La Alianza en el Edomex está más sólida que nunca

Pese a los nubarrones que anticipaban una ruptura * Alejandra del Moral reconoce el trabajo legislativo de Enrique Vargas del Villar y fue hasta su oficina para felicitarlo por la aprobación de la iniciativa de los gobiernos de coalición, requisito fundamental para consolidar la alianza opositora… ¡y van con todo para el 2023!

LOS MALOSOS

Esta Casa Editorial siempre lo dijo: La Alianza Va por México está firme e irá con todo en las gubernaturas por el Edomex y Coahuila, pese a la pausa que se dio a nivel nacional por los escándalos de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.

Hubo advertencia del líder nacional panista, Marko Cortés, quien dijo que también estaba en pausa la alianza en el Estado de México.

Se hizo mucho ruido y muchos mexicanos estaban desconcertados, pues sabían perfectamente que si no se daba la Alianza, le hacían el trabajo a Morena y Delfina iba en caballo de hacienda rumbo a Toluca.

Alito vuelve a invitar al PAN y al PRD para dialogar sobre la alianza opositora, invitación que aceptó Jesús Zambrano.

Pero el detonante para reactivar la Alianza Va por Estado de México se dio en el Congreso mexiquense.

El gran trabajo realizado por los parlamentarios, en especial de Vargas del Villar, coordinador de los diputados panistas, dio como fruto que se aprobaran en el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de gobiernos de coalición, una condición vital para que existiera la posibilidad de concretar la alianza… y se dio: la alianza toma fuerza, muestra un mensaje de unidad y está más sólida que nunca.

ALEJANDRA Y ENRIQUE CIERRAN FILAS POR EL ESTADO DE MÉXICO

Tras la aprobación de la iniciativa de gobiernos de coalición, la llegada de Alejandra del Moral al Congreso mexiquense causó mucho revuelo… y más porque llegó directo a la oficina del panista Enrique Vargas.

Este hecho fue un claro mensaje claro de que van juntos para la elección del 2023, junto con el PRD.

Y es que en Morena hacían “chonguitos” para que los tres partidos no fueran juntos en la elección por la gubernatura en 2023, pero lo que parecía una alianza rota ya se recompuso y los acuerdos se han retomado.

Hay algo en común entre Del Moral y Vargas que los une: el amor por el Estado de México y por el país entero. La priísta y el panista cumplen con los requisitos para ser candidatos a la gubernatura mexiquense por parte de la Alianza Va por el Estado de México… y seguramente antepondrán primero lo mejor para el Edomex, para el país, por encima de los intereses personales.

MESAS DE TRABAJO PARA ELEGIR AL CANDIDATO

Vargas del Villar revela que la Coalición Va por México realizará mesas de trabajo para elegir a la candidata o candidato para las elecciones del Estado de México.

”Primero saber qué es lo que quiere el Estado de México, qué es lo que les podemos ofrecer en conjunto, qué les vamos a decir y qué va a cambiar del Estado de México”, añade.

Mencionó que para el 2023 Morena no ganará la entidad mexiquense, destacando que quiere un México donde haya más empleos, principalmente que los jóvenes tengan más oportunidades.

“Yo no quiero un México como Venezuela, Yo no quiero un México como Cuba, yo quiero un México que se hable de inversiones… yo no quiero un México como el que Morena quiere”, agrega.

Enrique Vargas expresa enfáticamente que: “En el 2023 le vamos a ganar a Morena, en el 2023 no vamos a dejar llegar a Morena al Estado de México”.

PRI, PAN Y PRD TIENEN TODO PARA GANAR

Es real: La Alianza opositora está fuerte y ya consolidada la Alianza Va por el Estado de México, se conformará un trabuco muy difícil de vencer.

El desplome de Delfina Gómez en las encuestas es inercial y eso que, con su destape adelantado, se preveía que repuntara, sin embargo, entre los mismos morenistas no gustó el modo, ni el desplazamiento de los liderazgos locales, como el del senador Higinio Martínez y Fernando Vilchis, de Ecatepec, entre otros, con su nominación, además de que los negativos que arrastra la extitular de la SEP son más altos que cualquiera de sus eventuales contrincantes.

Dice la encuesta en cuestión que Morena, PT y PVEM lideran las preferencias electorales con 46 por ciento de apoyo, tan solo seis puntos por encima del bloque opositor… Se cerró la brecha entre Morena y la Alianza.

Todos los indicios dan cuenta de que el priísmo mexiquense está fuerte, y ya con la Alianza es un trabuco muy difícil de vencer.

Claro, para nadie es un secreto que el candidato aliancista se enfrentará contra todo el poder del Estado, al tiempo de que se intentará de todo, incluso más allá de los que ha ocurrido en otras elecciones estatales, en donde hay claras evidencias de la participación del crimen organizado y de los gobernadores en funciones.

Pero en el Edomex no pasará eso: No entra en los planes de Del Mazo entregar la plaza, como pasó en otros estados en elecciones pasadas, quienes traicionaron a la causa y sucumbieron los gobernadores salientes ante la 4T para gozar de impunidad.

MORENA EN PICADA

Por cierto, ha sido muy comentada la última encuesta presentada por el periódico El Financiero, y cómo no, sus resultados son sorpresivos, porque si bien Morena mantiene la punta, PAN, PRI y PRD han acortado la distancia a tan sólo seis puntos, cuando hace un mes eran nueve puntos los que los separaban.

Seguro que en los próximos tres meses los dirigentes de los partidos involucrados tendrán tiempo de sobra para formalizarla… pero mientras son peras o manzanas, ya de entrada Morena empieza a dejar de ser tsunami electoral.

El sospechosismo de que el PRI se iba a aliar a Morena para la elección en el Edomex quedó triturado en las últimas horas, hay unidad entre Vargas y Del Moral… y la Alianza va viento en popa.

Por lo pronto a trabajar duro para el 2023 en Edomex y Coahuila… y si gana la Alianza, que todo indica que sí, pues ya en su momento se abordará la Alianza opositora para el 2024, que seguramente, lo anticipo, así será.