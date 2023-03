Nadie puede marcarle la agenda al Presidente en las Mañaneras

Señor Presidente, con todo respeto, criticar no significa estar en contra de su gobierno * En cualquier país la prensa no debe ser sumisa ni servil, pues se practica la libertad de expresión; unos están en su favor y otros en contra… y todo eso forma parte de la democracia

ILDEFONSO PEREYRA

Las críticas forman parte de la libertad de expresión y siempre el Presidente de la República estará en el ojo del huracán, porque lo que haga o deje de hacer será motivo de comentarios en los cafés políticos.

Eso el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo debe saber. Así como él, también sus antecesores han recibido críticas: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada no fueron la excepción y estaban siempre en el ojo del huracán.

Vicente Fox optó por ya no leer los periódicos, Felipe Calderón no se la acabó con los muertes en su sexenio por la guerra declarada al crimen y Peña Nieto, era el “tiro al blanco” por el caso Ayotzinapa y ‘La Casa Blanca”.

Los que hoy están en el poder eran la oposición y fueron los primeros en lanzar críticas y darle con todo al gobierno federal… entonces ¿ahora de qué se quejan?

No olvidar que Fox, Calderón y Peña dijeron “estar en el poder es un infierno, estar en la oposición es el paraíso”.

Ojalá el Presidente López Obrador entendiera esto, los medios no están contra él sino que a través de las críticas se busca que el país mejore, porque si a él le va bien, nos va bien a todos… ¿Es muy difícil entender esto?

De forma muy cordial, y con todo respeto, le pedimos que mejor gobierne, porque por eso votamos por él, por un cambio, por una esperanza, pero queda a deber porque ahora resulta que él no tiene culpa de nada, que así le dejaron el país, pero él como responsable de todos los mexicanos tiene el compromiso de velar por el bienestar de todos los mexicanos y de atender todas las problemáticas.

Cuando era opositor, él tenía todas las soluciones… y ahora que está en el poder pone todos los pretextos del mundo.

Ser gobernante de un país no es fácil, pero si AMLO pensaba tener un país sin problemas, pues así hasta mi abuelita sería presidenta.

PIERDE LA CORDURA CUANDO LO CUESTIONAN

Nadie imaginó que el día 10 de marzo el Primer Mandatario perdería la cordura al ser cuestionado por la periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, durante la Mañanera en Palacio Nacional.

López Obrador fue ‘ponchado’ y se mostró titubeante ante el cuestionamiento del espionaje realizado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con la herramienta Pegasus, provocando una reacción incómoda y molesta en el Mandatario.

Para el Ejecutivo federal fue una “investigación, que no espionaje, que es distinto”.

Al verse acorralado, se salió por la fácil y en vez de responder de forma puntual, atacó a su medio.

Y le salió su ego al expresar “ustedes no van a marcar la agenda y no le vamos a hacer el caldo gordo a ustedes”.

Pero la periodista no se quedó atrás y le soltó otra más: “¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles que le menciono?”. Y Obrador se quedó sin palabras: “No sé, no sé, no sé. Sí sé perfectamente que el objetivo de Animal Político…”.

El intercambio de preguntas y respuestas continuó con el Presidente tratando siempre de llevar la conversación a donde él se siente más cómodo, culpando a sus ‘opositores’, pero Nayeli Roldán lo regresó a donde quería: “¿usted, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas podría hacer que el general Audomaro viniera a este espacio a explicarnos la base legal de este espionaje, la compra de Pegasus, que tampoco han transparentado, los contratos y que pudieran hacer uso de esta tribuna para la rendición de cuentas, por favor?”.

Y AMLO contesta molesto: “Ustedes no van a marcar la agenda. No es a partir de lo que a ustedes les conviene”.

El Primer Mandatario quedó mal, pues ha dicho en innumerables veces que encabeza el gobierno más transparente y honesto de la historia, pero su negativa lo deja mal parado.