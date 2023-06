El cuerpo angelical de Heidi Klum

Pese a que la instrumentista no ha dado detalles sobre lo sucedido con el actor, algunos internautas le preguntaron directamente si la había agredido sexualmente, a lo que contestó afirmativamente y que no era la única mujer.

La saxofonista María Elena Ríos, sin tapujos, se le va a la yugular al actor Tenoch Huerta.

Lo acusa de depredador sexual y además se deslinda del colectivo Poder Prieto.

En sus redes sociales, la también activista publicó su molestia por varias acciones del colectivo en las que ella no estaba de acuerdo.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM”, escribió Malena en Twitter.

Pese a que la instrumentista no ha dado detalles sobre lo sucedido con Huerta, algunos internautas le preguntaron directamente si la había agredido sexualmente, a lo que contestó afirmativamente y que no era la única mujer.

Ríos también expresó su descontento debido a que acusó al colectivo de publicar el episodio de un pódcast en el que ella participó, pero sin recibir pago por la contribución.

“Oye, marca de Poder Prieto: no tienen consentimiento en difundir un material que no me quisieron pagar, y que así como éste, en varios me explotaron para trabajarles gratis”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante esto, la organización respondió por la misma vía, con una negativa, sin embargo, aseguró que el material sería retirado.

“Se nos acusa de no haberle pagado por este pódcast. No le podemos pagar algo que NO es producción nuestra. Y no lo publicamos, sólo se recomendó ese contenido como recomendamos casi todos los días”, compartió el colectivo.

Cabe señalar que Ríos es sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa por un ataque con ácido y ha dejado en claro que no representa a movimiento alguno, por el contrario, lamenta haberse unido en algún momento a Poder Prieto.

“Estuve en su colectivo y fue un gran error. Yo no hablo con gente incongruente, más ustedes, que son ‘antirracistas’ pero internamente son superviolentos”, compartió.