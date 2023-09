Termina la faramalla y Claudia decide el destino de Monreal, Ebrard y Omar García

Su postulación estaba cantada desde hace dos años, cuando fue señalada por el “dedito” del Presidente Andrés Manuel López Obrador

LOS MALOSOS

Finalmente no hay fecha que no se cumpla y por fin termina la faramalla creada por el inquilino de Palacio Nacional. Si impuso a Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México, ¿por qué no hacerlo en su propio partido?

Claudia Sheinbaum Pardo, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, la candidata presidencial de Morena, perdón, pero así lo dijo Mario Delgado, cuando en realidad la función disputada es la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Su postulación, cantada desde hace dos años, cuando fue señalada por el “dedito” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A partir de esa fecha, la consentida de Palacio Nacional contó con toda la cargada del gobierno federal, así como de gobernadores de varias entidades del país con el sello morenista.

Para muchos fue un acto anticipado de campada, pues miles de espectaculares y bardas con la leyenda “¡Es Claudia….!” se instalaron en todo lo largo y ancho de la República y se derrochó mucho dinero público en su apoyo.

Por si lo anterior fuera poco, la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, movilizó a todos los servidores de la nación para apuntalar la candidatura de la única “corcholata” mujer.

A todas luces fue un proceso interno desigual, inequitativo, pero el gobierno federal y la dirigencia nacional de Morena, bajo el mando de Mario Delgado, se hiceron de la vista gorda.

Y hubo otra señal: Desde Palacio Nacional se tiró línea a la elite empresarial para que acogieran a la favorita del Presidente de la República.

La prueba más clara fue que evitaron los debates y participaron seis corcholatas para dividir la votación y los resultados, una manera de cuidar a Claudia, que más bien fue una instrucción del Presidente López Obrador.

Ante lo antes expuesto, las encuestas que realizó Morena fueron toda una verdadera faramalla, pues Sheinbaum entró a la contienda interna con una irremontable ventaja.

DÍA CLAVE PARA EBRARD, MONREAL Y OMAR GARCÍA

Tras la designación de Claudia como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T, la pregunta que surge es qué harán Marcelo, Ricardo y Omar.

La atención pública no está en los resultados que se den a conocer, sino en la postura de Marcelo Ebrard: ¿Romperá con Morena? ¿Se va a Movimiento Ciudadano? ¿Aceptará el premio de consolación en el Senado?

Marcelo está obligado a seguir en Morena, pues de no hacerlo le tienen abierto su expediente de la Línea 12 del Metro que lo llevaría a la cárcel y tendría toda la presión del Estado.

Al ser Claudia, pues también Ricardo Monreal ahora sí enfocará todas sus baterías para ir en la búsqueda por la candidatura para la gubernatura de la Ciudad de México, algo que presuntamente ya tiene pactado con el Presidente AMLO.

También con la designación de Claudia, Omar García Harfuch definirá su rumbo y ya se sabe que el Robocop mexicano quiere seguir trabajando con Sheinbaum y eso podría frenar que vaya por la Ciudad de México.

En el hipotético caso de que hubiera sorpresa este miércoles 6 de septiembre, un hecho que también sería con la anuencia del Ejecutivo federal, entonces García Harfuch dejaría la SSC-CDMX para buscar la candidatura morenista por la jefatura de Gobierno.

Lo real y concreto es que Omar García Harfuch no ha confirmado ni negado su posible candidatura al gobierno de la ciudad, sin embargo, se hizo revuelo en el mundo político porque coqueteó con la posibilidad en una reciente entrevista con el diario La Jornada.

No sólo es un día clave para AMLO y Morena, sino también para Ebrard, Monreal y García Harfuch, quienes definirán su destino en esta fecha 6 de septiembre.