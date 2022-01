Primera vez que inicia con triunfo el Azul bajo el mando de Juan Reynoso

Daniel Aceves Villagrán encabeza la función de boxeo, la primera actividad del presente año 2022

POR JOVIRA

En su primera actividad de impulso a las actividades físicas del año 2022, la Fundación Alfredo Harp Helú Deporte fomentó la realización de una función de boxeo en el Deportivo Ferrocarrilero, ubicado en la zona de Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco.

De igual manera la Fundación AHH Deporte entregó un set de boxeo, consistente en guantes, peras, costales, manoplas, vendas y aditamentos en general para la práctica del deporte de las orejas de coliflor, donde diariamente asisten centenas de jóvenes instruidos por el ex doble campeón mundial minimosca de boxeo, Isacc “Tortas” Bustos.



La función consistió en 16 combates entre jóvenes peleadores amateurs en ambos sexos.

“Me encontré un día a Daniel Aceves y le comenté que tenía la inquietud de hacer un gimnasio al aire libre porque por la Covid 19 los gimnasios cerraron y los niños querían entrenar y me dijo ‘¿por qué no lo haces?’. Es que sí se necesitan costales y todo esto que me trajo. Me dijo ‘hazlo, yo te voy apoyar’ y pues ya está la estructura, cumplimos y él también cumplió”, destacó el ex peleador ante la presencia de boxeadores adolescentes sus entrenadores, familiares y amigos.



De acuerdo con estudios de la Organización Panamericana de la Salud, la actividad física y el ejercicio moderado tienen efectos protectores contra la Covid-19, pues gracias a dichas actividades se fortalece el sistema inmunológico.

El director de la Fundación Alfredo Harp Helú Deporte, Daniel Aceves Villagrán, agradeció al ex monarca del orbe su tiempo y la voluntad para compartir su conocimiento y disposición al servicio de la juventud capitalina para que el boxeo mexicano siga siendo un gran activo en todo el mundo.



“Muchas gracias a todos las boxeadoras y boxeadores por dar una muestra el día de hoy, de que la pandemia de la Covid-19, con la variable de la Ómicron, puede ser combatida y prevenirse a través del deporte y la cultura física.

“Es importante que con estos 16 combates se enaltezca el boxeo y que también tenga el propósito de enviar un mensaje de resiliencia a la sociedad y que sepamos de que debemos seguir manteniendo las medidas sanitarias que indique el sector salud”, indicó Aceves Villagrán

Al evento asistieron el coordinador de boxeo del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva de la SEP, Pablo Romero Chávez, y su hijo el pugilista profesional y olímpico Juan Pablo Romero.