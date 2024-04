Renuncia de Adrián Juárez resquebraja al PAN en Tlalnepantla

También colisiona a la alianza con la que pretende reelegirse Tony Rodríguez

JESÚS VIRA

Reza el dicho que “Con esos amigos, para qué quiero enemigos”…, pero si a la siguiente historia le agregamos “Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa”, es el guión ideal para comprender la renuncia del diputado estatal por Tlalnepantla Adrián Juárez Jiménez, una situación que resquebraja al panismo municipal y, sin duda, colisiona a la alianza que busca llevar a Marco Antonio Rodríguez Hurtado, mejor conocido como “Tony”, a la reelección.

Y es que al legislador simplemente no le quedaba de otra más que dar un paso de costado. Primero, porque desde su ex partido político le venían lanzando “fuego amigo” desde hace unas semanas por cortesía de Juanita Orozco Bobadilla, secretaria general del PAN en Tlalnepantla, quien amedrenta y amenaza tanto a militantes como a trabajadores del municipio si lo apoyaban en sus aspiraciones políticas.

“Para que le sepas, eh, y ya no busques a Adrián Juárez. Es enemigo de Tony, eh, flaco, y cualquier cosa que hagas tú con ellos, te van a fregar. Entonces, ojalá al rato Adrián Juárez te rescate si pasa algo donde Tony se encabrone”, parte de lo que se escucha en un audio con la presunta voz de la líder blanquiazul.

Segundo, previo al arranque de las campañas por la alcaldía municipal, y al no tener nada que hacer prácticamente ya con el panismo, más cero comunicación y ningún proyecto con “su enemigo” Tony Rodríguez, Adrián Juárez decidió que era hora de irse, de tomar nuevo impulso a su carrera política, ahora como diputado independiente.

Quiero compartirles que he decidido no participar en la selección de candidatos de mi partido y en un acto de congruencia, también he decidido renunciar al Partido Acción Nacional. Sigo a sus órdenes como Diputado independiente.

Que tengan excelente tarde.

