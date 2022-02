¿Solari Pachuca-sa?

Las Águilas no levantan, llevan sólo 4 puntos y suman su tercera derrota consecutiva en casa

POR JOVIRA

Las Águilas, mal y de malas. Siguen en crisis y suman sólo 4 puntos.

Su marca es de 1 victoria, 1 empate y cuatro derroitas, tres de ellas en casa.

El panorama no es alentador, pero lo benévolo del torneo le puede ayudar para calificar al repechaje. Se requiere tener un torneo pésimo, mediocre, para no llegar a la fiesta grande del futbol mexicano.

América estrenó su tercer jersey, que fue pretexto para las críticas, ante Pachuca y el accionar sigue sin convencer a la afición.

Las Águilas fueron superadas por los Tuzos en el trámite del partido y se mantienen como uno de los coleros del torneo.

En el encuentro, Santiago Solari sorprendió con su parado en la cancha, pues Miguel Layún se desempeñó como contención en el medio campo.

Desafortunadamente las Águilas no pudieron con el despliegue de los visitantes y sufrieron mucho para defender.

Pese a que tardaron un poco, los goles del Pachuca llegaron, primero gracias a un buen contragolpe que Nicolás Ibáñez cerró al 28′.

Posteriormente Avilés Hurtado disparó de larga distancia y puso el balón al poste para que Memo Ochoa quedara lejos de atajar el tiro que se metió a la portería.

En el complemento, América equilibró el trámite y Henry Martín acercó al cuadro local con una gran media vuelta al 54′.

El partido se animó, el encuentro se rompió y los Tuzos cedieron la iniciativa para jugar al contragolpe, algo que resultó con su tercer gol del encuentro.

Anticiparon al cuadro local en la salida y Víctor Guzmán recibió entrando al área, se llevó a Ochoa y definió en el área chica para anotar al 75′.



Tras el resultado, las Águilas se mantienen en el lugar 16 del Clausura 2022 con sólo cuatro puntos de 18 posibles.

América no ligaba tres derrotas en el estadio Azteca desde el Clausura 2014 y no acumulaba cuatro derrotas en sus primeros seis partidos desde la temporada 1973-74.

Crisis americanista, es increíble esta situación, algo no esperado tras las grandes campañas que realizó en torneos pasados el equipo del técnico argentino.

La pregunta que surge en el Nido de Coapa es: ¿Solari Pachuca-sa?