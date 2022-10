La Alianza sí va y ya Alejandra del Moral… Vela armas por el Estado de México

Acapara “Aplausómetro” en la instalación del Consejo Político Estatal del PRI * La secretaria de Desarrollo Social de la entidad mexiquense tiene un cordial saludo con las diputadas priístas Ana Lilia Herrera Anzaldo y Laura Barrera Fortoul a sólo tres meses de iniciar la contienda estatal

JOVIRA

El miércoles pasado tuvieron una plática cordial con respeto las diputadas priístas Ana Lilia Herrera Anzaldo y Laura Barrera Fortoul con Alejandra Moral Vela, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

Las tres aspirantes a la gubernatura mexiquense por el PRI se juntaron en la instalación del Consejo Político Estatal del partido, por lo que robaron reflectores entre las demás figuras priístas que asistieron a este acto partidista.

Las tres convivieron con los demás asistentes al auditorio del Comité Directivo Estatal. Incluso tuvieron tiempo para tomarse juntas fotografías con el secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, un encuentro que fue compartido por Del Moral Vela en redes.

El “aplausómetro” fue para Del Moral, quien ya Vela armas en la lucha por la gubernatura del Estado de México.

Es de resaltar la presencia de la tercia tricolor de aspirantes a la gubernatura mexiquense, cobra relevancia, pues el Consejo Político Estatal será el encargado de autorizar explorar la alianza electoral, el método de selección de la candidatura y la plataforma electoral el próximo año.

Las dirigencias acordaron piso parejo, respeto y respaldo, pero siempre respetando que hay reglas, tiempos y momentos, porque primero está el proyecto y después los hombres.

A la instalación del Consejo Político Estatal también llegaron los exgobernadores Arturo Montiel Rojas y Alfredo Baranda García, quienes estuvieron acompañados por Puente Espinosa.

También llegó la senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel.

En más de una ocasión hubo expresiones de alegría y de firmeza para enfatizar que el priismo mexiquense ganará la próxima contienda a gobernador y respuestas con aplausos y gritos de unidad para enfrentar dicho reto.

LA ALIANZA SÍ VA: DEL MORAL

Del Moral Vela fue enfática al expresar que la alianza Va por el Estado de México, conformada por el PRI-PAN-PRD a nivel local, sí va, ya que eso aumenta las posibilidades de triunfo en el 2023.

Señala que “sería lo ideal y lo correcto” que el PRI encabece la alianza en la elección para la gubernatura porque fue “el partido que más (votos) aportó y el único que creció el año pasado” en los comicios estatales.

Enfatiza que más allá de proyectos personales, se debe pensar en los mexiquenses y “generar condiciones para que tengamos un proceso electoral que nos genere estabilidad y demos buenos resultados”.

Asevera Alejandra que los tres partidos “Tenemos orígenes distintos, hemos sido adversarios durante mucho tiempo en lo electoral y hoy nos lleva a tener estas pláticas por el bienestar de las familias, el amor que le tenemos al estado y al país”.

Dice con firmeza que “El PRI es un partido en el Estado de México muy sólido, muy competitivo, muy organizado… y con la Alianza aumentan mucho más las posibilidades”.

“En pláticas con el PAN ha habido una relación de mucho respeto, no lastimarnos con el tema de yo valgo más y tú menos. Todos valemos, pero la fortaleza numérica la tiene el PRI”, añade.

‘MORENA TUVO SU OPORTUNIDAD DE GOBERNAR’

El partido guinda tuvo la oportunidad de gobernar más de 70 municipios y hoy gobierna menos de 30, entonces ahí está el resultado, yo no hablaría ni bien, ni mal, los resultados hablan por sí solos y nosotros estamos enfocados en tomar las mejores decisiones dentro del partido y con la coalición para que le vaya bien al Estado de México, expresa sin tapujos y directo al grano Del Moral Vela.

“Creo que podemos dar una muy buena batalla en el 23 y ganar la gubernatura, porque el Estado de México no está entregado, quienes lo dicen no conocen a Alfredo del Maza ni al PRI mexiquense”, agrega.

Sobre el destape de Enrique Vargas como candidato panista, Del Moral comenta: “Creo que ellos tienen sus tiempos, su propia estrategia y fue un acto medido por ellos, no creo que haya sido algo malo”.

Reitera que las militancias quieren que la coalición vaya, sólo falta que en la mesa logren construirla.

Detalla la importancia de la coalición, pues así serán mucho más competitivos y ganar mucho más juntos; “nosotros platicamos en no caer en dimes y diretes porque eso sería el camino para no construir la coalición. Si estamos en una coalición es porque nos necesitamos y porque somos competitivos, más allá de quién sí gana y quién no gana solo”.

Definitivamente Alejandra del Moral es una gran política, tiene una trayectoria impecable y ha hecho excelente labor como funcionaria, posee todas las cartas credenciales para ser una gran candidata a la gubernatura mexiquense… y desde ahorita ya Vela armas para ir con todo por el Estado de México.