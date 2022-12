¡Espectacular pasarela en la Ibero!

El ardido AMLO jugó con fuego; ¿acaso buscó ser mártir? * El Presidente y simpatizantes corrieron riesgos en una marcha desbordada; la vigilancia “disfrazada” quedó muy superada • Si nadie del gabinete previó un escenario así, cuánta ineptitud • Siempre recurre a las movilizaciones ante las derrotas electorales y las que considera afrentas de los ciudadanos • Sólo unas horas le duró el encanto, pues oposición bateó la reforma; quédense con su INE, respondió el Ejecutivo federal • Rechazó la reelección; aunque quisiera, la ley se lo prohíbe

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Como pez en el agua, el Presidente Andrés Manuel López Obrador vivió la marcha y el carnaval que él mismo se organizó el pasado domingo 27 de noviembre, después de que su ego y vanidad fueron heridos por la manifestación de ciudadanos, dos semanas antes, al rechazar su propuesta de reforma electoral con la que pretendía o pretende todavía dinamitar al INE y al TEPJF.

Lo sabe él y lo saben todos los mexicanos: lo suyo, lo verdaderamente suyo es la movilización de masas. Entre bromas, AMLO aceptó ser “el rey de las marchas”, aunque obvio no ha dejado claro lo de “El Señor del Cash”. Y como no ha de ser así, pues desde siempre el tabasqueño ha hecho de las manifestaciones populares su ‘modus operandi’ para mantenerse vigente políticamente, a pesar de los numerosos reveses electorales que ha tenido a lo largo de su carrera. Como priísta, perredista y morenista, ha conocido cómo se tejen y organizan las expresiones de inconformidad, eso sin importar que le asista o no la razón.

¿Y de gobernar? A lo largo de más de 4 años de llevar las riendas del país también ha quedado de manifiesto que eso NO es lo suyo. Más que resultados positivos y promesas cumplidas, López Obrador ha dividido aún más a los mexicanos. La sociedad está peleada y en polos opuestos. Están, por un lado, los que todo le aplauden y celebran, incluso los desatinos y errores; y por el otro, los que todo le rechazan y critican, incluso en lo que tiene razón. Es el todo o nada. Esto alentado desde Palacio Nacional.

No le importó al Presidente poner en riesgo su integridad física con tal de que la gente lo rodeara, se le acercara, lo abrazara, besara, le estrechara la mano y le entregara todo tipo de peticiones, felicitaciones y regalos. Se sintió, en serio, como “el mesías”. El riesgo fue mayúsculo, pero no sólo del ciudadano Andrés Manuel, sino del mismo Presidente de la República. Qué decir del riesgo que corrieron sus simpatizantes: una desbandada, un callejón sin salida o la caída de alguien hubiera precipitado alguna tragedia. Claro, no sucedió, pero qué necesidad había en ello.

Todo se justificó con tal de que México y el mundo fueran testigo de cómo “el pueblo bueno” quiere a López Obrador. Amor con amor se paga, se ufana siempre. Pero qué tal que el Mandatario hubiera sufrido algún accidente o percance involuntario. Por ejemplo, un apachurrón más fuerte de los que sufrió, un golpe por descuido, o un tropezón y luego ser pisoteado, por ejemplo. AMLO ya no es un joven y su salud hubiera estado comprometida.

Es obvio que el Presidente no iba solo. “El pueblo me cuida”, ha sostenido siempre y tiene algo de razón. Pero fue obvio que elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y la policía capitalina iban “disfrazados” de civiles para implementar varios cinturones de seguridad. Aún así, fueron superados y las imágenes y videos dan testimonio de esto.

Y hay, además, otro elemento. ¿Qué tal si un desquiciado (como Mario Aburto Martínez) hubiera intentado atacar al Presidente de México? Es posible que lo hubiera logrado. ¿Y entonces qué? Eso tuvo que discutirse días antes de la marcha en la reunión del gabinete de seguridad y en el propio despacho presidencial. Si no fue así, cuanta irresponsabilidad. ¿En manos de quiénes estamos?

Andrés Manuel López Obrador jugó con fuego. Expuso su integridad física y la investidura que él representa. Hoy, gracias a Dios, no estamos hablando de un magnicidio o de un Presidente herido. ¿En verdad valió la pena correr ese riesgo? Todo indica que sí. ¿Por qué? Como lo de gobernar y dar resultados NO es lo suyo ¿será qué a AMLO le gustaría pasar a la historia de la nación como mártir, así como lo fueron Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, y Francisco I. Madero?

