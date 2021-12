Carmen Campuzano engalana el Desfile de Modas Inclusivo

“No te voy a decir más porque va a ver una gran sorpresa para toda la gente que vaya a ver este magno evento, yo les sugiero que lleven un cojín porque se van a ir de nalguitas de la emoción, porque va a ver una gran sorpresa, para que no caigan tan duro. “Va a ser emocionante, miro, lo pienso y se me humedecen los ojos, pero la gente se va a quedar con un sabor de boca hermoso, van a sentir mucha satisfacción, mucho amor, mucha paz, mucha empatía y estamos trabajando en eso te digo, Eduardo Narváez, Mónica Pineda y tu servidora Carmen Campuzano. “Yo soy la más agradecida de que tanta gente hermosa y maravillosa se sumen y estén dispuestos a aportar su presencia, su tiempo, a engrandecer toda esta maravillosa enseñanza que nos dan las personas con discapacidad”. Así que ya lo saben, estimados lectores, si quieren pasar un momento mágico ya tienen una cita con Carmen Campuzano en el Desfile de Modas Inclusivo este viernes 3 diciembre en Galerías Plaza de las Estrellas en punto de las 16:00 horas.

En días pasados, en entrevista, la bella modelo hablo sobre este gran evento, al que calificó de espectacular. “Este evento será antes de mediados de diciembre una de las fechas y bueno, como todo se está renovando, el vestuario del extraordinario diseñador internacional Zeus de la Vega, que es magnífico, en esta ocasión el vestuario lo está realizando con su magia, con su amor, entusiasmo y está creando cosas espectaculares, espectaculares, óyelo bien, también lo he retrasado porque yo espero que nos acompañen ustedes como medio de comunicación.

“Habrá grandes sorpresas realizadas por todos los artistas presentes, un show espectacular y un cierre que yo le sugiero que lleven un cojín porque se van a ir de nalguitaaas de lo emotivo que estará”, enfatiza Carmen. “Compartamos este día, honremos y dignifiquemos a todas las personas discapacitadas participantes por su valentía y por su interés de no seguir estigmatizados”, añade. “Les dejo besos y vengan a disfrutar toda esta magia”, expresa la modelo estrella.

