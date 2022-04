Salen a la luz los acuerdos en lo oscurito en la CFE

Están descartados los ex gobernadores para decidir sobre la candidatura para el 2023 * Otra mentira más de AMLO

LOS MALOSOS

El autodestape de Alejandra del Moral, actual secretaria de Desarrollo Social en el gobierno mexiquense y ex presidenta del PRI Estado de México, como aspirante a la candidatura al gobierno estatal, sólo se hizo posible con la venia de su jefe, el gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Es claro que en política no hay casualidades. El anuncio de Del Moral a través de una entrevista en el periódico El Universal para anunciar el relanzamiento de la “Tarjeta Rosa” en apoyo a la población femenina en la entidad, es aprovechado por la funcionaria para responder una pregunta a modo, acerca de su interés por ser candidata a la gubernatura.

“¿Le gustaría ser gobernadora?

-Yo creo que a quién no le gustaría ser gobernador si eres una administradora pública de toda la vida, [una] política; yo creo que sí, sí me gustaría ser gobernadora, pero primero quiero ser la mejor secretaria de Desarrollo Social”. ( El Universal. Metrópoli 18.04.22).

Y es que a la par de la entrevista publicada en el diario capitalino, el gobernador Del Mazo relanza con bombo y platillo, y en una inusitada campaña mediática, no vista antes en ninguno de sus programas, su proyecto insignia “Tarjeta Rosa” -programa social con tintes electorales, para nombrarlo como es debido-, de la mano de Alejandra del Moral.

Atrás quedan las diputadas federales Ana Lilia Herrera y Laura Barrera. También los diputados federales Ricardo Aguilar y Carlos Hiriarte -ambos expresidentes del PRI estatal- y el diputado local Elías Rescala, quien había aparecido como carta fuerte por ser el hombre de todas las confianzas del gobernador Del Mazo, al igual que Ernesto Nemer, secretario general de Gobierno.

DEL MAZO MANDA

De este listado, sólo Nemer ha sacado la cara por el tema, pero más a manera de justificación por la decisión ya tomada por su jefe, que por defender su aspiración.

En una entrevista con el destacado columnista mexiquense, José Alam Chávez, Nemer aseguró “que las aspiraciones de los priistas mexiquenses a la candidatura a gobernador, no generan presión al interior del gabinete estatal, porque todos los políticos tienen derecho a tenerlas y son naturales, cualquiera aspira”, además opinó que “rumbo al próximo año no hay duda que el Partido Revolucionario Institucional ganará la elección”, en un claro mensaje al Partido Acción Nacional de que será el tricolor quien encabece la coalición para la contienda del 2023, si pretenden permanecer unidos.

Hasta hoy, los también señalados en el listado, ninguno ha hecho referencia públicamente sobre el destape de Del Moral, ni de continuar con su aspiración a la candidatura.

¿Será que ya recibieron línea del que manda en la entidad para bajarle algunas rayitas a sus deseos de entrarle a la contienda interna y alinearse en torno a la elegida?



¿O será también que Del Mazo lanza un mensaje para bajar los ánimos del ex gobernador Arturo Montiel, quien trabaja denodadamente para lograr, a como dé lugar, la candidatura de Ana Lilia Herrera, y sea la misma señal para cualquier ex gobernador que pretenda meter mano al proceso?

¿O es también un aviso para que el jefe político nacional del PRI, Alejandro Moreno, saque las manos del proceso en apoyo a sus delfines Ricardo Aguilar y Carlos Hiriarte, secretarios de Organización y Elecciones, respectivamente, en el CEN priísta?.

Queda claro, pues, que la decisión está tomada por el número uno en la entidad mexiquense: en su feudo, sólo él manda.

CHI-VE-T SON TIERRA SIN LEY… Y AMLO DICE QUE SON LOS MÁS SEGUROS DEL PAÍS

En un atentado a la inteligencia de los mexicanos y a la política de gobierno, Andrés Manuel López Obrador aseguró que Chi-Ve-T son los más seguros del país.

¿En qué cabeza cabe decir que Chiapas, Veracruz y Tabasco son los estados más seguros del país?

El Presidente debe saber que en Chiapas el gobierno de Rutilio Escandón ha perdido el control territorial de la zona indígena. Chenalhó, Pantelhó, Chalchiuitán, Larráinzar y Chamula son tierra de nadie, en donde “El Machete” desarmó a la Guardia Nacional y confiscó 53 armas de alto poder.



En Veracruz, Cuitláhuac García también ha sido rebasado por la delincuencia organizada y perdido el control. En grave provocación quedan cadáveres en las calles y nadie sabe quién es el autor material, no hay responsables, aunque Cuitláhuac asegure tener el control en la entidad.

En tanto que en Tabasco, la Encuesta Nacional de Victimización y la impresión de los tabasqueños sobre la inseguridad, determinan que el 85 por ciento viva con miedo en la entidad.

Si Chiapas, Tabasco y Veracruz son los estados más seguros, ¿cómo estará el resto del país?