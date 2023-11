Morena también tiene su Tucom

Los radicales del partido guinda van Todos Unidos Contra Omar * ¿Quién no se acuerda de Todos Unidos Contra Madrazo? * En Jalisco surgió el Todos Unidos Contra Morena * Ahora las tribus del partido guinda se unen para derrocar al puntero de Morena y quien tiene la preferencia de los capitalinos * Jesús Ramírez, la mano que meció la cuna en el evento de Sheinbaum con el vacío del Estadio Azul * Martí Batres ‘prende la mecha’ con su presunto audio en apoyo a Clara Brugada * Periodistas, acatando la orden de Palacio, como Hernán Gómez, Viri Ríos, Anabel Hernández y Julio Astillero, inician la embestida del ‘fuego amigo’ en contra del ex titular de la SSC-CDMX

LOS MALOSOS

Por lo visto el Tucom llegó para quedarse. Quién no se acuerda que se dio a conocer en los tiempos del PRI, de cuando era dirigente nacional Roberto Madrazo Pintado.

Madrazo traicionó a Elba Esther Gordillo y ésta, en venganza, hizo su agrupación de Todos Unidos Contra Madrazo, una frase que sí le afectó a Roberto Madrazo, quien finalmente perdió la elección presidencial.

Años después, en Jalisco, la gente -inconforme con Morena- se volcó en apoyo a Movimiento Ciudadano y salió a relucir la frase Todos Unidos Contra Morena… y resultó porque el partido guinda no pudo vencer a Enrique Alfaro, quien finalmente ganó la elección de la gubernatura del estado jalisciense.

Y en este año, los radicales de Morena, las tribus del partido guinda, se vuelcan en apoyo a Clara Brugada y se unen para no permitir que Omar García Harfuch llegue a la gubernatura de la Ciudad de México.

El Tucom de Morena (Todos Unidos Contra Omar) se valen de todo para derrumbar el pedestal del ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

Pese a que Claudia Sheinbaum tiene el bastón de mando, otorgado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, les vale queso a los disque morenistas de hueso colorado.

El plan orquestado está bajo la dirección de Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, con el apoyo de Martí Bates, jefe de Gobierno de la CDMX, y de Francisco Chíguil, quienes tienen la misión de descalabrar al candidato de los capitalinos.

Para su proyecto, también se valen de sus medios aliados y de periodistas morenistas, tales como Viri Ríos, Hernán Gómez, Julio Astillero, además de la colaboración estrella de Anabel Hernández, quien no pudo prender la mecha con su caso del “Mini Lic” en contra de Omar García.

DIVISIÓN INTERNA

La paridad de género y la división interna del partido guinda fueron las dos causas principales por las que la dirigencia nacional decidió posponer el anuncio de los resultados de sus encuestas para elegir candidatos a gobernadores y jefe(a) de Gobierno de la capital hasta el próximo 10 de noviembre.

Y es que el encontronazo subió de tono entre los grupos que respaldan a los dos principales aspirantes capitalinos, Clara Brugada y Omar García Harfuch, desde el pasado fin de semana y llegó directamente a las cabezas de los dos grupos que se disputan la candidatura: Claudia Sheinbaum Pardo y Jesús Ramírez Cuevas, quien seguramente tiene el aval de AMLO, pues no creemos que se mueva por la libre.

Claudia Sheinbaum Pardo lo sabe y se la tiene guardada a su antiguo amigo y aliado, Jesús Ramírez, a quien acusa de ser “el principal operador y orquestador” de la campaña de ataques, desprestigio y acusaciones en contra de su candidato, Omar García, al grado tal que Claudia le habría pedido al Presidente AMLO un alto a su vocero e incluso pedirle que lo relevara porque está rompiendo la unidad del partido en la capital del país.

En los pasillos de Palacio se comenta que a Jesús lo ubican tanto en el cuartel claudista como en el de Omar, como “el jefe de la campaña de Clara Brugada” y la mano que está moviendo plumas, sitios informativos y hasta a intelectuales y militantes del partido para descalificar y tratar de cerrarle el paso a toda costa a la candidatura de García Harfuch, promoviendo publicaciones en su contra.

