Daniella Álvarez, la belleza que cautiva

“Yo tuve durante 32 años mis dos piernas. Luego de perderla, cuando por primera vez volví a una discoteca -me acuerdo de esto en especial porque fui a una mesa donde sólo estaban participantes de Miss Colombia-, lejos de intimidarme, fui enfocada en poder lograr bailar y ser feliz.

Asimismo relató cómo gracias a su actitud ha conseguido que no se le cierren las puertas.

