Morena, entre el descrédito y la impunidad

La Sección Instructora y el Pleno de la Cámara de Diputados desechan petición de desafuero * El allegado al expresidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez gana las batallas * Se dispara la ola de violencia en el Estado de México

ALFREDO IBÁÑEZ

No cabe duda que el diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Cuauhtémoc Blanco, goza de total protección de su partido.

Y es que pese a la denuncia de presunto abuso sexual cometido contra su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, no ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa y finalmente sale victorioso.

Y es aquí donde entra la contradicción porque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siempre ha pregonado la defensa de las mujeres, su frase es “aquí llegamos todas”, pero todo indica que a su instrucción presidencial los legisladores morenistas lo mandan al cesto de la basura… ¿qué se puede esperar de unos legisladores de Morena que la hicieron menos el 9 de marzo pasado?

Sobre el polémico exfutbolista y exgobernador de Morelos pesaba una solicitud de desafuero a efecto de que respondiera por el delito que se le imputa.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados, donde su partido es mayoría, la Sección Instructora de ese órgano deliberativo con una ligereza inaudita determinó por exculparlo, lo purificó.

La pregunta que surge es dónde quedaron las palabras de Ricardo Monreal Ávila, quien dijo que no serían tapadera de nadie, que no habría carpetazo y que el desafuero de Cuauhtémoc no quedaría en el limbo. ¿Entonces qué pasó? Como dijera el personaje del gran comediante Eugenio Derbez, “¡que alguien me explique!”.

Resulta que por mayoría de votos determinó la Sección Instructora desechar la solicitud de desafuero contra el legislador morenista.

No es la primera vez que el improvisado político es señalado de incurrir en actividades ilícitas; anteriormente fue señalado de desviar 40 millones de pesos del gobierno de Morelos, así como de tener vínculos con el crimen organizado.

El allegado al expresidente Andrés Manuel López Obrador, una y otra vez gana las batallas gracias al manto protector de Morena. Sus aliados otra vez le extendieron carta de impunidad.

Y pasó lo que tenía que pasar: El Pleno de la Cámara de Diputados desechó la petición de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco.

EN EL ESTADO DE MÉXICO SE RECRUDECE LA VIOLENCIA: EMPRESARIOS Y POLÍTICOS SON ASESINADOS

Una ola de violencia envuelve al Estado de México, la misma que lastima tanto a quienes viajan en transporte público, los que asisten a los cajeros automáticos a retirar el dinero producto de su trabajo, a los comerciantes, así como a políticos y empresarios.

Todos por igual son afectados, nadie escapa a la delincuencia, a los grupos delictivos que florecen en la entidad.

Pese a los esfuerzos del gobierno estatal -que preside Delfina Gómez Álvarez- por ocultar los hechos, la realidad salta a la vista.

Recientemente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer que la entidad es una de las más peligrosas y violentas en todo el país.

Es alarmante la inseguridad que impera en territorio mexiquense; los ocho y hasta 10 asesinatos que se registran todos los días son una prueba fehaciente de ello.

La serie de homicidios dolosos coloca a la entidad, gobernada por Morena, en el segundo lugar, a nivel nacional, sólo superada por Guanajuato.

Es decir, las ejecuciones no cesan, al contrario, van en ascenso de ahí que tan sólo el primer mes de este año ya sumaban 150 crímenes de esa índole.

¿CONFLICTO DE GRUYEROS?

Los casos más recientes de la ola criminal se suscitaron en el municipio de Tlalnepantla apenas el jueves pasado.

En esa localidad mexiquense estaba prevista una reunión de empresarios locales con el presidente municipal, y a dicho lugar arribaron en moto dos sicarios y asesinaron a balazos a dos hombres de negocios que participarían en el encuentro.

Los asesinos sabían del evento y justo cuando las víctimas iban a ingresar al hotel los sorprendieron y los privaron de la vida; sus cuerpos quedaron en las escaleras de acceso del inmueble.

Uno de los occisos era el líder de la empresa de Grúas Búfalo. Por cierto, tanto las autoridades locales como las estatales aprovecharon la actividad de la víctima para establecer que el móvil del doble crimen podría ser la disputa que sostiene esa empresa con otras similares por el control en el municipio tlalnepantlense.

Una vez más evadieron su responsabilidad, repartieron culpas en tanto los agresores gozan de impunidad, pues hasta el cierre de esta columna no habían sido detenidos.

POLÍTICOS TAMPOCO SE ESCAPAN

Pero no sólo los ciudadanos de a pie y los empresarios son alcanzados por la ola criminal, también los políticos, pese a que gozan de poder y protección policial.

Ese mismo jueves, pero en el municipio de Ocuilán, y también a plena luz del día, dos funcionarios municipales fueron asesinados a tiros por sicarios, quienes viajaban a bordo de un coche particular.

Los hechos se registraron nada más y nada menos que frente al palacio municipal, zona altamente transitada y con fuerte presencia policiaca.

Se trata del regidor de Movimiento Ciudadano, Alejo Cedillo Cedillo, y el secretario técnico del ayuntamiento, Luis López. El primero de ellos perdió la vida en el lugar del ataque, en tanto que el segundo falleció en el hospital de la región cuando era atendido por personal médico.

El secretario de Gobierno estatal, Horacio Duarte, culpó de los acontecimientos a la administración municipal, pues dijo que hay elementos claros de ingobernabilidad y desestabilización.

Como ya es costumbre, sostuvo que la Fiscalía de Justicia mexiquense llevará a cabo las investigaciones pertinentes hasta las últimas consecuencias y se castigará a los responsables.

Nada más alejado de la realidad, pues hasta ahora lo que prevalece es la impunidad.

La instancia presidida por José Luis Cervantes Martínez está convertida en departamento de registro de los crímenes y delitos de su competencia, no resuelve nada y sólo se limita dar fe de los hechos.

Una de las promesas de campaña de la gobernadora Delfina Gómez fue precisamente combatir la inseguridad, se comprometió a instrumentar un plan integral de seguridad.

Aún tiene tiempo la maestra Gómez Álvarez de cumplir con su palabra empeñada de dar tranquilidad a las familias mexiquenses.

Por lo pronto ya cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas por su posible participación en el crimen doble frente al palacio municipal.

Según las autoridades del Estado de México, dos de los detenidos estarían ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más peligrosos del país.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que la detención se logró luego de un operativo realizado en la comunidad de Tlecuilco, donde localizaron a los sospechosos en posesión de motocicletas, una camioneta y chalecos tácticos.