A la cárcel Frida Sofía por alterar el orden público en Miami

La hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma fue detenida por las autoridades estadunidenses, confirmaron autoridades Correcciones y Rehabilitación del condado Miami-Dade.

POR KARLA GARCÍA

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, fue detenida en Estados Unidos, así se informó en la página de Correcciones y Rehabilitación del condado Miami-Dade.

Según el periodista Javier Ceriani, en el programa ‘Chisme No Like’, a Frida Sofía la detuvieron por los siguientes delitos:

“Arrestada por disturbios a un lugar público, alteración del orden público, resistencia a la policía -al arresto- sin violencia”, comentó el conductor de Chisme No Like.



Asimismo, externó que la hija de Alejandra Guzmán e influencer fitness tuvo que pagar mil 500 dólares.

“Estamos en condiciones de afirmar que se pagaron mil 500 dólares para que salga en libertad”, aseguró.

Finalmente, para reforzar lo revelado, mostraron las últimas imágenes que dejó Frida Sofía en sus redes sociales.

“Si tienen dudas… hace 19 horas, Frida hizo este live con este peinado y color de pelo. El mismo suéter por el cual fue arrestada”, concluyó.