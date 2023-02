Claudia Martín posee una belleza perrona

Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quien amamos, por lo que Amanda Miguel y Ana Victoria honrarán en familia, en recogimiento la memora de la leyenda musical este próximo viernes 27 de enero con el estreno de ‘Ven ven, se me va la vida’ en todas las plataformas digitales

Parece que fue ayer, pero el próximo viernes 27 de enero se cumple un año de la partida del gran Diego Verdaguer.

Y nada mejor que el estreno musical de “Ven, ven, que se va la vida”, una de las últimas grabaciones que hizo el maestro Verdaguer durante un show en la explanada del Museo Regional de Cholula, Puebla, en noviembre de 2021, y teniendo como marco el Santuario de la Milagrosa Virgen de los Remedios.

“Mi corazón está partido en dos y no se puede coser; la ausencia no se llena con nada”, expresa su viuda Amanda Miguel.

Quien no se quedó atrás fue su hija Ana Victoria , quien dijo: “Sigo triste, sin creerlo muchas veces, me refugio en mi bebé… ven papá, te quiero abrazar”.

Sin duda, Diego Verdaguer estaría muy orgulloso de ver lo que sembró en su esposa e hija, pues ambas han seguido al pie de la letra sus preceptos, además de cumplir poco a poco los sueños que él deseaba concretar.

Amanda y Ana piensan que él las está observando desde algún lugar, su esencia no se ha ido y les infunde ánimo, sienten su apoyo y su amor, a veces en las cosas cotidianas y otras en los momentos difíciles; por su recuerdo y ejemplo, realizaron la gira por Estados Unidos que había quedado pendiente, han honrado su memoria difundiendo su obra y lanzando los temas, duetos y proyectos que él tenía en mente. Saben que algún día lo reencontrarán y quieren que sepa que salieron adelante porque él las hizo fuertes.

“Sigo triste, sin creerlo muchas veces, pero me refugio en mi bebé, Lucca me llena ese vacío; a través de él siento que la vida continúa, las emociones que me produce me dan esperanza, son realmente de una frecuencia tan alta que me conectan con la energía del universo y ahí encuentro también la energía de papá… pienso en él y le digo ¡ven, te quiero abrazar!, haré lo que a ti te haría feliz en agradecimiento a tanto cariño que me diste y se palpará con hechos, con gusto cumpliré con la tarea”, añadió Ana Victoria.

Madre e hija permanecerán este viernes 27 de enero de 2023 en recogimiento, en su casa de Los Ángeles, California, orando y apreciando la naturaleza que tanto inspiraba y amaba Diego; estarán cobijadas por su familia inmediata, así como por Víctor Raúl (hermano del Maestro Verdaguer), sus hijos y esposa; todos juntos honrando a quien los unió y construyó entre ellos lazos inquebrantables.

Amanda y Ana están listas por honrar la memoria de Diego, por ello es que este viernes 27 de enero, en su primer aniversario luctuoso , se lanzará a manera de homenaje en todas las plataformas digitales el tema y video “Ven, ven, que se va la vida”, canción de la autoría del Maestro Verdaguer que fue un gran éxito en su carrera, pero que ahora cobra nueva fuerza al ser grabada a ritmo de cumbia, durante una de sus últimas actuaciones en noviembre de 2021, dos meses antes de su partida y lleno de entusiasmo.