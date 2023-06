Ricardo Monreal, un gallo con espolones que hace la diferencia

El funcionario opera en la Unidad de Administración y Finanzas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, con un puesto inexistente y un salario superior a los 144 mil pesos… ¡manda al carajo la Austeridad Republicana!

ILDEFONSO PEREYRA

Miguel Ángel Ortega Tovar, actual “jefe de oficina” de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), percibe un sueldo de 144,486 mil pesos con nivel K, sin ocupar alguna dirección existente dentro de la estructura, cobra como administrador de Proyectos Aduaneros.

Un detalle a resaltar es que Ortega Tovar, de origen venezolano, ha estado en dos oficinas diferentes en el gobierno.

Miguel Ángel fungió como director de Control de Gestión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su estancia por la institución cobraba a través de una empresa de outsourcing denominada We Keep On Moving Adper, compañía de subcontratación, la cual ingresaba a su nómina empleados con sueldos de entre 30 mil y 90 mil pesos.



A través de una solicitud de transparencia se requirió la lista de las personas subcontratadas por la compañía a la SRE, sin embargo, por medio del folio 500027721 el comité de transparencia declaró la inexistencia de dicha información, posteriormente la cancillería se retractó y dijo que la información sí existe, sin embargo, es el prestador de servicios quien tiene dichos datos.

Al día de hoy, de acuerdo con el Reglamento Interior de la ANAM, el puesto, “jefe de oficina” de la UAF no existe por norma, ni existe nombramiento que lo sustente, además que Ortega Tovar busca manejar y ser él quien regule los sueldos de forma tramposa y que se verifica en que actualmente, diez de sus personas cercanas perciben sueldos desde los 32 mil, hasta los 87 mil 546 pesos.

Otra irregularidad son las comisiones que tienen en los estados cercanos; Miguel Ángel se traslada con su equipo por avión, como ejemplo, la última comisión que tuvieron a Veracruz donde cinco personas fueron vía aérea sin justificar la adquisición de los boletos, mientras el personal de otras áreas se trasladó vía terrestre, todo ello contraviniendo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, establecidos en el Artículo 134 Constitucional.

Según los lineamientos para la asignación, comprobación y seguimiento de los recursos financieros de la ANAM vigentes desde abril del 2023, emitidos por la Unidad de Administración y Finanzas, la compra de boletos de avión solo se llevará a cabo cuando la comisión se encuentre a más de 400 kilómetros.

DESCONTENTO DESDE PALACIO NACIONAL

Por su parte, Alberto Becerra Mendoza con tres meses dentro de la ANAM, donde ostenta el cargo como titular de la UAF, enviado desde Palacio Nacional con la tarea de destrabar una megalicitación, sobre la adquisición de Sistemas de Rayos X que ronda los 13 mil millones de pesos, se encuentra envuelto en la polémica.

El descontento con Becerra Mendoza por parte del Presidente López Obrador se dio cuando, contrario a los valores de la 4T, hace unos días se casó en una lujosa boda en Cuernavaca con la coordinadora de Apoyo Técnico de la oficina de la SRE quien recomendó a Miguel Ángel.



Rafael Marín Mollinedo, director de la ANAM, pasa por la agencia sin grandes logros; entre las tareas no resueltas son: las contrataciones de los perfiles adecuados en áreas sensibles que permitan un funcionamiento correcto de la agencia; el seguimiento propio de la independencia del SAT que aún no pueden resolver y afecta la operación aduanera al no tener una adecuada gestión administrativa en todos los servicios ya contratados por la ANAM.

La ANAM no funciona como espera López Obrador, principalmente por la inexperiencia de áreas que necesitan especialización técnica y operativa puntual, afectando al motor que recauda el 90% del IVA en el país.