Agua, un recurso esencial para la producción agrícola y la cadena alimentaria: Aurora González

Omar García Harfuch formaliza su registro ante Morena como candidato a la Primera Fórmula * Queremos que nuestra ciudad y nuestro país estén mejores, expresa el ex titular de la SSC-CDMX en un encuentro con líderes del PVEM

ERIC GARCÍA

El pasado 12 de febrero, Omar García Harfuch formalizó su registro ante Morena como candidato a la Primera Fórmula del Senado de la República de dicho partido político, por la Ciudad de México.

Cabe señalar que el pasado 1 de febrero de 2024, la coalición Sigamos Haciendo Historia y Morena presentaron la definición de la Primera y Segunda Fórmula al Senado de la República, para ocho entidades, entre ellas la Ciudad de México.

Durante el registro, Omar García Harfuch expresó su emoción de representar a las y los habitantes de esta ciudad, y reiteró el compromiso de seguir trabajando por la justicia y el bienestar de nuestro país.

Es así como Batman ya está muy cerca del Senado de la República para luchar en pro de los capitalinos.

ENCUENTRO CON LÍDERES DEL PVEM

Al asistir como invitado a un encuentro con líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), García Harfuch habló sobre la importancia del servicio a los demás y de trabajar sobre una estrategia clara y consolidada en materia de seguridad.

En el evento realizado en un hotel de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, García Harfuch reconoció el esfuerzo de las mujeres y hombres del PVEM, además de agradecer su apoyo.

“Tenemos algo en común, todas y todos los que estamos aquí, y es que queremos servir. La única razón por la que estamos aquí es porque queremos que nuestro país esté mejor, que nuestra ciudad esté mejor”, añadió.

Relató que a pesar de que hay prejuicios hacia la policía de la Ciudad de México, hay miles de mujeres y hombres sumamente valientes que buscan hacer una mejor ciudad y un mejor país, por lo que destacó que en cualquier área en donde pueda trabajar siempre lo más importante será servir a México.

Añadió que en los procesos electorales es fácil criticar, pero no por hacer críticas fuertes se van a solucionar las cosas. Expresó que la solución a los problemas es con trabajo y una estrategia clara. En ese sentido, destacó que la doctora Claudia Sheinbaum asumió la responsabilidad de la seguridad sin importar si los delitos eran del fuero federal o local.

García Harfuch resaltó que lo más importante para él es servir al país, por encima de las cosas personales, “porque sin país no tendríamos familia, sin país no tendríamos trabajo, sin país no tendríamos nada… Es lo que creo, es lo que me ha funcionado y es lo que me hace sentir muy cómodo conmigo mismo”, concluyó.

Karen Castrejón, presidenta del PVEM, destacó el servicio hacia la gente que ha realizado Omar García Harfuch, en todos sus años en la función pública, a quien reconoció como un gran hombre humanista.

También distinguió a García Harfuch por participar en el diseño del modelo de seguridad del proyecto de Nación de la doctora Claudia Sheinbaum, por lo que le expresó la confianza de la militancia del partido y lo llamó “el guardián de México”.