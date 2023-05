Todo lo que toca Morena lo destruye: Ale del Moral

La maestra agradeció su respaldo y los convocó a sumar esfuerzos para confirmar el triunfo de la Cuarta Transformación en la entidad mexiquense

MAJO VALENCIA

Decenas de dirigentes partidistas, militantes y ex alcaldes se suman al proyecto de Delfina Gómez Álvarez, candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, PT y PVEM.

En los más recientes mítines celebrados esta semana en el nororiente de la entidad, un numeroso grupo de liderazgos del PRI, PAN, PRD, Partido Encuentro Social y Movimiento Ciudadano, de varios municipios del Estado de México, decidieron adherirse a Morena para respaldar la campaña electoral rumbo a la elección del próximo 4 de junio.

Es así que quienes se sumaron durante esta semana son: María de los Ángeles Andonaegui Ibarra, quien fue presidenta municipal en Temascalapa bajo las siglas del PRI; el ex panista Mauricio Cid Franco, ex presidente municipal de Otumba de Gómez Farías; la ex militante del PAN, Deyanira Balandrano, quien contendió como candidata a presidenta municipal de San Juan Teotihuacán; Edmundo Reveles Andrade, también ex candidato a presidente municipal de San Juan Teotihuacán por Fuerza por México.

Asimismo, se adhirieron: el ex candidato del PRD a alcalde de San Martín de las Pirámides, Cruz Ortega Blancas; Erika Juárez Mata, quien fuera síndica y candidata a presidenta municipal por el Partido Encuentro Social (PES) de Acolman; el ex dirigente de Partido Encuentro Social (PES) en el Estado de México, Adrián Martínez Santillán; y uno de los lideres municipales del PRI en Ozumba, Luis Enrique Valencia.

DELFINA LES DA LA BIENVENIDA

La maestra, que encabeza la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, dio la bienvenida a los nuevos simpatizantes del proyecto. Agradeció su respaldo y los convocó a sumar esfuerzos para confirmar el triunfo de la Cuarta Transformación en la entidad.

En diferentes municipios como en San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, la morenista les levantó el brazo y atestiguó cuando se colocaron la playera y la gorra de Morena frente a miles de personas que se congregaron en sus actos proselitistas, y quienes gritaron “¡Que sí, que no, Delfina ya ganó!”.

PARA QUE NO HAYA DUDA, APLASTARLOS CON VOTOS: HIGINIO MARTÍNEZ

Higinio Martínez Miranda, delegado especial del CEN de Morena para el proceso electoral del Estado de México, afirmó que “las puertas están abiertas. Necesitamos ganar con miles de votos. ¡Aplastarlos con votos, para que no haya ninguna duda!”.

“Más gente se suma al esfuerzo. Aquí hay compañeros, no importa del color que vienen. No importa el cargo que hayan ocupado. Todos queremos apoyar a Delfina Gómez. Somos millones los que vamos a apoyarla”, finalizó Martínez Miranda.