¿Qué requiere el Presidente: Un César de la comunicación o un Jesús crucificado en diplomacia?

Sólo así acataría la instrucción del INE, pues las multas le hacen lo que el viento a Juárez * Reforma eléctrica y la Casa Morena, otros talones de Aquiles de AMLO * Omar García pone orden en la Policía Auxiliar

POR LOS MALOSOS

Ni duda cabe, pero el Presidente de la República últimamente está muy activo atacando a diestra y siniestra… y es que tiene tres piedritas en el zapato que no lo dejan caminar a gusto: Revocación de mandato, reforma eléctrica y la Casa Morena.

Esos tres talones de Aquiles no lo tienen de buen humor y es que esos tres temas son armas mortales para la oposición.

Por eso el Ejecutivo federal ya no ve quién se la hizo, sino busca quién se la pague.

Por lo pronto, el INE ya le pone otro ‘tapabocas’ al Primer Mandatario AMLO para que evite hablar de la revocación de mandato y así respetar la veda electoral, una medida cautelar que fue a petición del entonces opositor López Obrador, cuando le dijo al mandatario Vicente Fox Quesada “ya cállate chachalaca”.

Andrés Manuel fue el principal artífice para instituir la veda electoral, para no influir en el voto y que exista el “piso parejo”.

Eso que él pidió, ahora que está en el poder ya no le gusta… ¿quién lo entiende?

La pregunta que surge es si AMLO respetará la veda electoral, lo más seguro es que no, ya lo hizo la semana pasada y eso que ya se le había ordenado no hacerlo.

Cuando era opositor lo dijo… y ahora en el poder con más ganas: manda al diablo las instituciones.

Misión imposible que AMLO de aquí al 10 de abril próximo no emita comentarios, opiniones o señalamientos sobre la figura de revocación de mandato, que no hable de algún programa social, y más que no presuma logros… ¿lo respetará “ya sabes quién”? Yo lo dudo… y al Preciso no le importa que le pongan multa mientras se salga con la suya con la revocación de mandato. Sería bueno quitar la sanción económica y mejor meter el castigo de no hacer la revocación de mandato, solamente así respetaría la veda electoral.

EU ENDURECE ATAQUES CONTRA REFORMA ELÉCTRICA

Ahora sí la Embajada de Estados Unidos en México no se anduvo por las ramas y criticó la reforma eléctrica del Presidente AMLO al considerar que los consumidores estarían en desventaja.

“El Gobierno de EU ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México”, señaló, al informar de la visita del embajador Ken Salazar a proyectos privados de energía renovable en Baja California Sur.

La postura de la Embajada de EU se da un día antes de que John Kerry, Enviado Especial para el Clima del Gobierno de Joe Biden, llegue a México para reunirse con el Presidente López Obrador.

IMCO TAMBIÉN LANZA SU ADVERTENCIA: VIOLA EL T-MEC

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) considera que la iniciativa de reforma eléctrica promovida por el Primer Mandatario “podría generar obstáculos para el aprovechamiento del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.

IMCO se lanza más a fondo al considerar que “genera conflictos con sus disposiciones, afecta el mercado energético regional y a los exportadores de México y, al final del día, resta atractivo al país como alternativa de inversión frente a China”.

Y lanza su advertencia: “México corre el riesgo de tener que defender su política energética en paneles internacionales. Estados Unidos y Canadá, al igual que actores privados del sector energético, podrán recurrir a las protecciones que ofrecen tanto el TLCAN como el T-MEC para impugnar la reducción de su participación permitida en el sector, la cual está contemplada en el tratado”.

O sea que estos conflictos “abren la puerta para un número de controversias que afectarían las relaciones comerciales de la región”… ¡Sopas!

Amenaza que, en caso de un panel en contra de la política energética de México por parte de alguno de los países de la región, nuestro país tendría que “defenderse en la arena internacional”… y ya sabe que en litigios internacionales México siempre pierde.

OMAR GARCÍA PONE ORDEN EN LA POLICÍA AUXILIAR

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, no se tienta el corazón para poner orden en sus corporaciones policiales… y más cuando se trata de malos funcionarios públicos.

Resulta que tras la difusión en donde se ve a la subdirectora de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Gladys Galaviz, en una fiesta improvisada en el estacionamiento del organismo, García Harfuch dio la instrucción de realizar una investigación y aplicar un castigo ejemplar a los malos elementos.

Fue así como el Órgano Interno de Control informó que ya existe una investigación por el mal uso de las instalaciones.

Omar García sigue en su función principal de dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos en su tránsito por las calles, por lo que siempre tiene lista la escoba para ‘barrer’ con los malos elementos policiales.