SUEÑOS DE GRANDEZA

Lo anterior no es descabellado ni alejado de la realidad. En más de una ocasión, López Obrador ha presumido que algunas de sus características personales se asemejan a las de ¡Cristo Jesús! Cuánta vanidad y soberbia. Es obvio que los hombres (gobernantes o no) van escribiendo su pasar por esta vida y en este mundo con su diario caminar, con sus acciones. Son otros, los que al paso del tiempo se encargan de resumir su vida y hasta de calificarla. Pasar a la historia como el Presidente de un país es un hecho ya asegurado. El asunto es cómo lo registrará la historia: bien, mal o regular; corrupto, inepto, tonto o gris; o capaz, patriota, íntegro y respetable.

Esto, sea como sea, no le corresponde al aludido. En otras palabras, López Obrador no puede decidir ni dar órdenes de cómo debe pasar a la historia, de cómo lo deben recordar los mexicanos. Pero el inquilino de Palacio Nacional se empeña en lo contrario. Imagínelo pensando en cómo tienen que describirlo los libros de texto y la historia misma. Orgullo y sólo orgullo.

No son inventos de quien esto escribe. De entrada, al momento de sentarse en la silla presidencial denominó a su movimiento como la “Cuarta Transformación”. ¿Cuáles son las otras tres transformaciones? La primera, el movimiento de Independencia encabezado por el cura de Dolores. La segunda, el movimiento de Reforma liderado por Benito Juárez García. Y el tercero, la Revolución Mexicana donde la figura de Francisco I. Madero fue esencial. AMLO compara su llegada al poder con aquellos hechos (esos sí) históricos. Porque él arribó al poder a través de sufragios en una democracia ya consolidada. En todo caso, habría que esperar cuál sería el sello de su administración y los logros alcanzados. Esto, por supuesto, al final de la gestión, no antes. Y por lo que se ha visto, nada hay de similitud en su “Cuarta Transformación” con aquello que anhela ser comparado.

¿Hay más? Claro, por qué no. Ante sus incondicionales, el día de la “marcha en defensa de su ego lastimado”, definió sus acciones como “humanismo mexicano”. ¿Eso qué significa? Eso lo sabe él y su conciencia. Nadie más, pero así quiere que se le recuerde y lo consigne la historia. Son delirios de grandeza.

En ningún lado podrá llamarse humanista a un gobierno que se desentiende de los niños y adultos con cáncer al no haber medicamentos ni químicos para las quimioterapias. Tampoco puede calificarse de cercano a la gente a quien deja fuera de los servicios de salud a más de 15 millones de mexicanos (de los más pobres) al desaparecer el Seguro Popular. ¿Humanista es aquel que desaparece las estancias infantiles y los comedores escolares? ¿Y la cercanía con los grupos feministas y de género? Y la perla de la corona: haber dejado que murieran cerca de 750 mil mexicanos por la pandemia de Covid por falta de medicinas y una política sanitaria desacertada. (Por cierto, el Presidente prometió que en diciembre de 2020 estaría lista la vacuna mexicana “Patriota”. Ya pasaron dos años más y nada. Que conste para el registro).

¿Humanismo? Vacilada, pues. Quizá tendría algo de razón si ya se hubiera hecho efectiva su política de “primero los pobres”. Resulta que al día de hoy existen alrededor de 5 millones más de mexicanos en pobreza. Gente de clase media engrosó las filas de pobres; y millones más de la clase acomodada han pasado a ser clase medieros.

Al retroceso y políticas fallidas anotadas arriba hay que describir otra más no menos importante. Tal vez por eso el Zócalo ya no estaba lleno cuando comenzó a hablar López Obrador. Más de lo mismo. Cifras que únicamente tiene él y no hay manera de comprobarlas. El combate a la inseguridad y criminalidad ha dejado ya casi 140 mil muertes violentas, muchas más de las registradas en el sexenio pasado y cuando restan todavía dos años. Ni con las Fuerzas Armadas en las calles se ha podido entregar buenas cuentas a México. No será de otra manera mientras siga la terquedad de “abrazos, no balazos” y de culpar de todos los problemas a las administraciones pasadas.

