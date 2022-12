Sólo la Alianza puede parar en seco a Morena

El balón está en la cancha del Senado, que decidirá el futuro del árbitro electoral * A diferencia de la Cámara de Diputados, en donde Morena aprobó la iniciativa del Presidente vía ‘fast track’, en el Senado se hará un estudio minucioso y serio, una revisión puntual de la minuta en pro de México

LOS MALOSOS

Pasó lo que tenía que pasar: El Presidente ganó en su marcha al mostrar músculo con acarreados de todo el país para reunir un millón 200 mil asistentes, a diferencia de la movilización ciudadana en donde se reunieron 800 mil presentes… y puro chilango, con la convicción de defender la democracia… una muestra palpable que Claudia Sheinbaum ya perdió la CDMX en el 2024.

Como lo dijo anticipadamente esta Casa Editorial: AMLO ganaba en la marcha, pero perdía en la Reforma Electoral… y así fue.

El Congreso tumba la reforma electoral de López Obrador y para no verse derrotados los morenistas recurrieron por la vía rápida al “plan B” del Presidente, la cual aprobaron y enviaron al Senado de la República sin pasar a Comisiones de San Lázaro, pues la avalaron ‘vía fast track’.

Al estilo autoritario, Morena impuso su mayoría relativa en la Cámara de Diputados para pasar cambios a leyes secundarias que quitan atribuciones al INE.

Pero el Plan B tiene un camino lleno de piedras, pues la oposición ya amagó con promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre diversas disposiciones de la iniciativa, en caso de aprobarse definitivamente.

La enmienda todavía tiene que ser refrendada en el Senado. El telón de fondo sigue siendo tres citas clave en las urnas: las elecciones estatales en Coahuila y el Estado de México en junio de 2023, y la carrera presidencial de julio de 2024. En abril próximo, se renovarán cuatro de los once consejeros del INE y el proceso comienza en una semana… la guerra ya se ganó, pero la batalla apenas empieza.

En pocas palabras se puede decir que se perfila, sobre todo, un triunfo pírrico para López Obrador, pequeño pero triunfo al fin, no olvidar que el Presidente que tenemos jamás pierde. Lo que hizo Andrés Manuel fue ganarse un reintegro cuando lo que buscaba el Preciso era llevarse el premio mayor.

AHORA ENTRA EN ACCIÓN MONREAL: EL BALÓN ESTÁ EN LA CANCHA DEL SENADO

La postura de Ricardo Monreal Ávila está clara: Descarta aprobar ley ordinaria sin observar los principios constitucionales.

El senador morenista ya sabía que la reforma electoral no sería aprobada en San Lázaro y adelantó que tampoco el Plan “B” es viable. “No es tan fácil que vayamos a una legislación ordinaria sin observar los principios constitucionales”, enfatizó.

Y fue más claro: No se puede legislar en una ley reglamentaria sin haber modificado la Constitución. En ese asunto no habría ministro de la Corte que votara en favor de la constitucionalidad y una norma que infringe la disposición constitucional.

Explicó que el Artículo 41 Constitucional está sobre-regulado, es el artículo de contenido con mayores candados en la historia del país. Recordó que las cuatro reformas últimas en materia político-electoral han ido sobre el 41 Constitucional.

Afirma que el Poder Legislativo debe actuar con prudencia y sensatez. No puede precipitarse ni dejarse presionar de sectores ni de nadie.

“Les digo con toda honestidad que enseño derecho, soy maestro de derecho y me vería muy mal que, si enseño derecho, soy maestro del posgrado, hiciera lo contrario a lo que enseño. De manera personal, yo no lo haré”, atajó.

Y afirma de manera categórica que si el INE regula y organiza la elección del 24 no se pone en riesgo nada.

‘NO HABRÁ IMPOSICIÓN NI REGRESIÓN’

El Senado hará un estudio minucioso y serio, una revisión puntual de la minuta. Se escuchará a la población que ha expresado su punto de vista sobre este tema, expresa el legislador morenista.

Monreal Ávila dice que será “escuchando y consensuando, no imponiendo y no incursionando en regresiones” para bien del país, de la transparencia y de la democracia.

Y manda su mensaje a todos los mexicanos: “Les puedo decir con toda honestidad que no se preocupen, en el Senado habremos de hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad constitucional, no vamos a actuar de manera improvisada, no vamos a actuar de manera precipitada, no vamos a actuar de manera irreflexiva”.

Así que las cartas ya están echadas: El destino del árbitro electoral ya está en la cancha del Senado, pues Ricardo tiene el balón que le dio San Lázaro.