confuso.

La cartelera, atractiva sin duda, presenta figuras de talla internacional. Algunas extranjeras y otras nacionales, además de las pueblerinas que nunca pueden faltar.

Precios módicos, siguen abiertas las taquillas y los boletos todavía no se agotan.

Trapecistas, payasos, malabaristas, animales salvajes, jaulas, magos y simios no pueden faltar.

La pista local, ubicada en el estado de Sinaloa. La extranjera en Estados Unidos y la nacional, en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México.

Corresponderá a usted, lector de IMPACTO, identificar a cada uno de los artistas que integran la gala. Desde luego, no es nada difícil porque las habilidades y el guion, así lo permite.

Sin duda, la figura principal es el hombre bala. Ese que fue colocado dentro de un cañón y que en cualquier instante podrían dar sorpresas mayúsculas ante el peligro que lo acecha.

Tras su lanzamiento, ya se encuentra en tierras del Tío Sam.

Con su arribo a esos lejanos lares, provoca nerviosismo no sólo entre el público espectador.

La inquietud y la excitación, que hace sudar las manos y la frente de quienes le permitían vivir al filo de la navaja, comienzan a tornarse en angustia porque podría revelar los secretos de su arriesgada actividad.

La función habrá de desarrollarse de tal manera que robará el sueño no sólo a los propietarios de la arena. Tanto en la gradería como en el centro donde se concentran los reflectores y el maestro de ceremonias, el desasosiego es notorio.

El panorama es nebuloso, porque el tema debe describirse como confuso, oscuro, borroso, gris, sombrío.

Ya en el plano terrenal y de la realidad, la plaza tuvo alteraciones con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, un hecho que ha dado paso a especulaciones, acciones improvisadas, torpezas y manifestaciones atropelladas que generan neurosis colectiva.

Una de las principales figuras es Rubén Rocha Moya. Es señalado, y a pesar de las cataratas de apoyos que se manifiestan para exculparlo, como el creador de toda la trama en la que no sólo hay dos detenidos, sino también un muerto que no fue asesinado donde se divulgó.

Impera la duda del vuelo, la aeronave, el piloto y los viajeros.

Dicen, que conste no es afirmación, que el gobernador Rocha inventó un viaje a Estados Unidos para tener una coartada perfecta.

Habría que revisar si jurídica y legalmente habría tenido que solicitar una licencia ante el Congreso local para abandonar el territorio nacional.

Figura como el convocante de una reunión donde las traiciones fueron la moneda de cambio.

A pesar de sus pretextos, no ha explicado por qué un comandante de la Policía de Investigación (por cierto desaparecido y de quien se presume fue victimado) encabezaba el grupo de protección para un personaje requerido por la justicia.

Además, tampoco se han expuesto los planes de vuelo, los trámites migratorios, la revisión aduanal o la licencia para que se pudiera invadir el espacio internacional.

Queda en entredicho, también, la ausencia del Ejército, la Guardia Nacional, los sistemas de inteligencia. No hay información clara, ni diáfana, de cómo fueron burlados.

En cambio, hay descaro que toca los límites de la desfachatez, en la intromisión de los poderosos narcotraficantes en las decisiones estudiantiles de nivel universitario, en la política municipal y estatal, en los nombramientos de la Rectoría de la Universidad de Sinaloa.

Y no se diga en el apoyo y financiamiento a políticos que se convierten en sus cómplices y protectores.

La carta publicada donde se hace responsable El Mayo, identifica claramente la presencia y la intervención de Rubén Rocha Moya, originario de Badiraguato.

La carta se dio a conocer un día después de que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aseguró que ‘El Mayo’ Zambada fue llevado contra su voluntad a territorio estadounidense por Joaquín Guzmán López, quien pactó su entrega.

Según Ismael Zambada, la reunión fue pactada en el rancho Huertos del Pedregal, el jueves 25 de julio a las 11 de la mañana, pero él llegó más temprano.

Relata:

“Me acompañaban cuatro miembros del personal de seguridad, de los cuales dos se quedaron fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo eran José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo”, de quienes mencionó ahora se desconoce su paradero.

“En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta”.

La carta, de dos cuartillas, está escrita en primera persona. El texto fue distribuido por Frank Pérez, abogado del capo del Cártel de Sinaloa.

Más grave que dice haber visto en el sitio a Héctor Melesio Cuén Ojeda (diputado federal electo y exrector de la UAS). En la carta se afirma también que Cuén Ojeda fue asesinado “a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”, y no en la gasolinera donde habría sido baleado por un intento de asalto, como sostiene la versión de las autoridades de Sinaloa.

No resulta inútil preguntarse qué hizo el Centro Nacional de Inteligencia, a los aparatos de espionaje que tienen al día al hombre más informado del país, porque como bien ha dicho, palabras más palabras menos, en México no pasa nada de lo que el Presidente no esté informado.

Desde luego que el tema da para redactar muchas cuartillas, diversas historias, un sinnúmero de argumentos y manejar especulaciones, análisis o verdades que lastiman, pero es difícil que en vísperas de terminar el actual sexenio se quiera llegar a la verdad.