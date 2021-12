Omar García, madrugador y trabajador

Ricardo Monreal juega bien la pelota de su maestro López Obrador * Santiago Nieto, experto en las finanzas

POR LOS MALOSOS

Si se confirma lo que publicó la periodista Peniley Ramírez, los mas poderosos políticos y empresarios del país podrían esperar un “golpe de timón” en favor de los radicales de la 4T, con ‘línea’ del líder supremo, López Obrador.

Definitivamente, como lo advertimos cuando llegó Pablo Gómez a la UIF, la 4T tiene que estar bien ‘alineada’ si no quiere llevarse sorpresas, debido a que Pablo Gómez actúa apegado a la ley.

Ante esto, no es casual que esta Unidad de la SHCP haya pedido -entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre- información de poderosos personajes.

En la lista hay grandes políticos: Tomás Zerón, Alfredo Del Mazo, Silvia Beltrones (hija de Manlio Fabio), Elba Esther Gordillo (ex aliada).

Hay también empresarios: Ricardo Salinas (¿ya rompió con AMLO?), Olegario Vázquez Raña (Fox), María Asunción Aramburuzabala y Alberto Bailleres (Grupo Monterrey y Tec), Germán Larrea (enemigo Napito), Ramiro Garza (Pemex) y Juan Armando Hinojosa (Peña Nieto).

Pero la ley es pareja y también están personajes de la 4T: Julio Scherer, Jorge Arganiz, Julia Abdala (Bartlett) y Guadiana. En muchos de estos casos se presume “Fuego amigo” que sale de Palacio Nacional.

En el café político se menciona que todos los escándalos que últimamente le están afectando al Presidente tienen como origen los despachos del gabinete… y seguramente mientras pase más tiempo del sexenio, crecerán muchas polémicas y todo porque AMLO desató los demonios al adelantar la sucesión presidencial.

CRÍA CUERVOS Y TE SACARÁN LA CANDIDATURA

Hijo de tigre, tigrillo. Es de resaltar que el discípulo político de AMLO, Ricardo Monreal, juega bien la pelota de su “maestro”.

Monreal hace declaraciones de amor eterno y al mismo tiempo una amenaza abierta de que va por la candidatura de Morena a Presidente.



Con esa actitud pone un dique para que su jefe político hable mal de él. Ya consiguió que ‘El Peje’ lo ignore y eso le da margen de maniobra para preparar y planear su campaña 2024.

Es un político vivo y astuto, pues ha practicado esa estrategia desde hace muchos años.

Cuando militaba en el PRI y no le dieron la candidatura para la gubernatura de Zacatecas se cambió de partido… ¡y ganó!

Sabe Ricardo que Andrés Manuel no lo puede atacar… y más cuando expresa que “AMLO es la historia”… tan es así que en las mañaneras, cuando le preguntan al Presidente sobre declaraciones de Monreal, el Ejecutivo federal evade caer en confrontación.

Una jugada magistral de Monreal… Muy listo y muy vivo el senador morenista.

SANTIAGO NIETO, EN EL OJO DEL HURACÁN

Qué chiquito es el mundo y cómo cambian las cosas con el paso del tiempo.

Resulta que Reforma publicó el lunes pasado que siendo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en 25 meses, Santiago Nieto acumuló cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos, y que por estos hechos fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito.

Claro que la demanda no prosperó, pues era funcionario y tenía el manto protector de Palacio Nacional.

La corrupción e impunidad en su máximo esplendor en un gobierno de la Cuarta Transformación que dice combatir precisamente eso, corrupción e impunidad, pero se confirma que las palabras se las lleva el viento.

El acusador, el hombre honesto y transparente que iba contra los corruptos (claro, de la administración anterior) ahora queda en evidencia con la publicación de Reforma.



Bien dicen “cae más rápido un hablador que un cojo” o “en boca cerrada no entran moscas”.

Pero más rápido que furioso Santiago respondió a las acusaciones:

“Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas.

“No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, escribió Nieto en sus redes sociales.

Cabe señalar que Radio Fórmula difundió que la “oficina de Santiago Nieto” reportó que las mensualidades de su departamento en Santa Fe, de 8.2 millones de pesos, y de su casa en Querétaro, de 1.6 millones de pesos, se pagan con la renta de los mismos inmuebles.

Un negocio redondo, un arte que posee Santiago Nieto en las finanzas, por algo fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.