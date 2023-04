Ale Del Moral, lista para debatirse a duelo con Delfina

Llega por fin la primera hora de la verdad * Ganaré la elección por nocaut, expresa la candidata de la coalición Va por el Estado de México * El equipo de campaña de la abanderada de Morena-PT-PVEM analiza el riesgo de asistir al debate

IMPACTO | REDACCIÓN

No hay fecha que no se cumpla y finalmente llegó el día esperado para presenciar el primer debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México.

Por un lado la fajadora Ale del Moral, abanderada de la coalición Va por el Estado de México, quien irá con todo para demostrar quién tiene la mejor preparación para tan digno cargo.

En la otra esquina Delfina Gómez, candidata de la alianza Morena-PT-PVEM, quien se muestra cautelosa, pues tiene a Horacio Duarte y a Higinio Martínez, quienes son sus voceros y salen al paso para contestar en vez de la propia maestra.

Este jueves es el primer round de dos. Buscarán conquistar el 25 por ciento del electorado que todavía no define por quién votará y esos indecisos son los que decidirán la batalla por la “joya de la corona”.

NO QUIERO GANAR POR DECISIÓN UNÁNIME, VOY POR EL NOCAUT: DEL MORAL

Ale está engallada y lista para el primer debate. “Quiero que me ayuden con su activismo permanente y que lleguemos al último round el 4 de junio con un nocaut, que no quede duda de que vamos a ganar y vamos a ganar bien”, añade,

Del Moral Vela, quien es fanática del box, aseguró que “vamos como en el tercer round, que no quiero ganar por decisión unánime, sino que quiero ganar por nocaut, este jueves va a ser el primer debate en donde nos estaremos dando un buen tiro, un buen round”.

Dijo que en esta elección “no es quién te caiga bien o quién te caiga mejor, aquí se trata quién tiene la capacidad de gobernar y de llevar las riendas de este estado a buen puerto”.

MORENA MUESTRA NERVIOSISMO Y QUIERE DESVIAR LA ATENCIÓN: ERIC SEVILLA

En Morena están nerviosos y buscan desviar la atención con cualquier pretexto, ya que su campaña no levanta y volverán a perder, pues no ofrecen soluciones viables a las problemáticas de la ciudadanía, aseguró el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México.

Con relación al video del 17 de abril, presentado en conferencia de prensa, el PRI mexiquense invita al partido Morena a que si tiene conocimiento de alguna irregularidad, por mínima que sea, que lo denuncie ante las instancias correspondientes.

Recomendó a los líderes de Morena a que no se pongan nerviosos, pues los priistas lo mejor que hacemos es caminar las calles, recorrer el territorio, tocar las puertas y convencer a miles de ciudadanos que las mejores propuestas son las de la coalición Va por el Estado de México.

El Comité Directivo Estatal del PRI reiteró su convicción democrática y su respeto a la legalidad, a las instituciones y a la voluntad ciudadana y lamentó que Morena quiera desviar la atención ante la segura derrota que tendrá en el debate y en la elección del 4 de junio.

Para el PRI mexiquense, el audio forma parte de la “guerra sucia” de Morena, que al no poder ganar por la buena, quiere ganar por la mala.

Eric Sevilla afirma que “la ilegalidad es un modo recurrente en esa campaña de Morena que no privilegia la propuesta para las y los mexiquenses sino que se montan en sus propias formas de hacer política con ‘guerra sucia’ y sin respetar al electorado del Estado de México, como lo hicieron el pasado 18 de marzo en un acto cívico, aprovechando la transmisión de los medios públicos del gobierno”, dijo.

Es muy claro que la administración federal utiliza la televisión pública (Canal 22) como medio de propaganda para denostar y mal informar a su público, lo cual amerita un proceso sancionador de las autoridades del Instituto Nacional Electoral y del tribunal en la materia, enfatiza Sevilla.

¿ASISTIRÁ DELFINA AL DEBATE?

En el equipo de campaña de Delfina Gómez analizan y sopesan los riesgos de acudir al debate de este jueves.

En Morena mexiquense hay confianza en ganar la elección del 4 de junio próximo debido a su amplia ventaja que le dan las casas encuestadoras.

Hacen cálculos que en caso de que no asista la maestra cuánto le representará en pérdida de puntos… y si es poco lo que bajaría de ventaja, pues para muchos en el equipo de Delfina Gómez no verían con malos ojos no hacer acto de presencia en este debate… lo que importa es estar arriba, ese es el objetivo.

Pero si su ausencia en este primer debate le representará perder su amplia ventaja, se verá forzada a asistir al duelo de propuestas con Ale del Moral, el primer tiro de dos.

Es un gran dilema que tiene Higinio, Horacio y Mario Delgado, quienes ven con lupa todos los riesgos que lleva Delfina en este primer debate. La cuidan y la seguirán cuidando de aquí al 4 de junio.

Para ellos el debate no lo es todo, ellos se conforman con conservar la ventaja en la preferencia ciudadana… mientras la tengan, les da igual perder en el intercambio de propuestas con la priísta Ale del Moral.

Al final de cuentas, es un duelo entre dos mujeres, no de partidos, y este jueves se verá quién es quién en las propuestas.