Es momento de defender nuestra casa: Del Moral

Que no engañen diciendo que se viola la soberanía nacional * Es un tratado que firmaron los gobiernos de tres países y se tiene que honrar la firma… ni modo

SERGIO M. ROMERO

De unos meses a la fecha, ya en pleno periodo del inicio del gobierno, bajo el régimen del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del personal de la cancillería de Marcelo Ebrard y de las dependencias del gobierno, al más alto nivel del caso, sobre la conclusión satisfactoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el relevo del T-MEC en los tres mismos países, que lo constituyeron libre de imposiciones ilegales de los 3 mismos países integrantes.

El mecanismo de la negociación fue de arriba abajo, tal como se iniciaron en tribunas públicas del país y la Unión Americana. Con los diversos alegatos de Estados Unidos, México y Canadá, durante un lapso de tiempo en que renunciaron en México los dos subsecretarios de Relaciones Exteriores, uno de ellos, devaluado inmediatamente a una importante dirección de América del Norte y el otro residiendo en una Universidad de la República China.

“Calmadas las aguas”, se comenta que el ingeniero químico Jesús Seade Kuri fue rescatado de su residencia en Hong Kong y elevado como representante plenipotenciario de México en las pláticas sobre la ratificación del multicitado T-MEC.

Para llegar hasta la firma solemne ocurrida protocolariamente en Washington, por los presidentes Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y Pierre Elliot Trudou, de EU, México y Canadá, respectivamente.

Ahí está, por ejemplo, entre muchos casos, la utilización por parte del gobierno de AMLO del nuevo T-MEC en materia laboral, por ejemplo, para descarrilar a la CTM y a un sindicato automotriz de General Motors, que fue obligado a celebrar dos elecciones de un sindicato supervisadas por la secretaria del Trabajo, que culminó con la “elección” de un nuevo sindicato en sustitución de la CTM que buscaba una reelección democrática.

Desde aquí se han dado complicadas cuentas de lograr acuerdos diversos, de difícil redacción sobre el sentido de la nueva transcripción del “borrador” sobre el texto del T-MEC, integrado por los mismos tres socios que integraron este previo acuerdo internacional, en que a pesar de estas altercaciones que han ocurrido, entre los socios del T-MEC, firmado por México, Estados Unidos y Canadá, no se han aclarado legalmente para determinarse en blanco y negro.

Ciertamente, el volumen de intercambios, sobre todo entre México y Estados Unidos, se presta para que existan discrepancias comerciales que pueden llegar a sendas disputas, cuando se radicalizan las negociaciones y se pierde la ecuanimidad.

Esta preocupación del representante de Estados Unidos en la negociación ante el T-MEC, Kenneth Smith, recomienda que haya mucho cuidado en tres álgidos temas: Energético, automotriz y agrícola.

En la realidad hay una larguísima distancia entre “Uy, qué miedo” y la cancelación del T-MEC.



La solicitud de consultas pedida por EU Canadá, que muy probablemente derivará en un arbitraje, no tiene que ver ni con la soberanía ni con el derecho que tiene un gobierno a determinar su política pública. No quieran engañar: Se trata de un asunto comercial en el que los quejosos señalan, con razón, que se toman medidas en contra de la competencia, en detrimento de las compañías de los otros dos socios.

Si México considera que se viola la soberanía con el T-MEC, puede tomar la determinación de salirse del acuerdo comercial. Es importante señalar esta versión del acuerdo comercial fue firmada por el actual gobierno y ratificada por el Senado de la República, mayoría de Morena, es decir, no se trata de un convenio que se heredó del periodo neoliberal.

Si el gobierno mexicano dice que se viola la soberanía nacional con el texto que ellos mismos firmaron, pues entonces romper el principal acuerdo comercial de México con el mundo.

Es claro que el gobierno no busca romper el T-MEC en aras de la supuesta soberanía energética, eso sólo funciona para el discurso en la plaza del Zócalo capitalino. Suena muy bien decir que el 16 de septiembre se dará una respuesta, parece sacado de manuales venezolanos o cubanos, pero no es la intención de fondo de esta administración.

Suena muy atractivo decir que se está defendiendo la soberanía y que aquellos quienes creen que el gobierno mexicano se equivoca son traidores.

No hay de otra: cumplir un acuerdo comercial firmado por la Cuarta Transformación se tiene que cumplir y no tiene nada que ver con la soberanía. Por lo pronto viene al rescate Jesús Seade. Estaremos pendientes.

[email protected]