Huracán, desastre natural; inseguridad, desastre nacional

Nos llueve sobre mojado * Como lo ha dicho en infinidad de ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador: “Sin seguridad no hay transformación” * Una tarea titánica para el sucesor de AMLO

MARKOFLOS

En el puerto de Acapulco, con motivo del huracán Otis, hicieron fuerza el desastre natural y el desastre nacional, la inseguridad.

Independientemente de los robos y la rapiña que se han dado con motivo de la crisis que dejó el huracán, la inseguridad que vive el estado de Guerrero, en particular Acapulco, ya son añejos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) respecto al segundo semestre de 2023, en los que da cuenta sobre la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país y entre las primeras diez figuran Chilpancingo y Acapulco.

A nivel nacional 6 de cada 10 mexicanos (62.3 %) consideran que no es seguro vivir en su ciudad.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) ha denunciado que uno de los delitos que ha cobrado importancia en Guerrero es que la delincuencia cobra hasta 50 mil pesos mensuales, por derecho de piso, a los negocios.

Reportó que las extorsiones del crimen organizado contra los pequeños, medianos y grandes comercios alcanzan 20% de sus ganancias y, en muchos casos, provocan la quiebra y desaparición de los establecimientos.

A través del informe Cobro de piso en el primer trimestre de 2023, la Anpec reveló que la delincuencia exige cinco cuotas diferentes a los comerciantes: derecho de piso, extorsión en carretera, cobro por derecho de tránsito, extorsión telefónica y seguridad familiar.

Los estados donde los comercios pagan las cuotas mensuales más altas por derecho de piso son: Guerrero, 50 mil pesos; Aguascalientes, mil a 50 mil pesos, y la CDMX: 300 a 25 mil pesos

En homicidio culposo, Acapulco ocupa la tercera posición con 237 casos. El primer lugar lo tiene Morelia (280), seguido de León (256). En cuarto sitio está Culiacán (190) e Irapuato (177). Pero… ¿por qué hay tanta violencia en Acapulco?

La principal causa es por la presencia de grupos criminales que operan impunemente en la región.

El narcotráfico y el crimen organizado encontraron en Guerrero un terreno fértil para sus actividades ilegales, aprovechándose de la pobreza y la falta de oportunidades que afecta a gran parte de la población.

Aunque la presencia de grupos criminales data de décadas, se recuerda que se acentuó cuando Félix Salgado Macedonio fue presidente municipal de Acapulco, entre 2005 y 2008.

Fue del dominio público que durante su gestión la violencia aumentó y la seguridad del principal centro turístico del estado se deterioró de manera brutal.

Desde 2007, diversos medios de comunicación locales y nacionales señalaron que durante su gestión se evidenció la presencia del Cártel de Sinaloa.

Arturo Beltrán Leyva, en ese tiempo todavía aliado a ese cártel, habría sido el operador en esa plaza.

Alguien podría explicar la razón por la que el Presidente de la República lo ha apoyado contra viento y marea, quería que fuera gobernador de Guerrero y como no lo logró impuso a su hija Evelyn Salgado, quien por lo visto todavía no se da cuenta en dónde está parada.

Félix Salgado había sido designado por López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como coordinador estatal de dicho partido en Guerrero.

Durante su campaña de AMLO a la Presidencia de la República se dijo que financió la campaña presidencial en esa entidad.

Como senador fue nombrado presidente de la Comisión de Defensa Nacional, como una muestra de “respeto” por las Fuerzas Armadas.

Se ha dicho que sin seguridad NO hay “Transformación” y dados los desastrosos resultados en este gobierno con una cifra récord que ya alcanza los 170 mil homicidios, habrá que esperar que la proxima presidenta o presidente de México abandone la irónica estrategia de “Abrazos y no balazos” y ponga en práctica políticas públicas serias en materia de seguridad.

Tampoco Acapulco tendrá un sano “RENACIMIENTO” si no se asocia con una profunda mejora en seguridad a la reconstrucción física de nuestro más importante lugar turístico del país.

En los escasos diez meses que le quedan al gobierno de la 4T ya poco o nada se podrá hacer al respecto.

Por lo anterior resulta oportuno y relevante lo que ha señalado José Angel Gurría en el documento “Proyecto de Nación”, programa de gobierno 2024-2030.

El documento parte del reconocimiento de que la inseguridad que sufre la sociedad mexicana es el principal reto que enfrentará el nuevo gobierno, por lo que para mejorar la seguridad pública y la procuración de justicia propone 12 líneas de acción: Convocar a un acuerdo político nacional para impulsar una reforma profunda del sistema mexicano de seguridad y justica, y avanzar en este tema con carácter de prioridad nacional; instituir un Sistema Nacional de Seguridad que permita dar coherencia y articulación a las tareas, atribuciones y responsabilidades de las distintas entidades de los tres niveles de gobierno a cargo de la seguridad.

Revisar y actualizar la agenda nacional de riesgos en función de las amenazas internas y externas a la seguridad nacional; en su diagnóstico, el documento sostiene que el país está envuelto en una ola criminal que alcanza cifras inéditas en nuestra historia.

“La expansión del crimen organizado es resultado de la complicidad abierta y/o de la ineficiencia de autoridades de los tres niveles de gobierno. Los delincuentes poseen una capacidad de fuego que compite con la de las Fuerzas Armadas y supera en mucho a las policías estatales y municipales.

“La gravedad de la situación nacional en materia de seguridad y violencia es claro reflejo de las debilidades institucionales y de la deficiente coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno”, subraya.

En dicho documento se reconoce que en el corto plazo el Ejército o la Marina no pueden abandonar funciones de seguridad pública sin que las autoridades civiles respectivas en los tres niveles de gobierno, como en diversos sectores del propio gobierno federal, desarrollen capacidades suficientes en seguridad.

Esto implica un proceso de transición bien planeado a efecto de retirar paulatinamente las funciones de policía y seguridad pública de la estructura militar y retirarlos de funciones de control administrativo civil (aduanas, aeropuertos, construcción de infraestructura, etc).

México solo será verdaderamente libre y democrático cuando logre desterrar la violencia y la inseguridad. Cuando millones de mexicanos puedan trabajar en paz, cuando las pequeñas y medianas empresas dejen de ser extorsionadas por los grupos de la delincuencia organizada.

Sin duda el candidato(a) a la Presidencia que plantee las mejores opciones para solucionar este lastre nacional tendrá una amplia preferencia entre los mexicanos que nunca votan, pero que ahora, al ver la tragedia que vive el país entero, saldrán a votar por quien tenga la capacidad y la voluntad para hacer de México un lugar donde nosotros y nuestros hijos podamos vivir en paz y seguros.

Tiene mucha razón el ex secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, cuando afirma que la inseguridad que sufre la sociedad mexicana es el principal reto que enfrentará el nuevo gobierno.

Sin seguridad no habrá reconstrucción en Acapulco ni en México, pero sobre todo los mexicanos no podrán vivir en paz. El país no lo merece.

Ojalá los aspirantes a la grande escuchen el principal reclamo de los ciudadanos.