Una muestra de la división al interior de Morena fue que se pospusieron los resultados de las encuestas por la tensión y el rompimiento que ya tiene lugar en la CDMX.

Durante los cinco años de gobierno Sheinbaum y Cuevas fueron amigos y aliados, pero hoy están confrontados por Omar.

El influyente vocero presidencial era leal e incondicional al proyecto de Claudia, fungía como puente de enlace entre el Presidente y la exjefa de Gobierno, que siempre tuvo un trato privilegiado en la Presidencia.

Pero hoy en día la relación está fracturada, al punto de la ruptura… y todo porque la mano de Jesús estuvo detrás del fracaso del evento en el estadio Azul.

Sheinbaum tuvo que cancelar su participación en un evento masivo en el Estadio Azul, donde se firmaría el “Acuerdo de Unidad Nacional” promovido por la coordinadora, debido a que no pudieron llenarle las instalaciones deportivas y prefirió no salir ante las imágenes contundentes de un estadio semivacío.

Pese a que el evento se organizó con tiempo y de que se nombró a varios políticos de Morena, incluidos los aspirantes, como “responsables” de movilizar a las personas y militantes desde las 16 alcaldías capitalinas, el fracaso fue evidente, hubo fallas y descuidos en la logística y la organización.

Tras el enojo personal de la candidata, vino a la mente la “Maldición del Estadio Azul” que le ocurrió a Josefina Vázquez Mota en el arranque de su campaña presidencial en 2012.

Claudia está que no lo calienta ni el sol, fue Jesús Ramírez quien operó para que varios de los “responsables” que debían movilizar y llevar a la gente al estadio, no cumplieran con las cuotas que les fijaron y de esa manera sabotear el que, creían, sería también un evento para exaltar la candidatura de García Harfuch.

La confrontación interna está desatada entre los llamados “radicales” de Morena… y lo peor: El liderazgo de Sheinbaum está en riesgo… y más si no logra apaciguar a sus antiguos amigos que la apoyaban en todo, pero que se le han rebelado y enfrentado a partir de su decisión de que sea Omar García el candidato a jefe de Gobierno, bajo el argumento de que sólo él puede recuperar el voto de las clases medias capitalinas que perdió Morena en los comicios intermedios de 2021.

Así como el “Otis” en Guerrero, al interior de Morena, en la Ciudad de México está pegando también un huracán político que amenaza con fracturar al partido gobernante y con poner en riesgo la recuperación de la capital de la República, cuyo control político total perdieron en las últimas elecciones locales.

Por Omar García, Sheinbaum podría sufrir los efectos de una fractura, su liderazgo nacional como candidata también se debilitaría de cara a la contienda presidencial que se le podría complicar a la doctora.

PRESUNTO AUDIO DE BATRES ‘PRENDE LA MECHA’

Un polémico audio difundido la noche del martes 31 de octubre, con la voz del jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarram, en el que se le escucha dar órdenes a alguien de su equipo para afectar a García Harfuch en la carrera por la candidatura en la Ciudad de México, generó malestar en el partido guinda.

Lógico, Batres negó haber dicho esas palabras y asegura que la grabación está hecha con inteligencia artificial. Pero las sospechas nublaron el escenario.

La grabación, real o no, calienta los ánimos al interior del partido gobernante, donde figuras de la primera línea se han volcado silenciosamente a operar en contra del exjefe de la policía y en favor de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, de momento segunda en las encuestas, aunque ella diga que hay empate técnico.

El favorito en las mediciones y quien goza de la preferencia de los capitalinos, García Harfuch, no ha logrado replicar dentro de las filas morenistas la popularidad que tiene fuera del partido.

Algunos grupos de la formación guinda se posicionaron del lado del exsecretario de Seguridad, pero sus aspiraciones generaron mucha incomodidad en el ala dura de Morena desde el primer minuto.

Es curioso que a nueve días de la definición de la candidatura a la Jefatura de Gobierno comenzó a circular el audio de Batres que cimbró una vez más la superficial cordialidad.

El mensaje llega además en medio de las tensas negociaciones por la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de exigir a los partidos que postularan a mujeres en cinco de los nueve estados que eligen gubernaturas en las elecciones de 2024.

“Tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género”, comienza diciendo la voz de Batres en referencia a la normativa que ordena la paridad de género en las candidaturas.

La grabación, que parece ser un audio de Whatsapp, menciona a un grupo de periodistas, críticos con García Harfuch, a los que pide que se contacten para pedirles que publiquen cosas en contra del exsecretario.

“Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes, y seguir sacando encuestas que pongan empate”, agrega.

Luego finaliza con una referencia a Sheinbaum, quien lidera actualmente el movimiento político: “No es que no quiera hacerle caso a la jefa, es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad”.

Batres salió enseguida a negar que esas palabras hayan sido suyas.

“Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de Morena en la Ciudad de México. Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real”, publicó en la red social X la noche de ese mismo martes.

El mensaje de Batres no alcanzó para aplacar las sospechas en el equipo de García Harfuch. Algunos seguidores incluso difundieron una especie de verificación de audios creados con inteligencia artificial que determina que la grabación con la voz del jefe de Gobierno es en un 95% “una voz natural”.

La crisis por el audio de Batres no es la única que ha enfrentado la interna morenista por la Ciudad de México esta semana.

El intento de García Harfuch por dejar la policía y pasarse a la política ha hecho crujir también los cimientos de la alianza gobernante en la capital.

Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde Ecologista en Ciudad de México, amagó con romper la coalición en la ciudad si el exsecretario de Seguridad no era finalmente el candidato.

Las tensiones obligaron a Sheinbaum a salir a explicar que no tiene ningún favoritismo en la carrera por la capital.

“Es importante y lo quiero decir, muy, muy claro, que en mi caso o en el caso del presidente de Morena, o en caso de los que están participando en todo este proceso, no hay favoritos y no hay favoritas”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.

“En el caso de la Ciudad de México, y lo menciono porque fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tampoco hay favoritos o favoritas por parte mía”.

La candidata presidencial de la formación guinda concluyó su mensaje pidiendo a sus compañeros que no cayeran en “politiquerías, en divisiones internas”.

CLARA BRUGADA, MOLESTA POR APOYOS A OMAR

Después de que la dirigencia del PVEM en la Ciudad de México aseguró que rompería la alianza con Morena si Omar García Harfuch no resultaba ganador de la encuesta del partido, las molestias al interior de Morena se hicieron patentes desde el equipo de Clara Brugada.

Nombrado vocero de la campaña de Clara Brugada en la Ciudad de México a principios de octubre, el senador César Cravioto rechazó la postura del líder del Partido Verde en la capital del país y aseguró que este tipo de declaraciones no abonan a la democracia.

El también excomisionado para la Reconstrucción en la ciudad, luego del sismo de 2017, dijo que la declaración de Jesús Sesma es “inapropiada” y le hizo un llamado a que esta sea desmentida.

“La declaración inapropiada de Jesús Sesma respecto a que su partido en la CDMX valoraría ir en coalición con Morena si el candidato no es Omar García Harfuch, no abona a la democracia interna que busca el movimiento de transformación”, indicó César Cravioto en sus redes sociales.

El senador del ala radical de Morena hizo un llamado al Partido Verde para que se apegue al resultado que marcará el proceso interno, así como no incidir en la decisión que la ciudadanía y simpatizantes de Morena tomarán en los próximos días.

HERNAN GOMEZ LE DA ‘HASTA CON LA CUBETA’ A GARCÍA HARFUCH

El comunicador Hernán Gómez Bruera sufrió una serie de bromas pesadas en pleno programa en vivo por la polémica del audio filtrado presuntamente de Martí Batres sobre Omar García Harfuch.

Durante la transmisión del programa conducido por Luis Cárdenas en MVS, el analista Juan Ignacio Zavala se la pasó haciéndole bromas pesadas a Hernán Gómez por el supuesto audio sobre García Harfuch y donde éste es mencionado, junto con la periodista Viri Ríos, de hacerle una campaña en contra al exjefe policiaco.

Según Juan Ignacio Zavala los hechos coinciden con lo que se señala en el audio, pues “Hernán le da hasta con la cubeta a Omar García Harfuch” en redes sociales, y en los programas en los que participa y “Martí Batres dice las mismas cosas que también dice Hernán”.

