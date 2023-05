Mano derecha del Jefe Máximo, captado agrediendo a adulto mayor

PAN, parte activa en el gobierno de coalición * La familia es el alma de México * El gobierno federal quitó el Seguro Popular y creó el Insabi, que ante su incapacidad para operarlo mejor lo desapareció

IMPACTO | REDACCIÓN

De acuerdo con el diputado Enrique Vargas Del Villar, la familia es el alma de México y para su partido, Acción Nacional, es uno de los grandes temas como la vida, como la familia, que vamos a seguir defendiendo e impulsando.

“Yo en lo personal, estoy muy convencido que desde la familia es el núcleo para tener una mejor sociedad, una sociedad que nos necesita, una sociedad que hoy estamos viendo cómo todos los días hay una polarización desde el gobierno federal, y también estamos viendo que todos los días como bien lo dice Tere -Castell-, en las redes sociales se vuelve más agresiva, se vuelve más violenta. ¿Por qué? porque el gobierno federal lo está haciendo todos los días, eso no queremos para México desde Acción Nacional”, añade el coordinador de los diputados panistas mexiquenses.

Durante la presentación de los ejes de acción en favor de la familia de la organización Iniciativa Ciudadana, en el Palacio Legislativo refirió su preocupación por la inseguridad en la entidad.

INICIATIVA CIUDADANA, GARANTE DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN

“Me preocupa mucho lo que hoy pasa en México, la inseguridad es algo que nos pega todos los días, esta famosa frase de ‘ya se la saben’, que parece chiste, pero no debe de estar en México, y esto tiene que ver con parte de la familia, ¿Por qué? porque si no hay una economía sana en las familias del país, pues aumenta la violencia porque los jóvenes no tienen un trabajo estable, los jóvenes no pueden salir adelante a partir de un programa social; yo quiero que los jóvenes se preparen, que nuestros jóvenes tengan la habilidad de poder salir adelante”, agrega Vargas del Villar.

Los ejes de Iniciativa Ciudadana tienen que ver con defender el estado laico, garante de la libertad de conciencia y religión, ni promover ideología o filosofía; aglutina abogados y especialistas en derecho en la defensa de la vida y de las libertades; además buscan el acercamiento legislativo para presentar propuestas e iniciativas de Ley; y se centran en mujeres como contribuyente prioritario del tejido social.

Se encuentran recorriendo todo el país sin la intención de crear un partido político, sino que afirmaron, usan la política como medio para acceder a los espacios legislativos, donde se toman decisiones que se convierten en leyes y afectan todo el país.

‘CON EL TRIUNFO DE ALE HABRÁ GOBIERNO DE COALICIÓN’

En otro punto, el diputado panista señala que se necesita que haya más y mejor transporte, en el marco de la reunión con integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Asociación Civil (AMOTAC), en el Valle de Toluca.

En este encuentro, el también diputado local de Acción Nacional mencionó que con el triunfo de Alejandra del Moral, el próximo 4 junio, habrá un gobierno de coalición en donde el PAN será una parte activa en las acciones de gobierno. “Acción Nacional estará muy atento a las políticas que implemente Alejandra del Moral, en especial en lo que se refiere a Seguridad, Salud y Desarrollo Económico”, agrega.

Precisó que en el caso de la seguridad, se debe tener voluntad política para atender esta demanda ciudadana y estar las 24 horas atendiendo el tema.

Aseguró que la petición de Acción Nacional será que haya más patrullas y elementos de seguridad, además invertir en inteligencia, capacitación y en las necesidades de los policías.

Ante los integrantes de AMOTAC, recordó que el gobierno federal quitó el Seguro Popular y creó el Insabi con la promesa de tener un sistema de salud de primer mundo, que resultó un fracaso, ya que tan solo el año pasado se dejaron de surtir más de 40 millones de recetas médicas, por lo que ante la incapacidad para operarlo, desapareció.

En relación al desarrollo económico, Vargas del Villar se pronunció porque haya más y mejores plazas laborales para todos, ya que se necesitan empleos bien pagados, principalmente para jóvenes que no deben esperar únicamente a recibir un programa social para sobrevivir.

Tras escuchar al vicepresidente de AMOTAC, Carlos García, el coordinador parlamentario de los diputados mexiquenses coincidió que la inseguridad, las malas carreteras y la competencia desleal ponen en riesgo a las empresas dedicadas al transporte, por ello insistió en trabajar de la mano con los transportistas, ya que a partir de ellos se mueve al país.