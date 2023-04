¡Siguen las tragedias! Ahora consternación por la muerte de Julián Figueroa

A los 27 años de edad * Maribel Guardia detalla la forma en que se enteró de la muerte de su hijo * Filtran supuesta acta de defunción del hijo de la bella actriz y de Joan Sebastian

KARLA GARCÍA

El cantante y actor Julián Figueroa, de 27 años de edad, fue encontrado muerto en su residencia, según informó su madre, la actriz Maribel Guardia, en una publicación en Instagram.

La mujer también pidió respeto a su privacidad indicando que se llevará a cabo un funeral íntimo para darle descanso al artista.

La actriz publicó en redes sociales un comunicado narrando cómo se enteró de la muerte de Julián Figueroa, a quien procreó con Joan Sebastian.

El mundo del espectáculo sigue lamentando la repentina e inesperada muerte de Julián Figueroa a los 27 años. Las muestras de respeto y solidaridad no se han hecho esperar hacia su madre, Maribel Guardia, quien despidió a su hijo asegurando que “se ha quedado sin alma” tras el suceso.

NOTICIA FUE VIRAL

En los últimos minutos del domingo 9 de abril circuló la noticia de que Julián Figueroa había muerto en su domicilio de la Col. Jardines del Pedregal en la Ciudad de México. Al paso de las horas, lamentablemente se confirmó el deceso del joven cantante y compositor, quien en la sangre tenía el talento musical como hijo del difunto Joan Sebastian, a quien Julián curiosamente dedicó su último mensaje en Instagram un día antes de adelantarse en el camino.

Según relato de Guardia, ella estaba ofreciendo función de teatro cuando se comunicaron para darle la terrible noticia, haciendo énfasis en que no se encontraron rastros de violencia o de abuso de sustancias, confirmando que todo fue por causas naturales pese a la temprana edad del artista.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, publicó la famosa actriz costarricense.

En el mismo mensaje, la madre de Julián Figueroa confirmó las causas del deceso y, en una de sus más estremecedoras declaraciones, pidió respeto al duro momento que atraviesa porque “se ha quedado sin alma” tras la partida de uno de sus más grandes orgullos como madre.

“El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento”, mencionó.

FILTRAN LA QUE SERÍA EL ACTA DE DEFUNCIÓN

En las redes sociales se dio a conocer la que sería el acta de defunción del joven cantante, documento que fue difundido de manera extraoficial por el periodista de nota roja Carlos Jiménez y que confirmaría lo que tanto se decía.

Y es que en esta acta se detalla que el intérprete falleció de infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, tal como había compartido su madre, así que la versión que la estrella de las telenovelas dio a conocer ante sus seguidores, es la misma que habría asentado la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

A pesar de las especulaciones por la repentina muerte de Julián, el documento ratifica que el artista fue hallado sin vida la noche del domingo en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, según informó la Fiscalía General de Justicia local. Aunque la divulgación del acta hizo que algunos quedaran indignados.

Descanse en paz Julián Figueroa.