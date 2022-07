‘Metamorfosis’, el himno de la comunidad LGBTTTIQ

Previo a sus conciertos en la Ciudad de México y en Monterrey * Se presentarán el viernes 21 de octubre de 2022 en el Estadio Ciudad de los Deportes (antes Estadio Azul) *El domingo 23 de octubre llegarán al Estadio de Béisbol Monterrey Mobile Super, casa de Los Sultanes

JOVIRA

Guns N’ Roses vivió la primera de dos noches explosivas en Londres, incendiando el Tottenham Hotspur Stadium con un set de ensueño que será el mismo que descarguen en su visita a México los días viernes 21 de octubre de 2022 en el Estadio Ciudad de los Deportes (antes Estadio Azul) en CDMX, y el domingo 23 de octubre de 2022 en el Estadio de Béisbol Monterrey Mobile Super, casa de Los Sultanes, acompañados de una espectacular producción que los han posicionado como una de las bandas más poderosas del planeta en sus shows en directo, llena no sólo de éxitos que forman parte del soundtrack de muchos de los fans que siempre han anhelado ver al grupo con la misma producción original con la que recorren los estadios europeos y estadounidenses, sino también por su destacada lluvia de pirotecnia y estruendosos acordes a los que tiene tan acostumbrados a los fans.

Dentro de un extenso repertorio con el que están desempeñándose en su gira que los está llevando con todo éxito a lo largo del mundo, en su set destacó una versión del clásico de AC/DC “Back in Black”, que de inmediato lleva a evocar el recuerdo de cuando apenas hace unos años, Axl Rose sorprendía a todos cuando suplió el puesto del veterano Brian Johnson en la banda australiana, en momento en que tuvo que dejar temporalmente al grupo por un problema auditivo.

Clásicos como “Welcome to the Jungle”, “You Could Be Mine”, “Sweet Child o’ Mine”, la clasiquísima “I Wanna Be Your Dog” de los Stooges con Duff cogiendo el micro, “November Rain”, el cover a Bob Dylan “Knockin’ on Heaven’s Door” y “Paradise City” -con la que están cerrando todos sus conciertos-, anticipan una gran velada para los afortunados que se decidan darse cita en Monterrey y CDMX.

La comunión entre los 62 mil fans que han abarrotado el estadio del Tottenham esta noche y que han vivido una noche inolvidable y el grupo es simplemente descomunal; en los alrededores no había lugar para nadie que no llevase grabado en la piel y en las camisetas ese mítico logo circular amarillo, con dos pistolas y dos rosas que anticipan la glorificada apoteosis sonora que sólo una banda como Guns And Roses es capaz de transmitir.

Ésa complicidad quema la piel y la eriza con cada tema, con cada movimiento calculado de Axl Rose que se deja consentir por el público, lo mismo que sus compañeros de escenario Duff McKagan, Slash, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese, irreverentes todos ellos ante el chispazo incendiario que provoca que la gente queme sus gargantas explotando en un orgasmo de felicidad contenido en cada verso emanado de una identidad generacional que ya trasciende casi 4 décadas de una brillante historia musical.

Sin duda alguna, la Ciudad de México y Monterrey son privilegiados por tenerlos con esa misma producción y el mismo set list el 21 y 23 de octubre de este año, respectivamente.

Guns N’ Roses fue formada en el año de 1985 y es uno de los grupos más exitosos de la historia musical por sus grandes composiciones y legados y han logrado presentarse a lo largo de su trayectoria en diferentes escenarios alrededor del mundo, entre los que destacan Tokyo, Estados Unidos y París, así como en todos los festivales más grandes e importantes que hayan existido en el planeta.

En CDMX y Monterrey, ahora mismo, la intención es demostrar que más allá de las anécdotas, sus shows no van a perder nunca ese carácter épico, tanto por la enorme producción nunca antes vista en ambas plazas, como por un set list cuidado, que contendrá todos sus éxitos para beneplácito del público mexicano, teniendo justamente en Londres y por un par de noches, la muestra perfecta de lo que esta banda quiere prodigarle al público en México: una experiencia inigualable llena de música, pirotecnia, éxitos musicales y una voz como la de Axl prodigiosa, que ahora cuida con mimo y que se nota en plena forma, acompañados de una producción como jamás se les ha visto en nuestro país.

Un verdadero regalo no sólo para los fans que llevan una vida venerándoles como héroes, sino para cualquier fan rockero de la Ciudad de México y Monterrey.