Morena traiciona a Higinio Martínez

Desde hace más de 25 años, su centro de operaciones es la alcaldía Cuauhtémoc * Salvador Santiago Salazar recolecta los recursos económicos para apoyar a la alcaldesa y al presidente de la Jucopo del Senado

LOS MALOSOS

En estos últimos días se ha mencionado a Salvador Santiago Salazar como el posible sustituto de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc en caso de que sea destituida.

Pero el mejor conocido como ‘Chava Chava’ desde hace 25 años ocupa cargos públicos y ya ha sido acusado de corrupción.

Cuevas prometió una limpia de funcionarios cuando tomara posesión como alcaldesa de Cuauhtémoc, pero hasta el momento ‘Chava Chava’ sigue operando en dicha demarcación, una persona muy conocida entre comerciantes establecidos e informales.

Sandra sabe de “Chava Chava” y de lo que se dice de él, pero eso ya no le importa, pues Salvador le recolecta los recursos económicos tanto para ella como al senador morenista Ricardo Monreal.

No olvidar que las campañas no son baratas ni se pagan solas, se requiere dinero y para eso no hay mejor experto que Santiago Salazar, quien ya se menciona como el alcalde sustituto en caso de que Sandra sea destituida.

“Chava Chava” tiene una historia de por lo menos dos décadas en la Cuauhtémoc, que se ha escrito en torno a señalamientos sistemáticos de corrupción.

Los comerciantes ambulantes le tienen miedo, pues es muy dado a tomar represalias.

¿QUIÉN ES CHAVA CHAVA?

Comentan que llegó a la Cuauhtémoc hace 20 años como parte de un equipo encabezado por Agustín Torres.

Torres a la postre se convirtió en delegado de esa demarcación.

Santiago Salazar comenzó a escalar puestos dentro del gobierno, desde jefe de Unidad en el área de Vía Pública hasta subdirector de Verificación y Reglamentos. Este último cargo lo desempeñó durante la administración de Ricardo Monreal hasta la posición actual de director general de Gobierno.

“Chava Chava” ha tenido posiciones de gestión. Asimismo, tiene relación directa y control del comercio informal. Ello a lo largo de las administraciones de José Luis Muñoz, Alejandro Fernández, Agustín Torres, Ricardo Monreal, Néstor Núñez y ahora con Sandra Cuevas.

Con “Chava Chava” se han normalizado prácticas como los cobros de piso a vendedores informales.

Sandra no debe echar en saco roto todo lo que se dice de él, sería una mancha más a toda la serie de denuncias que tiene en su contra, que hasta el momento ha salido avante, casi una mujer maravilla, no pueden con ella, pero un consejo sano es que debe controlar sus impulsos, pues muchos ya saben que es de mecha corta y lo que hacen es sólo provocarla para que ella caiga en el garlito y les dé la nota.

Y un dato a resaltar es que su área de prensa no está al cien con ella, pues ellos tienen su empresa y aparte están en comunicación social con la alcaldesa, dobletean como se dice de forma popular, y el que tiene dos amos con uno queda mal.