MUCHA MARCHA; PELEA PERDIDA

No fueron suficientes cerca de seis horas de caminata de López Obrador para recorrer 4.5 kilómetros; tampoco bastaron una hora con 45 minutos de un discurso ya repetido; ni siquiera la participación de un millón 200 mil personas (según la versión oficial) sirvieron para alcanzar el objetivo: que el Congreso de la Unión se sensibilizara y aprobara, sin cambio alguno, la iniciativa de reforma electoral de Palacio Nacional. Una marcha que jamás fue para celebrar cuatro años del gobierno de la 4T. Tremenda movilización y carnaval que no logró el propósito de destruir a los órganos electorales. En cambio, sí una marcha que ayudó unas horas para sanar el golpeado ego de AMLO.

Y decimos unas horas de gloria, porque al día siguiente quedó más que claro que ni PRI, PAN ni PRD darían su brazo a torcer para humillarse ante el Ejecutivo y respaldar su documento. Su propuesta está cancelada. Incluso, diputados y líderes del PT y PVEM (incondicionales hasta ahora del gobierno en turno) mostraron su inconformidad con partes de la reforma. Esto obligó a Morena en la Cámara Baja a posponer la votación en el pleno del pasado martes para la semana que hoy inicia. Ya nada más falta que públicamente, principalmente el PVEM, muestre sus diferencias y quite su apoyo a AMLO. No es para menos, ya que la iniciativa podría desaparecerlos del mapa político y, con ello, su financiamiento.

Así las cosas, la iniciativa electoral de López Obrador agoniza. La prórroga sirvió también para no borrar de un plumazo el éxito de la marcha. Algunos politólogos han advertido (y no les falta razón) que estos días y horas han de servir para que el gobierno instrumente un plan de intimidación, extorsión y compra de los opositores.

Ya lo hizo una vez con Alejandro Moreno y otros priístas con cola demasiado larga en el asunto de la Guardia Nacional. Si Adán Augusto López Hernández está muy calladito es por algo. Tras bambalinas y debajo de la mesa intenta hacer un milagro que se ve imposible, a menos que ahora sí los opositores quieran sentenciar su muerte.

La derrota es tan clara, que López Obrador espetó a la oposición: se pueden quedar con el INE y tratar de dominar desde ahí; y sentenció: “nada más les falta algo, les falta el pueblo”. Al tabasqueño le gustan los calificativos y etiquetar a la gente. Diremos, entonces, el Presidente está muy ardido y no lo puede disimular. Quede bastante claro que el INE no es de ninguna manera de la oposición ni de ningún otro partido, como lo pretendía Morena; el Instituto Nacional Electoral es de todos los mexicanos y es resultado de años de lucha y, sí, de mucha sangre y dinero. Los mexicanos (entre ellos los opositores) defendieron al INE y claro que se quedan con él. Faltaba más.

POR SUPUESTO QUE NO A LA REELECCIÓN

Al grito espontáneo (¡ajá!) de los que ocuparon tres tercios de la plancha del Zócalo y que clamaban “reelección, reelección, reelección”, Andrés Manuel López Obrador lanzó un contundente ¡NO!

“Nosotros somos maderistas (otra vez la comparación); sufragio efectivo, no reelección”, respondió enfático el Ejecutivo a las masas. ¿En realidad no quiere? Siempre lo negará, mientras la Carta Magna siga como hasta ahora y se lo impida a él y a cualquiera que lo pretenda.

Imagine Usted, amable lector, (aunque sean sólo mi editor, quien corrige el texto y mi esposa) que en la propuesta de reforma se hubiera incluido la reelección presidencial. ¡Ufff! El país se incendia. Aunque excluiría para el 2024 al propio López Obrador porque ninguna ley puede ser retroactiva. Eso sí, se le habilitaría para el 2030, como también a Enrique Peña, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y al mismísimo Carlos Salinas de Gortari. Pero dejemos de pensar en esas pesadillas.

Quienes estuvieron en primera fila, como se había anunciado, fueron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Entre más juntito al Presidente, mucho mejor. Una imagen habla más que mil palabras. Al principio le entraron a los codazos, qué caray. Al final, Claudia aguantó vara y se mantuvo firme. No importa que los opositores la calificaran de lambiscona. Marcelo Ebrard llevaba desventaja ante los simpatizantes de doña Claudia. Además, el canciller no es nada carismático. Decidió abandonar el contingente cuanto enfrentó a seguidores de la jefa de Gobierno. Dicen que lo escupieron. Y Adán Augusto, con sus años encima, pasó a la retaguardia. Siempre detrás de su paisano, cuidándole las espaldas, como lo hace desde Bucareli. Nadie le dio importancia a su presencia. Saben que es figura decorativa. Claudia ya es la ungida, a menos que algo grave pase. El único que disimula que no lo sabe es el carnal Marcelo.

