Luis de Llano me metió a su cama: Sasha Sökol

La exintegrante de Timbiriche rompe el silencio y habla de su relación con el productor de televisión

POR KARLA GARCÍA

Sasha Sökol, cantante y exmiembro del grupo musical Timbiriche, utilizó sus cuentas de redes sociales para romper el silencio y hablar sobre la relación que mantuvo con el productor Luis de Llano Macedo.

Sasha Marianne Sökol Cuillery escribió que cuando la relación comenzó ella tenía 14 años y él 39.

“Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años”.

La también actriz decidió responder y hablar sobre las declaraciones que Luis de Llano realizó el fin de semana en una entrevista realizada por el conductor Yordi Rosado en su canal de YouTube.

Luis del Llano Macedo declararía que estuvo enamorado de Sasha Sökol, pero la cantante asegura que fue una relación donde ella tenía miedo de dejarlo por represalias en su carrera artística.



Sasha Sokol escribe llorando: “¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré”, tuiteó Sasha Sökol, quien en un hilo de esta red social dice asumir la parte que le corresponde, pero ya sin guardar silencio.

Durante mucho tiempo expresó que hablar del tema la hacía sentir vergüenza y no le gustaba mencionarlo, pero este martes decidió hablar porque: Luis de Ya No.

Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano, escribió Sasha Sökol.