“Yo que tú sí averiguaba, porque igual están vendiendo servicios que no son ciertos”, bromeó el analista.

En su exposición, Hernán Gómez exponía por qué consideraba que Omar García no sería un buen candidato de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y al hacerlo, refiere cómo Viri Ríos lo explicó bien en su columna de Milenio, lo que provocó nuevas burlas en su contra.

“Lo que se necesita en esta ciudad es que los electores que simpatizan con la 4T salgan masivamente a votar y Viri Ríos lo escribe de forma muy elocuente en Milenio”, dijo Hernán Gómez en su intervención. A lo que Juan Ignacio Zavala no dudó en responder: “¿Ves? Viri, Hernán, Ana y Martí, gran equipo”.

Enseguida el hermano de Facundo criticó que “ocho de cada 10 columnistas están a favor de Omar” y, según él, los que no están a favor de García Harfuch reciben presiones, a lo que inmediatamente Zavala volvió a replicar “de Martí (Batres)”… “no de Martí, de la gente de Omar”, aclaró Gómez Bruena.

Hernán Gómez defiende a Batres al señalar que el audio sobre Omar fue hecho por el equipo del exjefe de la policía capitalina para golpearlo, porque es de los pocos que se ha atrevido a criticarlo abiertamente y porque “tiene credibilidad”.

“¡Sí, wey!”, reaccionó irónicamente Zavala.

Ya para finalizar, Luis Cárdenas les pidió a ambos que dieran sus cuentas de la plataforma X para que los radioescuchas los siguieran y al momento de decir su usuario, Hernán Gómez dijo: “@HernanGómezB con B de bueno” y Zavala remató: “B de Batres”.

ASTILLERO, OTRO GOLPEADOR CONTRA GARCÍA HARFUCH

Según Julio Astillero, la candidatura del extitular de la SSC-CDMX representaría “un retroceso” para todas las causas progresistas que han florecido en la Ciudad de México desde 1997.

En una editorial para el programa Astillero Informa, dijo que, de ganar la jefatura del gobierno capitalino, García Harfuch estaría comenzando su “carrera por la Presidencia” de la República rumbo a 2030, así como le sucedió a Claudia Sheinbaum en 2018, año en el que fue electa.

Para el periodista, Omar García no tiene una postura política ni una “definición ideológica” clara. Por el contrario, representa a los “intereses policiacos” más vinculados con la derecha.

Afirmó que su postulación responde a una decisión de “élite”, es decir, de las “cúpulas” morenistas que plantean lanzar una candidatura pragmática que mantenga “tranquilas a las clases medias”.

Afirmó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, solo beneficiaría las aspiraciones del llamado “superpolicía”, ya que dividiría el voto de izquierda, restándole apoyo a Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa y principal contendiente de Omar.

GARCÍA HARFUCH EXHORTA Y HACE UN LLAMADO A LOS RADICALES DE MORENA

Tras las críticas por su perfil policiaco, Omar señala que ser policía no es una ofensa.

“¡Es mi máximo orgullo! Yo me metí a la policía con miles de jóvenes porque queríamos servir y la policía me dio esa oportunidad. En todos los lugares donde he estado no ha habido una sola persona que me diga: ‘Oye Omar, es que eres policía’. Al contrario, la gente dice: ‘Nos vale si eres policía, doctor, empresario, nada más ven y resuelve’. Y la policía sabemos hacer eso, sabemos resolver.

“Claro que ha habido abusos policiales en la historia de nuestro país, pero recordemos que eran ordenados por políticos, y eso es lo más importante, que la policía no actuaba sola”, añade.

Defiende su gestión al frente de una corporación de 80,000 elementos; repasa la disminución de varios indicadores delictivos, afirma que hubo casos aislados de corrupción interna y asegura que nunca se reprimió la protesta. “Jamás hubo detenidos en manifestaciones”, dice. “Cualquier acto de represión es reprobable y nosotros nunca, en toda la administración de la doctora Sheinbaum, nos condujimos de esa manera”, agrega.

“Yo tengo la oportunidad de cambiar esa percepción, que la gente, los más radicales de izquierda, abracen a la policía, abracen al Ejército… Bueno, vean, ¿quién es el líder de izquierda más importante del planeta?”, enfatiza García Harfuch.